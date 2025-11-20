Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường trong tiệm spa ở TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nghe tiếng ồn ào huyên náo phát ra từ tiệm spa, người dân tới kiểm tra và phát hiện một người đàn ông nằm bất động bên trong. Dù được sơ cứu song nạn nhân không qua khỏi.

Tối 19/11, Công an phường Sài Gòn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông trong một tiệm spa trên đường Lê Thánh Tôn.

img-6133.jpg
Hiện trường sự việc.

Theo thông tin ban đầu, người dân sống gần khu vực bất ngờ nghe tiếng huyên náo phát ra từ tiệm spa. Khi chạy tới kiểm tra, họ phát hiện một người đàn ông nằm bất động bên trong. Dù được người xung quanh sơ cứu, nạn nhân không qua khỏi. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Sài Gòn đã phong tỏa hiện trường, phối hợp điều tra nguyên nhân. Tiệm spa tạm thời ngừng hoạt động để phục vụ công tác khám nghiệm.

Đến hơn 20 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường. Theo một số nhân chứng, nạn nhân là khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại tiệm spa.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng
#Tử vong #Sapa #Spa #Lê Thánh Tôn #Sài Gòn #Công an #Điều tra #Nghi án #Khám nghiệm tử thi #Hiện trường vụ án

Xem thêm

Cùng chuyên mục