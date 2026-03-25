Agribank khẳng định bản lĩnh ngân hàng 'trụ cột' qua các dự án trọng điểm quốc gia

Trong hành trình 38 năm xây dựng và trưởng thành (1988-2026), Agribank không chỉ khẳng định vai trò chủ lực trên mặt trận “Tam nông” mà còn là “cánh tay nối dài” của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc dẫn vốn vào các công trình, dự án trọng điểm quốc gia. Nhìn vào bản đồ hạ tầng, năng lượng và công nghiệp của Việt Nam hôm nay, dấu ấn của Agribank hiện hữu trong những đại dự án mang tầm vóc thế kỷ, khẳng định vai trò chủ lực của một định chế tài chính Nhà nước trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Dấu ấn thương hiệu Agribank hiện hữu trong những đại dự án mang tầm vóc thế kỷ (Thủy điện Sơn La, Lai Châu; đường cao tốc Bắc – Nam; đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội)

Sự hiện diện của Agribank trong các dự án trọng điểm không phải là ngẫu nhiên, mà xuất phát từ ba giá trị cốt lõi: Tiềm lực tài chính vững mạnh, Trách nhiệm chính trị - xã hội và Khả năng quản trị rủi ro chuyên nghiệp.

Bản lĩnh trong điều hành và thực thi chính sách

Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Agribank đạt hơn 2,6 triệu tỷ đồng; nguồn vốn huy động đạt hơn 2,3 triệu tỷ đồng; dư nợ cho vay nền kinh tế đạt gần 2 triệu tỷ đồng. Trong năm 2025, Agribank đã triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi với tổng quy mô gần 700.000 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, trong đó có đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô. Trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều biến động, Agribank vẫn duy trì lãi suất cho vay ưu đãi đối với các công trình trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quy trình giải ngân. Việc ứng dụng hệ thống quản trị ngân hàng hiện đại đã giúp tối ưu hóa dòng vốn, đảm bảo nguồn tiền được đưa vào đúng các dự án mang lại giá trị thực cho quốc gia, hạn chế tối đa nợ xấu và thất thoát.

Khác với các ngân hàng thương mại thuần túy, Agribank luôn đặt mục tiêu phát triển kinh tế quốc gia song hành với lợi nhuận. Sự đồng hành này mang tính cam kết bền vững. Với quy mô tổng tài sản dẫn đầu hệ thống, đủ “sức bền” để theo đuổi các dự án dài hạn, Agribank luôn được tin tưởng giao phó trọng trách cung cấp nguồn vốn cho những công trình mang tính chiến lược quốc gia. Dòng vốn của Agribank đã hiện diện tại các đại dự án năng lượng như Thủy điện Sơn La, Lai Châu, giúp giải quyết bài toán an ninh năng lượng cho công nghiệp hóa….

Nhà máy Thủy điện Lai Châu tổng mức đầu tư là 35.700 tỷ đồng. Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án, 4 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank đã cùng thu xếp nguồn vốn tín dụng 14.500 tỷ đồng. Dự án hoàn thành năm 2017 cung cấp sản lượng điện trung bình hàng năm là 4.670,8 triệu kWh cho đất nước; đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc cắt lũ, tham gia cấp nước cho đồng bằng sông Hồng

Giai đoạn 2021-2026, thực hiện Nghị quyết của Đảng về phát triển hạ tầng, Agribank tiếp tục bứt phá khi tham gia tài trợ cho các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn. Đặc biệt là hệ thống đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các dự án sân bay quốc tế và cảng biển nước sâu. Việc tham gia hợp vốn cho các dự án này không chỉ đòi hỏi tiềm lực tài chính dồi dào mà còn minh chứng cho năng lực thẩm định, quản trị rủi ro chuyên nghiệp của đội ngũ chuyên gia Agribank. Thẩm định và giải ngân cho các công trình quốc gia đòi hỏi quy trình cực kỳ chặt chẽ. Sau 38 năm, Agribank đã xây dựng được bộ máy chuyên gia hàng đầu trong việc đánh giá hiệu quả các dự án tầm cỡ.

