Lương hưu tăng ra sao 10 năm qua?

TPO - Trong 10 năm qua, Việt Nam đã trải qua 7 lần điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) với mức tăng đáng kể. Từ mức lương hưu thấp nhất 1,75 triệu đồng năm 2016, dự kiến tăng lên 3,8 triệu đồng vào 1/7 năm nay.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Về mức điều chỉnh, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án.

Phương án 1: Tăng thêm 4,5% và cộng 200.000 đồng/tháng đối với nhiều nhóm đang hưởng lương hưu, trợ cấp. Riêng ba nhóm gồm người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người hưởng tuất hằng tháng trước 1/1/1995; và người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu được đề xuất tăng 8%.

Người nghỉ hưu trước 1/1/1995 sẽ được điều chỉnh lên mức 3,8 triệu đồng/tháng. Người đang hưởng dưới 3,5 triệu đồng được tăng thêm 300.000 đồng/tháng.

Phương án 2: Tăng đồng loạt 8% đối với tất cả các nhóm đang hưởng. Nhóm nghỉ hưu trước năm 1995 cũng được điều chỉnh lên mức 3,8 triệu đồng/tháng.

Tăng lương hưu, trợ cấp mới dự kiến từ 1/7 năm nay. Ảnh minh họa.

Năm 2016 tăng 8%

Được biết, riêng giai đoạn 2016 đến nay, Chính phủ đã 7 lần điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH.

Cụ thể, năm 2016, lương hưu được điều chỉnh tăng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016.

Theo đó, mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng thêm 8% đối với người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong giai đoạn từ 1/1/2015 đến trước ngày 1/5/2016. Thời điểm áp dụng tính từ tháng mà người lao động bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Những người hưởng lương hưu trước ngày 1/1/2025 đã được điều chỉnh tăng lương hưu thêm 8% từ ngày 1/1/2025 theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/1/2015 nên không được tăng thêm trong đợt tăng lương hưu năm 2016.

Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng thấp hơn 2 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm theo 2 nhóm.

Thứ nhất, tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu từ 1,75 triệu đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu từ trên 1,75 triệu đồng/người/tháng đến dưới 2 triệu đồng/người/tháng.

Thứ hai, tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ 1,85 triệu đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ trên 1,85 triệu đồng/người/tháng đến dưới 2 triệu đồng/người/tháng...

Năm 2017 tăng 7,44%

Năm 2017, lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017.

Theo đó, từ ngày 1/7/2017 tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp của tháng 6/2017 cho 8 nhóm đối tượng đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

Năm 2018 tăng 6,92%

Từ ngày 1/7/2018, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng tăng thêm 6,92% so với mức hưởng tháng 6/2018 đối với 8 nhóm đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp theo Nghị định 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018.

Năm 2019 tăng 7,19%

Từ ngày 1/7/2019, lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng được tăng thêm 7,19% so với mức hưởng tháng 6/2019 theo Nghị định 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019.

Năm 2022 tăng 7,4%

Ngày 7/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP quyết định tăng lương hưu từ ngày 1/1/2022. Theo đó, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021.

Đối với người nghỉ hưu trước ngày 1/1/1995, sau khi thực hiện điều chỉnh tăng 7,4% mà có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng dưới 2,5 triệu đồng/tháng thì được tăng thêm lần thứ hai theo 2 nhóm.

Thứ nhất, tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ 2,3 triệu đồng/người/tháng trở xuống.

Thứ hai, tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ 2,3 triệu đồng/người/tháng đến dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2023 tăng cao nhất 20,8%

Năm 2023, tại Nghị định 42 Chính phủ quyết định điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/7 theo 2 nhóm.

Thứ nhất, tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp và đã được tăng lương hưu theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP.

Thứ hai, tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp và chưa được tăng lương hưu theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP.

Đối với những người đã nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi điều chỉnh như trên mà mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm lần thứ hai theo 2 nhóm.

Nhóm thứ nhất: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/người/tháng.

Nhóm thứ hai: Tăng lên bằng 3 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2,7 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2024 tăng 15%

Lần tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng gần nhất là vào ngày 1/7/2024 theo

Tại Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024, Chính phủ quyết định điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng thêm 15% so với mức hưởng của tháng 6/2024 kể từ ngày 1/7/2024.

Đối với những người đã nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi điều chỉnh tăng thêm 15% mà mức hưởng thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm lần thứ hai theo 2 nhóm.

Nhóm thứ nhất: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,2 triệu đồng/người/tháng.

Nhóm thứ hai: Tăng lên bằng 3,5 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng.