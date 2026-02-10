Sau thời gian im ắng, 'thủ phủ' bánh kẹo La Phù hối hả vào vụ Tết

Nhằm ngăn chặn hàng kém chất lượng dịp Tết Nguyên đán, từ ngày 15/12/2025, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã triển khai cao điểm kiểm tra theo Kế hoạch số 15/KH-QLTT. Tại "thủ phủ" bánh kẹo xã An Khánh, lực lượng chức năng phối hợp liên ngành siết chặt kiểm soát nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm. Sau 20 ngày ra quân, nhiều vụ việc vi phạm đã bị phát hiện, xử lý; các lô hàng không đảm bảo chất lượng bị tịch thu, tiêu hủy nhằm ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong cao điểm mua sắm đầu năm 2026.