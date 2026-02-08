Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Những phiên chợ Tết '0 đồng' ấm áp trong bệnh viện

Vân Sơn

TPO - Khi phố phường rực rỡ sắc hoa, nhịp sống những ngày cận Tết trở nên hối hả, thì trong không gian bệnh viện, nơi nhiều người phải đón xuân giữa nỗi lo bệnh tật và gánh nặng chi phí- những phiên chợ Tết 0 đồng đã mang đến một mùa Xuân rất khác lặng lẽ, ấm áp và chan chứa nghĩa tình.

thu-duc-3.jpg
Phiên chợ '0 đồng' tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức thu hút đông đảo người bệnh và thân nhân tham gia

Ngày 8/2/2026, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) tổ chức Phiên chợ 0 đồng lần thứ 14 với chủ đề “Vui Tết tròn đầy – Gửi ngàn yêu thương”. Không chỉ đơn thuần là hoạt động trao quà, phiên chợ trở thành điểm hẹn nhân ái, nơi người bệnh được cảm nhận trọn vẹn không khí Tết cổ truyền ngay trong khuôn viên bệnh viện.

Hơn 500 người bệnh đang điều trị nội trú và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đã trực tiếp tham gia phiên chợ, biến không gian bệnh viện vốn quen với sự tĩnh lặng trở nên rộn ràng, ấm cúng trong những ngày giáp Tết.

thu-duc-5-440.jpg
Tất cả các mặt hàng trong chợ không mua bán bằng tiền mà bằng... tình thương

Phát biểu tại chương trình, TS.BS Vũ Trí Thanh- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức nhấn mạnh, mỗi phần quà tại phiên chợ tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng sự sẻ chia sâu sắc của tập thể bệnh viện và các mạnh thường quân. Thông qua hoạt động này, bệnh viện mong muốn góp phần san sẻ khó khăn, giúp người bệnh vơi bớt nỗi lo chi phí, thêm niềm tin và động lực trong hành trình điều trị.

thu-duc-2-7336.jpg
35 gian hàng trong phiên chợ là sự nghĩa tình của các y bác sĩ và các mạnh thường quân chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn

Phiên chợ 0 đồng tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức có 35 gian hàng, tất cả đều niêm yết mức giá 0 đồng. Hàng nghìn phần quà gồm gạo, mì gói, sữa, ngũ cốc, gia vị và các nhu yếu phẩm thiết yếu đã được trao tận tay người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Xen kẽ giữa những gian hàng là không gian thư pháp, chụp ảnh lưu niệm, quầy đồ ăn nhẹ mang hương vị Tết, góp phần tạo nên một ngày hội Xuân đúng nghĩa, nơi người nhận không chỉ nhận quà mà còn nhận được sự quan tâm và cảm giác được sẻ chia.

thu-duc-1-5258.jpg
Những món quà Tết đến bất ngờ là niềm vui lớn giúp những người bệnh vơi đi nỗi đau thể xác

Là thân nhân người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, anh N.T.T. chia sẻ: “Tôi thực sự xúc động khi được tham gia phiên chợ Tết 0 đồng. Giữa những ngày lo toan viện phí, thuốc men, được “đi chợ” với giá 0 đồng mang lại cảm giác ấm áp khó tả. Không chỉ là những phần quà thiết thực cho ngày Tết, điều khiến tôi trân quý hơn cả là sự quan tâm chân thành từ đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế và các nhà hảo tâm. Phiên chợ giúp gia đình tôi vơi bớt gánh nặng, thêm niềm tin và hy vọng để cùng người thân vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

thu-duc-2.jpg
Không chỉ được mua sắm miễn phí, cộng đồng còn được ông đồ tặng chữ với mong ước bình an, may mắn cả năm

Đặc biệt, phiên chợ diễn ra trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2026), càng làm nổi bật tinh thần “lương y như từ mẫu” – chăm sóc người bệnh không chỉ bằng y thuật mà còn bằng trái tim và trách nhiệm xã hội.

gia-dinh-3.jpg
Tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định phiên chợ còn có hoạt động cắt tóc, gội đầu miễn phí

Cũng trong ngày 8/2/2026, không khí Xuân ấm áp ấy tiếp tục lan tỏa tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định với chương trình “Phiên chợ 0 đồng” chủ đề “Xuân nhân ái – Tết sẻ chia”, tổ chức tại sảnh Nơ Trang Long. Chương trình dành cho 150 người bệnh nội trú có hoàn cảnh khó khăn và 50 người dân trên địa bàn phường Gia Định, mang đến một trải nghiệm “đi chợ Tết” trọn vẹn giữa lòng bệnh viện.

gia-dinh-2.jpg
Những món quà Tết với giá "0 đồng" là nghĩa cử cao đẹp những ngày Tết đến xuân về

Mỗi người tham gia được phát một chiếc giỏ và tự tay lựa chọn hơn 20 mặt hàng thiết yếu tại 15 gian hàng 0 đồng, từ quần áo, bánh kẹo, lạp xưởng đến các loại gia vị quen thuộc trong mâm cơm ngày Tết. Không gian phiên chợ rộn ràng tiếng nhạc xuân, tiếng cười nói và những ánh mắt rạng rỡ – điều hiếm hoi với nhiều người bệnh đang điều trị dài ngày.

gia-dinh-5.jpg
Người mua và người bán chỉ trao nhau thứ đắt nhất là nụ cười của lòng nhân ái

Xúc động khi tham gia phiên chợ, bà N.T.C (60 tuổi), bệnh nhân khoa Nội tiêu hóa chia sẻ, những phần quà và hoạt động trải nghiệm như xin chữ đầu năm, cắt tóc miễn phí, chơi trò chơi dân gian đã giúp bà thực sự cảm nhận được Tết. Quan trọng hơn, đó là nguồn động viên tinh thần để bà yên tâm điều trị và có thêm niềm tin vào chặng đường phía trước.

gia-dinh-1.jpg
Phiên chợ '0 đồng' đang trở thành cầu nối gắn kết bệnh viện, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm với người bệnh

Theo TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, “Phiên chợ 0 đồng” không chỉ hỗ trợ vật chất cho người bệnh mà còn là cầu nối gắn kết bệnh viện, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, cùng chung tay lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng. Chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho người bệnh sẽ tiếp tục được triển khai, trong đó có chương trình lì xì đầu xuân cho bệnh nhân nội trú vào mùng 1 Tết.

Vân Sơn
#Phiên chợ Tết '0 đồng' trong bệnh viện #Nghĩa tình và sẻ chia trong dịp Tết #Hoạt động cộng đồng tại bệnh viện #Hỗ trợ vật chất và tinh thần cho người bệnh #Chương trình chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam #Lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng #Hoạt động trải nghiệm và văn hóa Tết tại bệnh viện #Gắn kết bệnh viện #chính quyền và nhà hảo tâm #Chương trình lì xì và chăm lo Tết cho bệnh nhân #Ý nghĩa nhân đạo trong các hoạt động dịp Tết

Xem thêm

Cùng chuyên mục