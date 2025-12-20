Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu liên hợp thể thao thuộc 'siêu đô thị' Olympic

Ngày 20/12, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu liên hợp thể thao thuộc "siêu dự án" Khu đô thị thể thao Olympic vào ngày 17/12.

Cụ thể, khu liên hợp thể thao có diện tích hơn 411 ha nằm trên địa bàn các xã Thường Tín, Thượng Phúc.

Khu vực lập quy hoạch nằm giáp hai đường quy hoạch lộ giới 120 m và 80 m. Trong tổng diện tích hơn 411 ha, đất thể dục thể thao cấp vùng chiếm gần 72%, còn đất thể dục thể thao cấp đô thị chiếm khoảng 7,4%.

Sân vận động tại khu đô thị thể thao Olympic

Ngoài ra, dự án được bố trí 3 lô thương mại dịch vụ (gần 12 ha), đất bệnh viện, trung tâm nghiên cứu (14,4 ha), bãi đỗ xe (15,6 ha), cây xanh công cộng (4,6 ha)...

Quy mô nghiên cứu quy Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000 khoảng 16.081 ha. Quy mô lập Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu A, tỷ lệ 1/2000 khoảng 3.280 ha. Thời hạn quy hoạch đến năm 2045 tầm nhìn đến năm 2065.

Khu đô thị dự kiến hình thành một quần thể đô thị thể thao, dịch vụ du lịch, sinh thái phía Nam của thành phố Hà Nội, với khu liên hợp thể thao, các "làng Olympic" đẳng cấp khu vực, quốc tế đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để có thể tổ chức được đại hội thể thao Châu Á, Thế vận hội Olympic.

Hiện trạng khu đô thị thể thao Olympic

Việc này đồng thời giúp mở rộng không gian vùng đô thị phía Nam; khớp nối đồng bộ, bổ sung hoàn chỉnh, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khu vực đô thị và nông thôn. Hình thành đô thị hiện đại, thông minh, đô thị nén (TOD), sinh thái đáp ứng vai trò động lực (đầu mối về giao thông) để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực cửa ngõ phía Nam của Thủ đô.

Trước đó vào sáng 19/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công xây dựng dự án Khu đô thị thể thao Olympic. Đây là dự án có tổng vốn đầu tư lớn nhất trong số 234 dự án khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật trên cả nước vào hôm nay để chào mừng Đại hội Đảng XIV.

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic do Tập đoàn Vingroup đầu tư, với tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 925.651 tỉ đồng, quy mô sử dụng đất 9.171ha.

Địa điểm thực hiện dự án thuộc phạm vi 11 xã: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa của TP Hà Nội.

Về tiến độ thực hiện, dự án dự kiến hoàn thành khu liên hợp thể thao, sân vận động vào quý 2/2030 và hoàn thành toàn bộ dự án năm 2035.