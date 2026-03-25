Đông nghịt người đón 'lộc biển' ở bến cá Vĩnh Trường lúc rạng sáng

Trọng Đạt - Như Ý - Công Hướng

TPO - Từ khi trời còn chưa kịp hửng sáng, bến cá Vĩnh Trường tại Nha Trang đã rộn ràng tiếng ghe cập bến, người mua kẻ bán tất bật. Những mẻ hải sản tươi rói vừa từ biển trở về nhanh chóng được cân, ướp đá và ngã giá, tạo nên nhịp sống sôi động của một chợ cá lâu năm gắn liền với sinh kế ngư dân địa phương.

Khi thành phố biển Nha Trang còn chưa kịp thức giấc, Bến cá dân sinh Vĩnh Trường (388 Võ Thị Sáu, P. Vĩnh Trường) đã rực sáng ánh đèn và rộn ràng tiếng người. Từ 5h sáng, khu vực từ cổng vào đến tận cầu cảng chật kín người chờ đón những chuyến ghe đầu tiên trở về sau một đêm lênh đênh.
Bến cá Vĩnh Trường từ lâu đã trở thành đầu mối hải sản quan trọng của ngư dân địa phương, nơi những chiếc ghe nhỏ neo đậu, mang theo “lộc biển” cập bến mỗi sớm. Không khí nơi đây là sự pha trộn đặc trưng của tiếng máy ghe, tiếng gọi nhau í ới và cả những cuộc ngã giá nhanh gọn, dứt khoát.
Ngay từ ngoài cổng, hình ảnh quen thuộc là những người phụ nữ tay xách nách mang: Rổ, thùng, sổ ghi chép… kiên nhẫn chờ đợi. Khi ghe vừa chạm bến, dòng người lập tức chuyển động. Từng mẻ cá được chuyền tay, cân đong, phân loại trong nhịp độ khẩn trương nhưng thuần thục.
Đi sâu vào khu chợ đầu mối bên trong, nhịp sống càng dồn dập hơn. Chợ hoạt động từ khoảng nửa đêm (11h30 - 12h) nhưng cao điểm rơi vào khoảng 6-7h sáng, khi hải sản được đưa lên nhiều nhất.
Cá ở đây có đủ các loại, những con cá ngừ, cá thu… thân tròn, chắc, ánh lên sắc bạc tươi rói; mực, tôm vẫn còn nhảy tanh tách.
Tất cả vừa được đưa lên bờ là lập tức ướp đá để giữ độ tươi, rồi nhanh chóng bước vào các cuộc mặc cả giữa chủ ghe và thương lái.
Không ít chủ nhà hàng, quán ăn cũng có mặt từ rất sớm. Với họ, “mẻ cá đầu ngày” không chỉ là nguồn nguyên liệu mà còn là yếu tố quyết định chất lượng món ăn phục vụ du khách.
Gắn bó với bến cá gần 20 năm, một tiểu thương chia sẻ: “Ở đây cực nhưng vui. Ngày nào cũng vậy, cứ tờ mờ sáng là tụi tôi có mặt. Cá vừa lên là phải nhanh tay chọn, chậm chút là hết mẻ ngon. Nhìn cá tươi rói, mình cũng thấy yên tâm vì bán cho khách là hàng vừa từ biển vào".
Không chỉ là nơi giao thương, bến cá còn là điểm tựa sinh kế của hàng trăm hộ dân ven biển. Những chuyến ghe nhỏ, những phiên chợ rạng sáng, những giọt mồ hôi lẫn vị mặn của biển đã góp phần nuôi sống biết bao gia đình, giữ nhịp cho một phần đời sống lao động đặc trưng của thành phố biển.
Khi mặt trời dần nhô lên khỏi đường chân trời, ánh sáng ban mai phủ vàng mặt nước cũng là lúc chợ bắt đầu vãn. Những chiếc ghe lại chuẩn bị ra khơi cho chuyến biển tiếp theo, để rồi sáng sớm hôm sau, vòng quay nhộn nhịp ấy lại tiếp diễn: Bền bỉ, hối hả và đầy sức sống như chính con người nơi đây.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27 - 29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước. Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục hơn 12.000 VĐV mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt, trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao toàn quốc.

