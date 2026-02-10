Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Sau thời gian im ắng, 'thủ phủ' bánh kẹo La Phù hối hả vào vụ Tết

Phùng Linh

TPO - "Thủ phủ" bánh kẹo La Phù (xã An Khánh, Hà Nội) đang hối hả bước vào vụ Tết. Khác với mọi năm, các xưởng tại đây đẩy mạnh sản xuất từ sớm, hàng hóa liên tục được đóng thùng, vận chuyển xuyên đêm để cung ứng cho thị trường Tết.

tp-hoatet-45.jpg
Ghi nhận tại "thủ phủ" bánh kẹo La Phù (xã An Khánh, TP Hà Nội), những ngày này các xưởng sản xuất đều hoạt động tất bật, không khí sôi động trở lại. Nhiều cơ sở chủ động đẩy mạnh công suất và vận chuyển hàng sớm nhằm kịp cung ứng cho thị trường mua sắm cuối năm.
tp-hoatet-42.jpg
Từ tháng 6/2025, sau đợt kiểm tra của cơ quan chức năng, hàng trăm cửa hàng tại La Phù đã đóng cửa hàng loạt. Đến thời điểm hiện tại, phần lớn các cửa hàng đã mở cửa trở lại và hoạt động kinh doanh bình thường.
tp-hoatet-41.jpg
Những ngày cận Tết, làng nghề La Phù như không ngủ, người xe ra vào tấp nập.
tp-hoatet-48.jpg
tp-hoatet-49.jpg
tp-hoatet-47.jpg
Hàng hóa xếp kín từ trong xưởng ra đến ngõ. Những chồng thùng bánh kẹo được chất cao, chờ xe đến bốc xếp. Bên trong, công nhân làm việc không ngơi tay; người khuân vác, người kiểm đếm, ghi chép đơn hàng liên tục để kịp tiến độ giao hàng đi các tỉnh.
tp-hoatet-39.jpg
Các tuyến đường dẫn vào làng La Phù luôn trong tình trạng đông đúc. Xe tải nhỏ, xe ba bánh, xe máy chở hàng nối đuôi nhau ra vào. Trên thùng xe, bánh kẹo được đóng trong những thùng carton xếp cao quá đầu người.
tp-hoatet-37.jpg
Theo một chủ cơ sở bánh kẹo tại La Phù, lượng đơn hàng bắt đầu tăng mạnh từ giữa tháng Chạp. “Hàng chủ yếu đi tỉnh và các chợ đầu mối, cửa hàng bán lẻ. Nhiều đơn yêu cầu giao gấp nên xưởng phải huy động thêm người làm, tăng ca từ sáng sớm đến tối muộn mới kịp hàng”, chủ cơ sở này chia sẻ.
tp-hoatet-50.jpg
Theo thống kê của UBND xã An Khánh, trên địa bàn xã hiện có hơn 400 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, nước giải khát, hàng tiêu dùng và dệt kim.
tp-hoatet-43.jpg
Trước đây nơi này từng được xem là một "điểm nóng" sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quy định về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, đồng thời xả thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

Nhằm ngăn chặn hàng kém chất lượng dịp Tết Nguyên đán, từ ngày 15/12/2025, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã triển khai cao điểm kiểm tra theo Kế hoạch số 15/KH-QLTT. Tại "thủ phủ" bánh kẹo xã An Khánh, lực lượng chức năng phối hợp liên ngành siết chặt kiểm soát nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm. Sau 20 ngày ra quân, nhiều vụ việc vi phạm đã bị phát hiện, xử lý; các lô hàng không đảm bảo chất lượng bị tịch thu, tiêu hủy nhằm ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong cao điểm mua sắm đầu năm 2026.

Phùng Linh
#bánh kẹo #La Phù #Tết Nguyên đán #sản xuất #hàng hóa #cửa hàng #đơn hàng

