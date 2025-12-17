Xôn xao cô giáo ở Đồng Nai phát trực tiếp 'học sinh đang làm bài' với hàng ngàn người xem

Trên mạng xã hội đang xôn xao thông tin nữ giáo viên ở Đồng Nai đã phát trực tiếp giờ làm bài thi của học sinh với hàng ngàn người xem.

Trong bình luận dưới livetream trực tiếp, nhiều người có lời lẽ đùa giỡn đối với học sinh có mặt trong khung hình. Nhiều người cho rằng, cô giáo đang xâm phạm quy chế thi và quyền riêng tư của học sinh.

Sự việc được phát trực tiếp trên mạng xã hội với gần 4.000 người xem

Nói về sự việc, ông Vũ Văn Đố, Hiệu trưởng Trường THPT Kiệm Tân (xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) xác nhận giáo viên livestream học sinh nói trên là cô O.-nữ giáo viên của trường.

Theo ông Đố, sự việc xảy ra khi các em học sinh đang làm bài tập. Hiện nhà trường đang làm việc với nữ giáo viên để làm rõ sự việc. Khi có kết quả sự việc sẽ thông tin sau.