Dấu ấn trên các công trình huyết mạch giao thông và "xương sống" hạ tầng

Những năm gần đây, Agribank đã và đang ưu tiên mở rộng tín dụng cho các lĩnh vực đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược, là nền tảng quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực vận hành, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và thích ứng linh hoạt với xu thế công nghệ mới. Từ đó, thể hiện vai trò tiên phong của Agribank trong thực thi các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển hạ tầng chiến lược và tăng trưởng bền vững, góp phần tạo nền tảng tài chính vững chắc để kinh tế Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn phát triển mới.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai gói tín dụng 500.000 tỷ đồng ưu tiên lĩnh vực hạ tầng và công nghệ số, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số và phát triển hạ tầng bền vững, Agribank triển khai Chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược với tổng quy mô lên tới 60.000 tỷ đồng. Chương trình dành cho khách hàng doanh nghiệp vay vốn dài hạn đầu tư các dự án trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược theo các văn bản do Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Khách hàng có thể sử dụng nguồn vốn từ chương trình để triển khai dự án mới, mua lại dự án, hoặc bù đắp chi phí cho các dự án đang thực hiện hoặc đã hoàn thành.

Đây là chương trình tín dụng đặc biệt được Agribank thiết kế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn dài hạn để triển khai các dự án đầu hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược. Thời gian hưởng ưu đãi lãi suất tối đa 24 tháng kể từ ngày giải ngân, trong thời gian ưu đãi, lãi suất cho vay giảm đến 1,5%/năm so với lãi suất bình quân cùng kỳ hạn. Doanh nghiệp sẽ được tư vấn, hỗ trợ lựa chọn hình thức, thời gian vay vốn linh hoạt, phù hợp với kế hoạch tài chính của từng doanh nghiệp.Bên cạnh ưu đãi vốn tín dụng, Agribank sẽ cùng khách hàng triển khai giải pháp tài chính toàn diện, phù hợp dự án đầu tư như dịch vụ tài khoản, thanh toán và quản lý dòng tiền (dịch vụ chi lương, thanh toán hóa đơn, đầu tư tự động…), ngân hàng điện tử, dịch vụ thẻ, tài trợ thương mại và mua bán ngoại tệ.

Trong chiến lược phát triển kinh tế, giao thông luôn đi trước một bước. Agribank đã thể hiện vai trò “người mở đường” khi tham gia tài trợ vốn cho hàng loạt dự án hạ tầng giao thông huyết mạch. Agribank đóng vai trò chủ chốt trong việc thu xếp vốn cho các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, nổi bật là dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội - một trong những dự án hạ tầng giao thông quan trọng bậc nhất hiện nay. Làm đầu mối tài trợ 25.453 tỷ đồng (tổng vốn đầu tư thành phần 3 hơn 53.553 tỷ đồng), Agribank khẳng định vai trò trụ cột tài chính, thúc đẩy hạ tầng cơ sở và phát triển kinh tế.

Với tổng chiều dài hơn 113 km, đi qua địa bàn Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có tổng vốn do nhà đầu tư huy động là 29.944 tỷ đồng. Khoản vay thu xếp là 25.453 tỷ đồng, trong đó Agribank giữ vai trò là ngân hàng đầu mối với 15.453 tỷ đồng (chiếm 60% khoản vay). Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) - Công ty con của Agribank cũng tham gia bảo hiểm cho dự án góp phần quan trọng trong quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn vốn vay và củng cố niềm tin cho chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô sau khi hoàn thành không chỉ góp phần giảm tải áp lực giao thông nội đô Hà Nội, mà còn tăng cường kết nối các đô thị vệ tinh, khu công nghiệp, trung tâm logistics và các tuyến cao tốc hướng tâm, hình thành hệ thống hạ tầng giao thông liên hoàn, mang tính “xương sống” cho toàn khu vực Vùng Thủ đô.

Trong lĩnh vực phát triển hệ thống đường cao tốc, Agribank là một trong những nhà tài trợ vốn lớn nhất cho các dự án cao tốc Bắc - Nam, các tuyến đường vành đai và cầu cảng. Việc giải ngân kịp thời hàng chục nghìn tỷ đồng đã giúp đảm bảo tiến độ thi công, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm.

Ngày 25/11/2025, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Vietcombank và Agribank ký kết Hợp đồng cấp tín dụng cho Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành. Sự tham gia của hai ngân hàng thương mại nhà nước có uy tín và quy mô hàng đầu Việt Nam không chỉ bảo đảm nguồn vốn ổn định, dài hạn cho Dự án, mà còn góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa trong huy động nguồn lực xã hội cho phát triển hạ tầng giao thông chiến lược. Hợp đồng tín dụng với Vietcombank và Agribank sẽ giúp VEC có đủ nguồn vốn để hoàn thành Dự án vào cuối tháng 12/2026. Đây là công trình giao thông đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược, mở rộng không gian phát triển không chỉ cho TP.HCM, Đồng Nai mà cả khu vực miền Đông Nam Bộ.

