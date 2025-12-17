Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xôn xao cô giáo ở Đồng Nai phát trực tiếp 'học sinh đang làm bài' với hàng ngàn người xem

Trên mạng xã hội đang xôn xao thông tin nữ giáo viên ở Đồng Nai đã phát trực tiếp giờ làm bài thi của học sinh với hàng ngàn người xem.

Trong bình luận dưới livetream trực tiếp, nhiều người có lời lẽ đùa giỡn đối với học sinh có mặt trong khung hình. Nhiều người cho rằng, cô giáo đang xâm phạm quy chế thi và quyền riêng tư của học sinh.

thumb-edit-livestream-nvcc-edited-1765874268334-17659458507811423368530-17659458556721936461636.jpg
Sự việc được phát trực tiếp trên mạng xã hội với gần 4.000 người xem

Nói về sự việc, ông Vũ Văn Đố, Hiệu trưởng Trường THPT Kiệm Tân (xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) xác nhận giáo viên livestream học sinh nói trên là cô O.-nữ giáo viên của trường.

Theo ông Đố, sự việc xảy ra khi các em học sinh đang làm bài tập. Hiện nhà trường đang làm việc với nữ giáo viên để làm rõ sự việc. Khi có kết quả sự việc sẽ thông tin sau.

Hiện nay, nhiều trường THPT có quy định đối với giáo viên:

- Không được sử dụng điện thoại nhằm mục đích giải trí cá nhân trong các tiết dạy trên lớp.

- Được phép sử dụng điện thoại để nghe các cuộc gọi cần thiết, chụp ảnh, quay clip hoặc trình chiếu những nội dung cần thiết liên quan đến quá trình giảng dạy.

Người Lao động
