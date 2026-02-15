Làng nghề hương trầm rộn ràng vào vụ Tết

TPO - Những ngày giáp Tết, làng nghề chế biến hương trầm xã Quỳnh Thắng (Nghệ An) lại bước vào mùa tất bật nhất trong năm. Hương trầm lan tỏa khắp làng, nhịp lao động khẩn trương không chỉ mang theo không khí Tết sớm mà còn đem lại nguồn thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ dân.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, không khí lao động tại làng nghề chế biến nguyên liệu và sản xuất hương trầm ở xã Quỳnh Thắng (Nghệ An) lại khẩn trương, nhộn nhịp. Từ các cơ sở đến hộ gia đình, ai cũng tất bật tăng ca, chạy đua với thời gian để kịp cung ứng hàng phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ 2026.

Khắp các đường, ngõ, khoảng sân ở xã Quỳnh Thắng đều được người dân tận dụng phơi rễ cây Nhang Bài để làm hương.

Là một trong những cơ sở sản xuất hương trầm lớn và lâu đời ở Quỳnh Thắng, những ngày này, cơ sở Hương Sơn phải huy động tối đa nguồn nhân lực cho việc làm hương. Từ trộn bột, se hương đến phơi, đóng gói, mỗi khâu đều được người thợ thực hiện cẩn trọng, tỉ mỉ để sản phẩm đạt chất lượng cao.

Ông Lê Văn Sơn - chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh hương trầm Hương Sơn - cho biết nghề sản xuất hương được truyền từ đời ông ngoại đến nay đã gần 30 năm. Để sản phẩm làm ra được tốt hơn, an toàn và không độc hại, ông Sơn đã đi nhiều tỉnh thành học hỏi thêm về kỹ thuật. Cùng với đó, ông đã mạnh dạn đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại trị giá 500 triệu đồng và quy trình sản xuất khép kín để nâng cao chất lượng cũng như sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Bên trong các cơ sở đều tất bật sản xuất hương để kịp trả đơn hàng cho khách.

Hiện cơ sở có 4 công nhân, sản xuất đủ các mặt hàng về trầm xuất bán đi thị trường trong và ngoài tỉnh. Để chủ động nguyên liệu, gia đình ông Sơn còn trồng 10 hecta cây Nhang Bài. Mỗi năm từ việc trồng cây Nhang Bài đến việc chế biến, sản xuất hương mang lại cho gia đình ông Sơn thu nhập trên 500 triệu đồng.

Tương tự cơ sở Hương Sơn, không khí sôi nổi, nhộn nhịp cũng diễn ra tại nhiều hộ sản xuất trên địa bàn xã Quỳnh Thắng. Các hộ dân nơi đây cho biết làng nghề hương hoạt động quanh năm nhưng những tháng cuối năm là thời điểm tất bật nhất.

Tại các cơ sở sản xuất, không khí làm việc tấp nập hơn. Những chuyến xe chở nguyên liệu, vận chuyển hàng hoá ra vào liên tục. Những khoảng sân, bãi đất trống đều được các cơ sở, người dân tận dụng để phơi nguyên liệu, phơi hương.

Quỳnh Thắng hiện có trên 350 ha cây nhang bài.

Nguyên liệu chính để làm nên loại hương này là cây nhang bài. Xã Quỳnh Thắng là địa phương có lợi thế, tiềm năng về đất đai phù hợp với loại cây này. Nhang bài trồng ở mảnh đất Quỳnh Thắng được đánh giá có chất lượng tốt. Vì vậy khi dùng làm nguyên liệu sản xuất hương đã tạo nên sản phẩm đặc trưng của địa phương, được người tiêu dùng ưa chuộng. Chính vì vậy, những năm qua, xã đã khuyến khích bà con địa phương trồng cây nhang bài để cung cấp nguyên liệu cho sản xuất hương trầm.

Toàn xã Quỳnh Thắng hiện có trên 350 ha cây nhang bài. Mỗi ha trồng, người dân sẽ thu hoạch được 5- 6 tấn bột nguyên liệu khô. Với giá bán hơn 50 triệu đồng/tấn, mỗi ha mang lại thu nhập cho người dân khoảng 300 triệu đồng.

Các loại hương sản xuất nơi đây mang hương thơm đặc trưng, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Chính vì vậy, ngoài việc ổn định diện tích, chính quyền xã Quỳnh Thắng cũng hỗ trợ, động viên người dân phát triển nghề sản xuất hương trầm. Trong đó, thôn 2 được UBND tỉnh công nhận làng nghề chế biến nguyên liệu và sản xuất hương từ năm 2021.

Đến nay, làng nghề đã có trên 170 hộ tham gia sản xuất thường xuyên với hơn 400 lao động. Bình quân hàng năm, làng nghề chế biến được khoảng 500 tấn bột khô và hàng trăm nghìn búp hương với tổng doanh thu khoảng 63 tỷ đồng.Thu nhập bình quân của mỗi lao động đạt gần 10 triệu đồng/người/tháng.

Nghề sản xuất hương trầm đang trở thành hướng đi bền vững của Quỳnh Thắng. Không chỉ góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, làng nghề hương trầm còn gìn giữ và phát huy giá trị nghề truyền thống, tạo động lực để vùng quê này ngày càng khởi sắc, vươn lên trong hành trình phát triển kinh tế nông thôn.