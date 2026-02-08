Những phiên chợ Tết '0 đồng' ấm áp trong bệnh viện

TPO - Khi phố phường rực rỡ sắc hoa, nhịp sống những ngày cận Tết trở nên hối hả, thì trong không gian bệnh viện, nơi nhiều người phải đón xuân giữa nỗi lo bệnh tật và gánh nặng chi phí- những phiên chợ Tết 0 đồng đã mang đến một mùa Xuân rất khác lặng lẽ, ấm áp và chan chứa nghĩa tình.

Phiên chợ '0 đồng' tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức thu hút đông đảo người bệnh và thân nhân tham gia

Ngày 8/2/2026, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) tổ chức Phiên chợ 0 đồng lần thứ 14 với chủ đề “Vui Tết tròn đầy – Gửi ngàn yêu thương”. Không chỉ đơn thuần là hoạt động trao quà, phiên chợ trở thành điểm hẹn nhân ái, nơi người bệnh được cảm nhận trọn vẹn không khí Tết cổ truyền ngay trong khuôn viên bệnh viện.

Hơn 500 người bệnh đang điều trị nội trú và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đã trực tiếp tham gia phiên chợ, biến không gian bệnh viện vốn quen với sự tĩnh lặng trở nên rộn ràng, ấm cúng trong những ngày giáp Tết.

Tất cả các mặt hàng trong chợ không mua bán bằng tiền mà bằng... tình thương

Phát biểu tại chương trình, TS.BS Vũ Trí Thanh- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức nhấn mạnh, mỗi phần quà tại phiên chợ tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng sự sẻ chia sâu sắc của tập thể bệnh viện và các mạnh thường quân. Thông qua hoạt động này, bệnh viện mong muốn góp phần san sẻ khó khăn, giúp người bệnh vơi bớt nỗi lo chi phí, thêm niềm tin và động lực trong hành trình điều trị.

35 gian hàng trong phiên chợ là sự nghĩa tình của các y bác sĩ và các mạnh thường quân chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn

Phiên chợ 0 đồng tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức có 35 gian hàng, tất cả đều niêm yết mức giá 0 đồng. Hàng nghìn phần quà gồm gạo, mì gói, sữa, ngũ cốc, gia vị và các nhu yếu phẩm thiết yếu đã được trao tận tay người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Xen kẽ giữa những gian hàng là không gian thư pháp, chụp ảnh lưu niệm, quầy đồ ăn nhẹ mang hương vị Tết, góp phần tạo nên một ngày hội Xuân đúng nghĩa, nơi người nhận không chỉ nhận quà mà còn nhận được sự quan tâm và cảm giác được sẻ chia.

Những món quà Tết đến bất ngờ là niềm vui lớn giúp những người bệnh vơi đi nỗi đau thể xác

Là thân nhân người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, anh N.T.T. chia sẻ: “Tôi thực sự xúc động khi được tham gia phiên chợ Tết 0 đồng. Giữa những ngày lo toan viện phí, thuốc men, được “đi chợ” với giá 0 đồng mang lại cảm giác ấm áp khó tả. Không chỉ là những phần quà thiết thực cho ngày Tết, điều khiến tôi trân quý hơn cả là sự quan tâm chân thành từ đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế và các nhà hảo tâm. Phiên chợ giúp gia đình tôi vơi bớt gánh nặng, thêm niềm tin và hy vọng để cùng người thân vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Không chỉ được mua sắm miễn phí, cộng đồng còn được ông đồ tặng chữ với mong ước bình an, may mắn cả năm

Đặc biệt, phiên chợ diễn ra trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2026), càng làm nổi bật tinh thần “lương y như từ mẫu” – chăm sóc người bệnh không chỉ bằng y thuật mà còn bằng trái tim và trách nhiệm xã hội.

Tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định phiên chợ còn có hoạt động cắt tóc, gội đầu miễn phí

Cũng trong ngày 8/2/2026, không khí Xuân ấm áp ấy tiếp tục lan tỏa tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định với chương trình “Phiên chợ 0 đồng” chủ đề “Xuân nhân ái – Tết sẻ chia”, tổ chức tại sảnh Nơ Trang Long. Chương trình dành cho 150 người bệnh nội trú có hoàn cảnh khó khăn và 50 người dân trên địa bàn phường Gia Định, mang đến một trải nghiệm “đi chợ Tết” trọn vẹn giữa lòng bệnh viện.

Những món quà Tết với giá "0 đồng" là nghĩa cử cao đẹp những ngày Tết đến xuân về

Mỗi người tham gia được phát một chiếc giỏ và tự tay lựa chọn hơn 20 mặt hàng thiết yếu tại 15 gian hàng 0 đồng, từ quần áo, bánh kẹo, lạp xưởng đến các loại gia vị quen thuộc trong mâm cơm ngày Tết. Không gian phiên chợ rộn ràng tiếng nhạc xuân, tiếng cười nói và những ánh mắt rạng rỡ – điều hiếm hoi với nhiều người bệnh đang điều trị dài ngày.

Người mua và người bán chỉ trao nhau thứ đắt nhất là nụ cười của lòng nhân ái

Xúc động khi tham gia phiên chợ, bà N.T.C (60 tuổi), bệnh nhân khoa Nội tiêu hóa chia sẻ, những phần quà và hoạt động trải nghiệm như xin chữ đầu năm, cắt tóc miễn phí, chơi trò chơi dân gian đã giúp bà thực sự cảm nhận được Tết. Quan trọng hơn, đó là nguồn động viên tinh thần để bà yên tâm điều trị và có thêm niềm tin vào chặng đường phía trước.

Phiên chợ '0 đồng' đang trở thành cầu nối gắn kết bệnh viện, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm với người bệnh

Theo TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, “Phiên chợ 0 đồng” không chỉ hỗ trợ vật chất cho người bệnh mà còn là cầu nối gắn kết bệnh viện, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, cùng chung tay lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng. Chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho người bệnh sẽ tiếp tục được triển khai, trong đó có chương trình lì xì đầu xuân cho bệnh nhân nội trú vào mùng 1 Tết.