Song song với hạ tầng giao thông, Agribank tiếp tục dẫn vốn cho các dự án hạ tầng công nghiệp then chốt, có khả năng tạo ra động lực tăng trưởng mới cho các địa phương và vùng kinh tế như hàng không và cảng biển. Ở những dự án mở rộng nhà ga sân bay quốc tế, hệ thống cảng nước sâu (như Lạch Huyện, Cái Mép - Thị Vải) đều có sự đồng hành của Agribank, giúp Việt Nam nâng cao năng lực logistics và hội nhập quốc tế. Ngày 12/01/2026, Agribank ký kết hợp đồng cấp tín dụng cho Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng - Khu B tại Hải Phòng. Với quy mô lớn, định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh - thông minh - bền vững, dự án góp phần cụ thể hóa các mục tiêu trong Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ hình thành cực tăng trưởng mới, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao chất lượng tăng trưởng của địa phương cũng như khu vực kinh tế ven biển phía Bắc.

Hợp vốn đồng hành phát triển các dự án xanh

Trải qua 38 năm phát triển, Agribank duy trì định hướng tín dụng an toàn, hiệu quả, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh và các dự án có tác động lan tỏa tích cực. Giai đoạn 2020-2026, bám sát định hướng của Ngân hàng Nhà nước về phát triển ngân hàng xanh, Agribank đã chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu tín dụng vào các dự án trọng điểm có hàm lượng công nghệ cao và bảo vệ môi trường. Tiên phong trong việc cấp tín dụng xanh cho các năng lượng trọng điểm và thân thiện với môi trường như dự án điện gió tại miền Trung, điện mặt trời tại Tây Nguyên, đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng xanh toàn hệ thống ngân hàng đạt khoảng 750.000 tỷ đồng. Dành nguồn lực lớn để phát triển các dự án xanh, năng lượng tái tạo, nhiệt điện LNG, Agribank không chỉ góp phần vào mục tiêu phát thải ròng bằng “0”, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, mà còn thể hiện sự nhạy bén của trước cam kết Net Zero của Chính phủ.

Bước sang năm 2026, Agribank tiếp tục đẩy mạnh tín dụng xanh, tập trung vào các động lực tăng trưởng mới và các dự án thân thiện với môi trường. Ngày 16/01/2026, tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Vietcombank (ngân hàng đầu mối thu xếp vốn), Agribank, BIDV, Vietinbank và EVN đã ký kết Hợp đồng cho vay Dự án thành phần 1 - Nhà máy điện thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II với tổng số tiền 29.568 tỷ đồng. Theo EVN, dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II được đầu tư và xây dựng có công suất 1.500 MW với 2 tổ máy, mỗi tổ 750 MW, với mục tiêu cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an toàn cung cấp điện cho hệ thống, đáp ứng yêu cầu theo Quy hoạch điện VIII; dự án áp dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp nhằm giảm thiểu phát thải các chất độc hại, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Ngày 19/3, tại TP Đà Nẵng, Agribank và Tập đoàn Amaccao hợp tác ký kết hợp đồng cấp tín dụng 1.500 tỷ đồng để triển khai dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại Khánh Sơn. Dự án có tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng, được triển khai tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn với quy mô gần 9,4 ha. Nhà máy sử dụng công nghệ đốt rác phát điện tiên tiến của Đức (Martin), công suất xử lý khoảng 1.100 tấn rác/ngày đêm, phát điện khoảng 18 MW. Đây là dự án có ý nghĩa trong việc chuyển đổi phương thức xử lý rác từ chôn lấp sang đốt phát điện, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế tuần hoàn và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 theo định hướng của Chính phủ. Khi đi vào hoạt động, Nhà máy điện rác Khánh Sơn sẽ góp phần tăng sản lượng điện cho lưới điện quốc gia, đồng thời đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải và giảm thiểu ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng tại TP Đà Nẵng.

Trong bối cảnh TP Đà Nẵng hướng tới đô thị sinh thái, hiện đại và bền vững, áp lực xử lý rác thải sinh hoạt ngày càng gia tăng. Việc triển khai dự án được kỳ vọng góp phần giải quyết vấn đề môi trường, đồng thời tạo nguồn năng lượng sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khơi thông nguồn lực cho Công nghiệp và Nông nghiệp công nghệ cao

Ngoài các lĩnh vực kể trên, Agribank đã và đang tập trung vào các vùng kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp chế biến xuất khẩu, giúp nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt trên bản đồ thế giới. Với thế mạnh về mạng lưới, Agribank đã hỗ trợ hình thành các khu công nghiệp, khu chế xuất và đặc biệt là các dự án nông nghiệp quy mô lớn.

