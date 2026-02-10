Xem nghệ nhân phương Nam trổ tài giữa lòng Hà Nội

TPO - Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 được tổ chức ở Hà Nội, các nghệ nhân đến từ các làng nghề phương Nam phô diễn kỹ thuật thủ công, từ tạo hình trái cây, xếp lá dừa đến đan lưới... khiến người dân và du khách trầm trồ, không rời mắt.
Ngay tại hội chợ, nghệ nhân Huỳnh Xuân Huỳnh dùng đôi bàn tay khéo léo chế tác ra các sản phẩm gốm mộc mạc mang những nét hoa văn lạ mắt khiến du khách, đặc biệt người miền Bắc trầm trồ.
Với đôi tay tỉ mỉ, chỉ sau vài thao tác đơn giản, những chiếc lá dừa đã trở thành những chiếc bình hoa, giỏ đựng đến các sản phẩm cầu kỳ như túi xách, bó hoa cưới, hay những hình tượng sinh động của bướm, cào cào, chuồn chuồn, chim công, các con vật ngộ nghĩnh. Gian hàng trưng bày lúc nào cũng tấp nập người dân và du khách đến xem, đặc biệt là các bạn nhỏ.
Một trong những điểm nhấn nổi bật là phần trình diễn tạo hình trái cây. Từ những loại trái cây quen thuộc, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuyến khéo léo tạo nên các tác phẩm mang giá trị thẩm mỹ cao, đồng thời gửi gắm nhiều thông điệp văn hóa truyền thống. Các mẫu tạo hình do ông thực hiện thường gắn với những chủ đề quen thuộc trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Việt như “Long Phụng hòa minh”, “Tứ linh”, “Phúc Lộc Thọ”, “Long lân”, “Long hổ”…
Khu đan lưới của nghệ nhân Lê Thị Kim Hồng đến từ vùng biển Cần Giờ mang đến góc nhìn chân thực về đời sống lao động của ngư dân Nam bộ. Những tấm lưới ghẹ được đan hoàn toàn thủ công đòi hỏi sự kiên nhẫn và kinh nghiệm lâu năm. Qua từng mối đan tỉ mỉ, du khách hiểu hơn về công việc thầm lặng nhưng quan trọng của người dân vùng biển, đồng thời cảm nhận được nét văn hóa gắn liền với nghề truyền thống này.