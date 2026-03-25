Giấc mơ lớn của Viettel và hành trình trở thành đại sứ ngoại giao

Từ một ban dự án thuộc Tập đoàn Viettel với vỏn vẹn 6 nhân sự vào năm 2006, Viettel Global đã vươn mình thành "người khổng lồ" trị giá 10 tỷ USD, biến những trạm phát sóng viễn thông thành nhịp cầu lan tỏa hình ảnh Việt Nam với thế giới.

Hiện nay, Viettel Global đã hiện diện tại 11 quốc gia, phục vụ gần 90 triệu khách hàng và xác lập vị thế dẫn đầu thị phần di động tại 7 thị trường quốc tế. Tuy nhiên, quá trình đi ra quốc tế của Viettel Global không chỉ dừng ở việc kinh doanh viễn thông, doanh nghiệp này còn đóng vai trò kết nối ngoại giao, đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Xây dựng niềm tin với các quốc gia sở tại thông qua hạ tầng và văn hóa Việt

Viettel có điểm rất đặc biệt và khác biệt khi đầu tư ra nước ngoài. Họ tiếp cận thị trường thông qua xây dựng hạ tầng mạng lưới rộng khắp, phủ sóng toàn quốc, đến cả vùng sâu vùng xa, phổ cập viễn thông và công nghệ cho những người chưa từng biết đến nó.

Đơn cử như năm 2010, Haiti chịu ảnh hưởng của trận động đất làm hơn 300.000 người thiệt mạng và phá hủy 90% hạ tầng. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp nước ngoài rút lui, lực lượng nhân sự Viettel (thương hiệu Natcom) có mặt sau ba ngày để tham gia khôi phục mạng lưới thông tin liên lạc. Sau 12 năm, Natcom không chỉ giúp Haiti sở hữu hạ tầng cáp quang lớn nhất vùng Caribe mà còn vươn lên chiếm giữ ngôi vương về thị phần.

Tại Burundi, khi tình hình bất ổn chính trị xảy ra năm 2015, các nhà đầu tư viễn thông quốc tế đều rút khỏi thị trường, nhưng 100% cán bộ nhân viên Viettel lúc bấy giờ vẫn xin được ở lại để tiếp tục triển khai mạng lưới, thông suốt liên lạc cho người dân. Chính vì thế mà họ đã vươn lên số 1 về thị phần chỉ sau 6 tháng kinh doanh ở quốc gia mà “ánh sáng” viễn thông đi trước cả ánh sáng điện. Viettel Burundi hiện chiếm 88% thị phần di động tại quốc gia này.

Các kỹ sư Lumitel đứng cạnh quốc kỳ Việt Nam tại công trường xây dựng trạm phát sóng ở Burundi.

Tương tự, tại Myanmar, trong trận động đất 7,7 độ richter vào tháng 3/2025, Mytel đã khôi phục nhanh chóng hơn 1.600 trạm phát sóng, phát miễn phí 30.000 SIM và lắp đặt các trạm sạc dã chiến để hỗ trợ người dân duy trì liên lạc. Viettel Myanmar đã trở thành lá cờ đầu trong nỗ lực cứu giúp người bị nạn và tái thiết mạng lưới viễn thông để phục vụ tìm kiếm cứu hộ.

Bên cạnh đó, Viettel còn lan tỏa văn hóa Việt Nam một cách mạnh mẽ không chỉ tại các quốc gia mà Viettel đầu tư mà còn vươn ra cả thế giới. Từ những chiếc bánh chưng, đĩa nem tại Timor-Leste trong dịp Tết, đến hoạt động tri ân tại nghĩa trang quân tình nguyện của Metfone ở Capuchia, hay hình ảnh các kỹ sư Bitel làm việc trong cái lạnh -9°C trên đỉnh núi cao Peru... tất cả đã tạo nên một sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt với người dân bản địa.

Khi mỗi lá cờ Việt Nam xuất hiện ở một quốc gia thông qua Viettel, người dân nơi đó hiểu rằng họ sẽ được tiếp cận với viễn thông và công nghệ.

Không chỉ được nhìn nhận là một doanh nghiệp công nghệ, Viettel Global trong mắt người dân sở tại cũng là một doanh nghiệp tử tế thông qua các dự án an sinh xã hội tại địa phương. Viettel Peru cung cấp Internet miễn phí cho gần 5.000 trường học, 112 cơ sở y tế và 166 cơ quan chính quyền. Viettel Mozambique cung cấp đường truyền mạng miễn phí cho hơn 2.500 trường học trên toàn quốc.

Quốc kỳ Việt Nam xuất hiện tại một sự kiện trách nhiệm xã hội do Halotel phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tổ chức.

"Việc Viettel đầu tư vào thời điểm chúng tôi đang tái thiết đất nước chính là minh chứng cho cam kết vững chắc của Việt Nam đối với Burundi," Tổng thống Evariste Ndayishimiye từng khẳng định.

Trong khi đó, Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta ghi nhận công ty có khả năng hỗ trợ quốc gia này ngăn chặn các rủi ro an toàn không gian mạng.

