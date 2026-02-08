Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Uống gì để đào thải cồn nhanh nhất?

Bác sĩ cảnh báo giải rượu bằng nước chanh là sai lầm gây hại dạ dày, đồng thời chỉ ra 6 loại đồ uống giúp đào thải cồn và hồi phục cơ thể thần tốc sau cuộc vui.

Theo bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, sau những cuộc vui với rượu bia, cơ thể thường rơi vào trạng thái mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn. Ở mức độ say nhẹ, việc lựa chọn đúng loại nước uống có thể giúp giảm nhanh cảm giác khó chịu và hỗ trợ quá trình giải rượu.

Các loại nước có tác dụng hiệu quả:

Nước ép trái cây

Rượu bia có thể làm giảm lượng đường trong máu, khiến não bộ thiếu năng lượng, dẫn đến mệt mỏi và đau đầu. Việc bổ sung carbohydrate là cách giải rượu hiệu quả nhưng ít người để ý.

Sau khi uống rượu, nên dùng một lượng vừa phải nước ép trái cây tươi để cung cấp thêm nước và carbohydrate, giúp giảm cảm giác khó chịu và hỗ trợ cơ thể hồi phục.

Nước lọc

Uống nhiều nước là biện pháp giải rượu đơn giản và dễ thực hiện nhất tại nhà. Nước giúp bù lại lượng chất lỏng đã mất, hỗ trợ hệ tuần hoàn vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng, đồng thời giúp cơ thể đào thải độc tố sau khi tiêu thụ rượu bia quá mức.

41872d5d-e7ae-498d-9e14-697a5a37fbad-11311729-1.jpg
Uống gì để đào thải cồn nhanh nhất là băn khoăn của nhiều người.
vtcnews.vn
#uống rượu bia #nồng độ cồn #cách giải rượu bia #cách giải rượu nhanh nhất #đồ uống giải rượu #giải rượu

Xem thêm

Cùng chuyên mục