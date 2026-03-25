Đông nghịt người đón 'lộc biển' ở bến cá Vĩnh Trường lúc rạng sáng

TPO - Từ khi trời còn chưa kịp hửng sáng, bến cá Vĩnh Trường tại Nha Trang đã rộn ràng tiếng ghe cập bến, người mua kẻ bán tất bật. Những mẻ hải sản tươi rói vừa từ biển trở về nhanh chóng được cân, ướp đá và ngã giá, tạo nên nhịp sống sôi động của một chợ cá lâu năm gắn liền với sinh kế ngư dân địa phương.
Ngay từ ngoài cổng, hình ảnh quen thuộc là những người phụ nữ tay xách nách mang: Rổ, thùng, sổ ghi chép… kiên nhẫn chờ đợi. Khi ghe vừa chạm bến, dòng người lập tức chuyển động. Từng mẻ cá được chuyền tay, cân đong, phân loại trong nhịp độ khẩn trương nhưng thuần thục.
Cá ở đây có đủ các loại, những con cá ngừ, cá thu… thân tròn, chắc, ánh lên sắc bạc tươi rói; mực, tôm vẫn còn nhảy tanh tách.
Không chỉ là nơi giao thương, bến cá còn là điểm tựa sinh kế của hàng trăm hộ dân ven biển. Những chuyến ghe nhỏ, những phiên chợ rạng sáng, những giọt mồ hôi lẫn vị mặn của biển đã góp phần nuôi sống biết bao gia đình, giữ nhịp cho một phần đời sống lao động đặc trưng của thành phố biển.
Khi mặt trời dần nhô lên khỏi đường chân trời, ánh sáng ban mai phủ vàng mặt nước cũng là lúc chợ bắt đầu vãn. Những chiếc ghe lại chuẩn bị ra khơi cho chuyến biển tiếp theo, để rồi sáng sớm hôm sau, vòng quay nhộn nhịp ấy lại tiếp diễn: Bền bỉ, hối hả và đầy sức sống như chính con người nơi đây.
Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27 - 29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước. Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục hơn 12.000 VĐV mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt, trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao toàn quốc.