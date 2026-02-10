Xem nghệ nhân phương Nam trổ tài giữa lòng Hà Nội

TPO - Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 được tổ chức ở Hà Nội, các nghệ nhân đến từ các làng nghề phương Nam phô diễn kỹ thuật thủ công, từ tạo hình trái cây, xếp lá dừa đến đan lưới... khiến người dân và du khách trầm trồ, không rời mắt.