Uống gì để đào thải cồn nhanh nhất?

Bác sĩ cảnh báo giải rượu bằng nước chanh là sai lầm gây hại dạ dày, đồng thời chỉ ra 6 loại đồ uống giúp đào thải cồn và hồi phục cơ thể thần tốc sau cuộc vui.

Theo bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, sau những cuộc vui với rượu bia, cơ thể thường rơi vào trạng thái mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn. Ở mức độ say nhẹ, việc lựa chọn đúng loại nước uống có thể giúp giảm nhanh cảm giác khó chịu và hỗ trợ quá trình giải rượu.

Các loại nước có tác dụng hiệu quả:

Nước ép trái cây

Rượu bia có thể làm giảm lượng đường trong máu, khiến não bộ thiếu năng lượng, dẫn đến mệt mỏi và đau đầu. Việc bổ sung carbohydrate là cách giải rượu hiệu quả nhưng ít người để ý.

Sau khi uống rượu, nên dùng một lượng vừa phải nước ép trái cây tươi để cung cấp thêm nước và carbohydrate, giúp giảm cảm giác khó chịu và hỗ trợ cơ thể hồi phục.

Nước lọc

Uống nhiều nước là biện pháp giải rượu đơn giản và dễ thực hiện nhất tại nhà. Nước giúp bù lại lượng chất lỏng đã mất, hỗ trợ hệ tuần hoàn vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng, đồng thời giúp cơ thể đào thải độc tố sau khi tiêu thụ rượu bia quá mức.