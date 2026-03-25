Tận thấy chiếc nón lá Việt lọt top 100 thương hiệu nổi tiếng

TPO - Hơn một thế kỷ tồn tại, làng nón Trường Văn, tỉnh Thanh Hóa vẫn bền bỉ giữ nghề, tạo sinh kế cho hàng nghìn lao động và lưu giữ nét văn hóa truyền thống giữa nhịp sống hiện đại.
"Mỗi công đoạn đều có vai trò riêng, thiếu một bước là không thành sản phẩm. Trong đó phải kể đến công đoạn làm vành. Vành nón phải được vót từ tre, chuốt mỏng, uốn tròn bằng tay, tạo thành những vòng khung chắc chắn", bà Ngô Thị Toan (thôn Đông Hòa, xã Trường Văn) cho hay.
Nức vành, lồng quai những bước hoàn thiện giúp chiếc nón vừa bền, vừa có dáng thanh thoát. Người dân địa phương cho biết, hiện nay, một số khâu sản xuất đã được cơ giới hóa, nhưng phần cốt lõi cho việc làm nón vẫn dựa vào thủ công, đặt ra yêu cầu vừa bảo tồn kỹ thuật truyền thống, vừa nâng cao năng suất.