Cuộc viễn chinh đi tìm kiếm thách thức từ 20 năm trước

Năm 2006, chỉ vừa khai trương mạng điện thoại di động được 02 năm, lợi nhuận chưa được 1% của hiện nay, tại sao Viettel lại lựa chọn con đường “go global”? Như ông Tào Đức Thắng Chủ tịch Tập đoàn Viettel từng nói: "Hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Viettel gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, qua đó thúc đẩy về ngoại giao văn hóa, đối ngoại quốc phòng, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người cũng như thành tựu của Việt Nam ra bạn bè quốc tế”.

Khác với các "ông lớn" như Vodafone hay Orange, Viettel chọn lối đi riêng: hướng vào các thị trường đang phát triển, nơi cơn khát viễn thông đang lên cao nhưng hạ tầng còn sơ khai. Công thức thành công được đúc kết bằng cụm từ "Nhanh – Thần tốc – Hạ tầng đi trước, kinh doanh theo sau".

Công cuộc “bình dân hóa viễn thông" của Viettel Global với việc các tuyến cáp quang và trạm phát sóng được kéo đến các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa đã làm giảm đơn giá cước viễn thông tại nhiều quốc gia rất nhiều lần. Ví dụ như tại Peru, đơn giá cước giảm 30 lần. Còn tại Timor-Leste, cước viễn thông giảm gần 20 lần.

Hạ tầng đi trước, kinh doanh theo sau là công thức thành công của Viettel.

Tốc độ triển khai mạng lưới của Viettel cũng khiến các đối thủ kinh ngạc khi chỉ mất từ 1 đến 1,5 năm để hoàn thiện, thay vì 3-5 năm như nhiều nhà mạng quốc tế. Nhờ tỷ lệ phủ sóng cao, các công ty vươn lên vị trí số 1 về thị phần trong thời gian ngắn: Viettel Burundi chỉ trong vòng 6 tháng, Viettel Timor chỉ trong vòng 1 năm, Viettel Campuchia, Viettel Lào trong khoảng 2 năm và Viettel Myanmar đạt vị trí số 1 sau 3 năm kinh doanh.

Các chuyên gia quốc tế nhận định Viettel Global có tốc độ tăng trưởng và mở rộng thị trường cao so với Singtel (Singapore) hay SK Telecom (Hàn Quốc). Doanh thu thuần năm 2025 của Viettel Global đạt hơn 44.000 tỷ đồng, duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 20% trong nhiều năm liên tiếp, cao gấp 5-6 lần mức trung bình của ngành viễn thông thế giới.

"Cánh tay nối dài" trong đối ngoại quốc phòng và bảo vệ lợi ích quốc gia

Vượt lên trên mục tiêu lợi nhuận, mỗi vùng phủ sóng của Viettel tại 11 quốc gia trên 3 châu lục còn là một cột mốc đánh dấu sự hiện diện của Việt Nam trên bản đồ chiến lược thế giới. Với hệ thống 45.000 trạm phát sóng và 220.000 km cáp quang, Viettel đang xây dựng một nền tảng vững chắc để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt khác tiến ra quốc tế. Hiện nay, Viettel đưa mạng 5G vào kinh doanh tại 5 thị trường và phát triển ví điện tử đạt 25 triệu thuê bao.

Nói cách khác, hành trình này đóng vai trò thúc đẩy đối ngoại quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Viettel ra thế giới không chỉ để kinh doanh, mà để khẳng định vị thế Việt Nam bằng những giá trị thực và đóng góp bền bỉ.

Những đóng góp ấy được Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận trong chuyến thăm và làm việc với Viettel Campuchia vào tháng 7/2024, khi đồng chí còn giữ cương vị Chủ tịch nước: “Nếu doanh nghiệp nào của Việt Nam nào đầu tư ra nước ngoài cũng như Viettel thì không có điều gì phải băn khoăn cả. Các đồng chí đã nâng cao hình ảnh, nâng cao vị thế của Việt Nam, không chỉ dừng lại ở vấn đề kinh tế, kinh doanh. Chúng tôi đánh giá cao và rất biểu dương những đóng góp của Viettel…”

Trong chuyến thăm Viettel Peru tháng 11/2024, Chủ tịch nước Lương Cường cũng đánh giá các doanh nghiệp quân đội là đơn vị giữ vai trò tiên phong trong việc mở rộng hợp tác kinh tế - công nghệ. Thực tế hoạt động của Bitel không chỉ đem lại nguồn thu ngân sách cho Peru mà còn đóng vai trò thắt chặt quan hệ hữu nghị song phương giữa hai quốc gia.

Sau 20 năm, hành trình của Viettel Global là minh chứng sống động nhất cho việc một doanh nghiệp từ quốc gia đang phát triển hoàn toàn có thể kiến tạo nên một mạng lưới công nghệ toàn cầu, nâng cao vị thế dân tộc và mở đường cho tiến trình hội nhập sâu rộng của Việt Nam.