Bàn giao nhà ở xã hội cho các hộ dân nhường đất cho dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Mạnh Thắng
TPO - Giai đoạn 2021-2030, tỉnh Đồng Nai (bao gồm cả tỉnh Bình Phước cũ) được Thủ tướng Chính phủ giao hoàn thành hơn 66.700 căn nhà ở xã hội, trong đó năm 2025 phải hoàn thành hơn 4.200 căn

Ngày 17/12, Công ty CP Phát triển hạ tầng An Hưng Phát tổ chức bàn giao nhà ở cho người dân tại dự án nhà ở xã hội NXH2 - khối A (phường Phước Tân, Đồng Nai).

Dự án nhà ở xã hội NXH2 - khối A có số lượng 275 căn hộ, ưu tiên bố trí cho các hộ dân nhường đất cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Công trình được thiết kế hiện đại, đầy đủ tiện ích và được sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của Dự án Khu dân cư và tái định cư Phước Tân.

ahp.jpg
Dự án nhà ở xã hội NXH2 - khối A vừa hoàn thành

Dịp này, Công ty CP Phát triển hạ tầng An Hưng Phát tiếp tục khởi công Dự án chung cư nhà ở xã hội NXH2 - khối B có quy mô 1 tầng hầm, 12 tầng nổi với tổng cộng 416 căn hộ và tổng mức đầu tư khoảng 367 tỷ đồng. Khi hoàn thành, dự án ưu tiên bố trí tái định cư cho các hộ dân nhường đất thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cung cấp nơi ở ổn định cho cán bộ, công chức, người thu nhập thấp, công nhân các khu công nghiệp và các hộ dân bị giải tỏa trong quá trình Nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình trọng điểm.

Dự án góp phần giữ chân nguồn lao động, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới.

ahp-1.jpg
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và doanh nghiệp bàn giao nhà cho người dân

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đánh giá cao chất lượng các dự án nhà ở xã hội hiện nay. Ông khẳng định, nhà ở xã hội ngày càng được đầu tư bài bản, khang trang, đang từng bước rút ngắn khoảng cách với nhà ở thương mại.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhu cầu thực tế về nhà ở tại Đồng Nai còn rất lớn, trong khi nguồn cung chưa đáp ứng đủ. Vì vậy, tỉnh định hướng từng bước giảm mô hình nhà trọ, thay thế bằng nhà ở xã hội chất lượng cao.

ahp-2.jpg
Khởi công Dự án chung cư nhà ở xã hội NXH2 - khối B

Đồng Nai là địa phương có nhu cầu lớn về nhà ở xã hội, đặc biệt là tại các phường, xã trung tâm và có nhiều khu công nghiệp. Giai đoạn 2021-2030, tỉnh Đồng Nai (bao gồm cả tỉnh Bình Phước cũ) được Thủ tướng Chính phủ giao hoàn thành hơn 66.700 căn nhà ở xã hội, trong đó năm 2025 phải hoàn thành hơn 4.200 căn.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, phấn đấu đến cuối năm 2025 và quý I/2026 sẽ khởi công thêm khoảng 18 dự án nhà ở xã hội, tương ứng hơn 15.100 căn.

Mạnh Thắng