Agribank đang tích cực tài trợ vốn cho các tập đoàn lớn và chuỗi liên kết tại Đồng bằng Sông Cửu Long, tập trung vào lúa gạo, cà phê và thủy sản, từ khâu sản xuất, chế biến đến xuất khẩu. Ngân hàng chú trọng cung cấp vốn xanh, bền vững, hỗ trợ các doanh nghiệp và nông dân xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao giá trị gia tăng; giúp chuyển đổi diện mạo nông thôn từ sản xuất nhỏ lẻ sang quy mô công nghiệp hóa, tiêu biểu như Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao phát thải thấp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long”.

Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1490/QĐ-TTg ngày 27/11/2023, xác định rõ mục tiêu tổ chức lại hệ thống sản xuất lúa gạo theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, cải thiện thu nhập cho người trồng lúa, đồng thời góp phần thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính. Đề án vừa kết thúc giai đoạn thí điểm (2024-2025) và bắt đầu bước vào giai đoạn mở rộng.

Agribank là ngân hàng chủ lực cung ứng vốn cho Đề án “Phát triển 1 triệu héc-ta lúa chuyên canh chất lượng cao phát thải thấp

Với vai trò là ngân hàng thương mại nhà nước giữ vị trí chủ lực trong đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cũng là ngân hàng chủ lực triển khai Đề án, Agribank đã chủ động ký kết và triển khai nhiều chương trình phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của Đề án. Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác và các bản ghi nhớ đã ký kết, Agribank triển khai Chương trình cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long với quy mô lên đến 30.000 tỷ đồng. Tại các xã có quy hoạch vùng chuyên canh 1 triệu héc-ta lúa, đến hết tháng 01/2026, Agribank đã cấp tín dụng đối với 20.145 khách hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh lúa gạo với tổng dư nợ là: 17.778 tỷ đồng.

Trong suốt hành trình 38 năm qua, Agribank đã khẳng định vai trò là điểm tựa tài chính chủ lực trong nông nghiệp, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt các cột mốc quan trọng. 38 năm đồng hành cùng các công trình trọng điểm là hành trình của sự tận tâm và bản lĩnh. Agribank đã và đang chứng minh rằng: Ở đâu có công trình mang tầm vóc quốc gia, ở đó có dòng vốn của Agribank chảy vào để kiến tạo giá trị.

Kỳ vọng bứt phá từ dấu mốc 38 năm

Bằng cách cung cấp các gói tín dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư vào dự án trọng điểm, Agribank tạo ra hiệu ứng lan tỏa, kích thích các thành phần kinh tế khác cùng phát triển. Không chỉ "bơm vốn" đơn thuần, Agribank còn liên tục thiết kế các chương trình tín dụng ưu đãi quy mô lớn dành riêng cho doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải. Trong suốt quá trình này, Agribank đóng vai trò người đồng hành, trực tiếp hỗ trợ khách hàng chuyển đổi mô hình sản xuất sang hướng bền vững, tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục biến động, quản trị dòng tiền và chi phí vốn trở thành yếu tố then chốt đối với doanh nghiệp. Nhằm đáp ứng yêu cầu đó, Agribank triển khai sản phẩm UPAS L/C với tính năng doanh nghiệp được hưởng kỳ hạn trả chậm trong khi bên bán hàng vẫn được nhận tiền ngay và Chương trình ưu đãi lãi suất UPAS L/C năm 2026, hướng tới cung cấp giải pháp tài trợ thương mại hiệu quả, linh hoạt và mang tính chiến lược cho khách hàng. Theo Chương trình, lãi suất ưu đãi thấp hơn mức lãi suất UPAS L/C thông thường lên đến 1,5%/năm, lãi suất cạnh tranh so với sàn lãi suất cho vay thông thường; thời gian cấp tín dụng tối đa 12 tháng; áp dụng với các giao dịch UPAS L/C được phát hành từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026. Với năng lực tài trợ thương mại vững chắc, mạng lưới rộng khắp và kinh nghiệm đồng hành cùng doanh nghiệp, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò đối tác tài chính chiến lược, cung cấp các giải pháp an toàn - chuẩn mực - hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập và phát triển bền vững.

Tự hào chặng đường 38 năm phát triển, Agribank đã thực hiện xuất sắc “nhiệm vụ kép” - vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả theo cơ chế thị trường, vừa thực hiện nghiêm túc các gói tín dụng chính sách. Với hành trang là sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Agribank đang đứng trước ngưỡng cửa của những vận hội mới. Hành trình 38 năm của Agribank là minh chứng sống động cho tinh thần đồng hành cùng đất nước. Từ những mảnh ruộng cho đến những công trường kỳ vĩ, dấu ấn Agribank luôn đậm nét, khẳng định bản lĩnh của một định chế tài chính quốc gia hàng đầu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.