Xem nghệ nhân phương Nam trổ tài giữa lòng Hà Nội

Duy Phạm - Công Hướng

TPO - Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 được tổ chức ở Hà Nội, các nghệ nhân đến từ các làng nghề phương Nam phô diễn kỹ thuật thủ công, từ tạo hình trái cây, xếp lá dừa đến đan lưới... khiến người dân và du khách trầm trồ, không rời mắt.

VIDEO: Không gian văn hoá Xuân sắc phương Nam giữa lòng Hà Nội
tp-bl_dsc00767.jpg
Đến Hội chợ Mùa Xuân 2026, người dân và du khách choáng ngợp với không gian văn hóa phương Nam mang lại. Thông qua các hoạt động thủ công diễn ra xuyên suốt, du khách không chỉ được tận mắt chứng kiến các nghệ nhân trổ tài mà còn trực tiếp trải nghiệm, khám phá nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Nam bộ.
tp-bl_dsc00266.jpg
Một trong những làng nghề mà "Xuân sắc phương Nam" giới thiệu đến hội chợ là gốm Lái Thiêu - một trong ba dòng gốm tiêu biểu của Nam bộ. Có lịch sử từ thế kỷ XVIII, gốm Lái Thiêu nổi danh với các sản phẩm dân dụng, gắn liền với đời sống thường nhật của người dân phương Nam.
tp-bl_dsc00399.jpg
dsc00252.jpg
dsc00262.jpg
Ngay tại hội chợ, nghệ nhân Huỳnh Xuân Huỳnh dùng đôi bàn tay khéo léo chế tác ra các sản phẩm gốm mộc mạc mang những nét hoa văn lạ mắt khiến du khách, đặc biệt người miền Bắc trầm trồ.
tp-bl_dsc00485.jpg
Từ những chiếc lá dừa mộc mạc, giản dị, nghệ nhân Hà Thị Tho đã thổi hồn để tạo hình thành cào cào, lẵng hoa, con công... Những sản phẩm thủ công tinh tế, mang đậm bản sắc phương Nam thu hút rất đông du khách dừng chân trải nghiệm.
tp-bl_dsc00521.jpg
tp-bl_dsc00461.jpg
tp-bl_dsc00440.jpg
Với đôi tay tỉ mỉ, chỉ sau vài thao tác đơn giản, những chiếc lá dừa đã trở thành những chiếc bình hoa, giỏ đựng đến các sản phẩm cầu kỳ như túi xách, bó hoa cưới, hay những hình tượng sinh động của bướm, cào cào, chuồn chuồn, chim công, các con vật ngộ nghĩnh. Gian hàng trưng bày lúc nào cũng tấp nập người dân và du khách đến xem, đặc biệt là các bạn nhỏ.
tp-bl_dsc00363.jpg
dsc00313.jpg
dsc00292.jpg
Một trong những điểm nhấn nổi bật là phần trình diễn tạo hình trái cây. Từ những loại trái cây quen thuộc, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuyến khéo léo tạo nên các tác phẩm mang giá trị thẩm mỹ cao, đồng thời gửi gắm nhiều thông điệp văn hóa truyền thống. Các mẫu tạo hình do ông thực hiện thường gắn với những chủ đề quen thuộc trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Việt như “Long Phụng hòa minh”, “Tứ linh”, “Phúc Lộc Thọ”, “Long lân”, “Long hổ”…
tp-bl_dsc00373.jpg
Đặc biệt, mô hình linh vật ngựa do ông thực hiện thu hút đông đảo du khách theo dõi. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Tuyến, để hoàn thiện tác phẩm này, ông phải mất trọn một ngày làm việc liên tục, từ khâu chọn nguyên liệu, tạo hình đến chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ.
tp-bl_dsc00561.jpg
Không gian thư pháp cũng thu hút đông đảo du khách. Trong trang phục truyền thống, ông đồ từ phương Nam tỉ mỉ viết và tặng chữ cho khách tham quan.
tp-bl_dsc00640.jpg
dsc00673.jpg
tp-bl_dsc00739.jpg
Khu đan lưới của nghệ nhân Lê Thị Kim Hồng đến từ vùng biển Cần Giờ mang đến góc nhìn chân thực về đời sống lao động của ngư dân Nam bộ. Những tấm lưới ghẹ được đan hoàn toàn thủ công đòi hỏi sự kiên nhẫn và kinh nghiệm lâu năm. Qua từng mối đan tỉ mỉ, du khách hiểu hơn về công việc thầm lặng nhưng quan trọng của người dân vùng biển, đồng thời cảm nhận được nét văn hóa gắn liền với nghề truyền thống này.
tp-bl_dsc00394.jpg
Bên cạnh các hoạt động thủ công truyền thống, không gian “Xuân sắc phương Nam” còn mang đến cho du khách thưởng thức đờn ca tài tử Nam bộ – loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Duy Phạm - Công Hướng
#nghề thủ công #Nam bộ #hội chợ Xuân #gốm sứ #đờn ca tài tử #truyền thống

