Hướng dẫn tra cứu lịch sử khám chữa bệnh, đơn thuốc bảo hiểm y tế trên VNeID

Người dân đã đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 có thể xem thông tin, lịch sử khám chữa bệnh, đơn thuốc bảo hiểm y tế ( BHYT) trên ứng dụng.

VNeID là ứng dụng trên thiết bị di động, ra đời nhằm thay thế các loại giấy tờ truyền thống. Ứng dụng do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) phát triển, dựa trên cơ sở dữ liệu định danh, dân cư và xác thực điện tử.

VNeID là ứng dụng trên thiết bị di động thay thế những giấy tờ truyền thống. Ảnh: BHXH TPHCM

Người dân sở hữu tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 được phép truy cập, theo dõi lịch sử khám chữa bệnh BHYT trên ứng dụng VNeID một cách nhanh chóng, tiện lợi.

Các bước xem thông tin khám chữa bệnh BHYT trên VNeID

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên điện thoại di động cá nhân.

Bước 2: Trên màn hình trang chủ của ứng dụng, chọn mục "Hồ sơ sức khỏe".

Bước 3: Chọn "Sổ sức khỏe điện tử" từ danh sách hiện ra.

Bước 4: Tại giao diện "Sổ sức khỏe điện tử", nhấn vào từng năm để xem lại quá trình khám chữa bệnh trong quá khứ. Năm nào chỉ hiển thị thông tin "Đang cập nhật dữ liệu" nghĩa là trong năm đó bạn không có lần nào sử dụng BHYT để khám, chữa bệnh và nhận thuốc.

Quá trình khám, chữa bệnh sẽ được lưu trữ rất chi tiết trên sổ sức khỏe điện tử, bao gồm ngày giờ khám, địa chỉ phòng khám, chẩn đoán tình trạng bệnh.

Ngoài ra, tại mục "Thuốc đã điều trị, đơn đã kê" để xem lại những loại thuốc đã được bác sĩ kê cho lần khám (các loại thuốc nằm trong danh mục chi trả của BHYT).

Giao diện tra cứu lịch sử khám chữa bệnh theo BHYT trên ứng dụng VNeID

Cách tích hợp thẻ BHYT vào các ứng dụng VNeID

Việc tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID giúp người dân giảm thiểu giấy tờ, sử dụng thẻ BHYT điện tử thay thế thẻ giấy, tra cứu lịch sử khám chữa bệnh và quyền lợi trực tuyến.

Ứng dụng hỗ trợ chia sẻ thông tin, cung cấp dữ liệu chính xác cho bác sĩ, giúp nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị, đồng thời xây dựng hệ sinh thái y tế số.

Để tích hợp thông tin khám chữa bệnh BHYT vào VNeID, cần thực hiện các bước sau:

Bước 1 Đăng nhập ứng dụng VNeID.

Bước 2: Vào mục ví giấy tờ rồi chọn mục "tích hợp thông tin".

Bước 3: Chọn "tạo mới yêu cầu".

Bước 4: Chọn "loại thông tin, chọn thẻ BHYT".

Bước 5: Nhập thông tin thẻ BHYT, tích mục "xác nhận thông tin đã nhập đúng và gửi yêu cầu xác nhận".