TPHCM kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn thuyền viên, lái tàu

Ngày 20/11, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP.HCM đã đồng loạt ra quân trên nhiều tuyến đường thủy nội địa.

Theo kế hoạch cao điểm, các tổ công tác được bố trí tại nhiều khu vực, tuyến, luồng trọng điểm, bến cảng, bến thủy nội địa có mật độ phương tiện hoạt động cao. Lực lượng làm nhiệm vụ sử dụng thiết bị chuyên dụng để kiểm tra nồng độ cồn 100% thuyền viên, người điều khiển phương tiện đang trong ca trực, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Clip CSGT kiểm tra, đo nồng độ cồn thuyền viên.

Bên cạnh kiểm soát nồng độ cồn, CSGT đường thủy đồng thời kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm khác như: phương tiện không đăng ký, đăng kiểm; không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật; chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn; sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn không đúng quy định, tẩy xóa, sửa chữa hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Với các lỗi liên quan đăng ký, đăng kiểm phương tiện, lực lượng CSGT không chỉ lập biên bản xử lý mà còn tuyên truyền, vận động chủ phương tiện ký cam kết không đưa tàu, ghe vào hoạt động khi chưa đủ điều kiện; khẩn trương liên hệ cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục đăng ký, đăng kiểm theo quy định.

Hình ảnh Cảnh sát đường thủy ra quân.

Đối với tình trạng chở hàng quá mớn nước an toàn – một trong những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên sông, lực lượng chức năng yêu cầu chủ phương tiện bốc dỡ phần hàng hóa chở quá quy định lên bờ, khắc phục xong mới cho tiếp tục hành trình.

Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn trong thời hạn luật định, tạo tính răn đe, phòng ngừa.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT đường thủy kết hợp tuyên truyền pháp luật đến thuyền viên, chủ phương tiện, nhấn mạnh tác hại của việc sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện trên sông, kênh rạch; khuyến cáo tuyệt đối không lái phương tiện sau khi đã uống rượu, bia, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy.

Cảnh sát đường thủy kiểm tra một thuyền viên.

Phòng CSGT Công an TP.HCM khẳng định sẽ duy trì thường xuyên, liên tục các đợt tuần tra, kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác trên đường thủy, với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, xử lý nghiêm nhưng đúng pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.