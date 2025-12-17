Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hiện trạng Khu đô thị thể thao Olympic Hà Nội trước ngày khởi công

Dương Triều Dương Triều

TPO - Dự án Khu đô thị Thể thao Olympic hơn 9.000 ha, tổng vốn dự kiến trên 925.000 tỷ đồng, vừa được HĐND Hà Nội thông qua chủ trương (ngày 14/12) nhằm hướng tới đăng cai ASIAD và Olympic. Trước ngày khởi công, máy móc đã tập kết tại xã Thượng Phúc, chỉ ít ngày nữa, không gian nơi đây sẽ bước sang một giai đoạn mới.

VIDEO: Trước ngày khởi công Khu đô thị thể thao Olympic Hà Nội.
tp-kdt-olympicddt-8108.jpg
Trên nhiều tuyến đường dẫn vào xã Thượng Phúc (TP Hà Nội) chưa xuất hiện hoạt động thi công. Một vài khu đất được rào tạm, cắm mốc, song phần lớn không gian vẫn ở trạng thái trước thời điểm khởi công dự án.
tp-kdt-olympicdji-0066.jpg
Tại khu vực được chọn làm nơi tổ chức lễ khởi công, công tác chuẩn bị đã bắt đầu. Một khoảng đất trống được dọn dẹp, dựng sân khấu, nhà bạt. Công nhân túc trực, hoàn thiện các hạng mục hậu cần, chuẩn bị cho buổi lễ dự kiến diễn ra trong ngày 19/12.
tp-kdt-olympicdji-0069.jpg
Một số máy móc như máy xúc, xe tải được tập kết dọc lối vào.
tp-kdt-olympicdji-0094.jpg
Trên các tuyến đường liên thôn, người dân qua lại thưa thớt, không gian yên bình.
tp-kdt-olympicdji-0092.jpg
tp-kdt-olympicddt-8071.jpg
tp-kdt-olympicddt-8090.jpg
Sát ranh giới khu vực dự án, trang trại VAC của ông Văn vẫn giữ nhịp sinh hoạt quen thuộc. Ao cá lặng sóng, vườn cây xanh mát, chuồng trại được chăm sóc đều tay. Gắn bó với mảnh đất này suốt nhiều năm, ông Văn cho biết cảm thấy vui mừng khi nghe tin dự án sắp được khởi công.
tp-kdt-olympicdji-0057.jpg
“Chúng tôi cũng mong khu vực phát triển hơn, đường sá thuận tiện hơn. Hiện gia đình vẫn duy trì sản xuất, chờ các thông tin cụ thể trong thời gian tới", ông Văn chia sẻ.
tp-kdt-olympicdji-0085.jpg
tp-kdt-olympicdji-0084.jpg
Khu dân cư, ruộng vườn bên cạnh Khu đô thị thể thao Olympic Hà Nội sắp được khởi công.
tp-kdt-olympicdji-0078.jpg
tp-kdt-olympicdji-0081.jpg
tp-kdt-olympicdji-0075.jpg
Các hoạt động đời thường vẫn diễn ra, dù biết rằng không gian này sắp bước vào giai đoạn thay đổi.
tp-kdt-olympicdji-0096.jpg
Trước ngày khởi công, dù máy móc đã tập kết, đời sống ven đô xung quanh vẫn giữ nhịp sinh hoạt thường ngày. Khi những nhát máy đầu tiên được triển khai, khu vực này sẽ chính thức bước sang một giai đoạn phát triển mới.
z7335391624775-813454755db231cd261bdd20351e6402.jpg
Phối cảnh Khu đô thị thể thao Olympic (khu B) của thành phố Hà Nội.

Dự án khu đô thị thể thao Olympic được triển khai trên địa bàn 11 xã với quy mô 9.171 ha, được tổ chức thành 4 dự án thành phần theo các phân khu chức năng.

Phân khu A phát triển đô thị mới theo mô hình TOD (đô thị nén), đóng vai trò đầu mối giao thông, kết nối và hỗ trợ cho khu liên hợp thể thao đặt tại phân khu B.

Phân khu B là trung tâm đô thị thể thao và đô thị dịch vụ, gắn với Khu liên hợp thể thao và sân vận động Trống Đồng đẳng cấp quốc tế. Phân khu này đã bao gồm tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu là bãi đỗ xe khu tổ hợp thể thao, phục vụ khởi công dự án.

Phân khu C và phân khu D tiếp tục phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với các công trình thể thao quy mô lớn, tạo không gian liên hoàn cho tập luyện, thi đấu, tổ chức sự kiện và các hoạt động dịch vụ.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 925.651 tỉ đồng. Theo kế hoạch, Khu liên hợp thể thao và sân vận động sẽ hoàn thành vào quý II/2030; toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành năm 2035.

Dương Triều
#Khu đô thị Olympic #Hà Nội #khởi công #đô thị thể thao #dân cư

