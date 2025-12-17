Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hà Nội sẽ xây dựng một số xã phát triển thành phường

Trường Phong
TPO - Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhấn mạnh, sẽ xây dựng Đề án xây dựng một số xã phát triển thành phường giai đoạn 2026-2030 với lộ trình và giải pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc vừa ký ban hành Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chương trình nhấn mạnh việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV gắn với xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình hành động, các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội.

Hà Nội sẽ xây dựng Đề án xây dựng một số xã phát triển thành phường giai đoạn 2026-2030. Ảnh: PV.

Nhiệm vụ nữa, theo chương trình, là tăng cường đổi mới, sáng tạo, vận dụng và thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhất là các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, cơ chế, chính sách phục vụ cho sự phát triển Thủ đô; 7 yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và tại các hội nghị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp ngay từ thời điểm đầu nhiệm kỳ 2025-2030.

Thành ủy tập trung lãnh đạo việc chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp của thành phố nhiệm kỳ 2026­-2031; chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của các cấp ủy Đảng trong công tác cán bộ; phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Thành ủy tăng cường công tác nắm bắt tình hình cơ sở; tập trung chỉ đạo rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao kết quả thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; quan tâm chăm lo đời sống cho nhân dân; phát huy các tiềm năng lợi thế của Thủ đô, nhất là thực hiện ba cực sáng tạo (Di sản, Tri thức, Công nghệ), huy động và khơi thông mọi nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 cùng với 5 quan điểm, 3 đột phá phát triển, 43 chỉ tiêu chính, 10 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô.

Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo là xây dựng Đề án xây dựng một số xã phát triển thành phường giai đoạn 2026-2030 với lộ trình và giải pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn thành phố. Chủ động nghiên cứu và triển khai các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại của Thủ đô, gồm: Ùn tắc giao thông; trật tự đô thị; ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí và ngập úng ở đô thị, vùng ven đô, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; không để xảy ra các vấn đề phức tạp mới, gây bức xúc trong dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thành ủy Hà Nội kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện trong thời gian tới gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị; các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành...

Dự kiến trong năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ thực hiện 5 hội nghị thường kỳ và các hội nghị chuyên đề để bàn, quyết định một số nội dung theo quy định, quy trình công tác; Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức 24 phiên họp thường kỳ và đột xuất (nếu cần thiết).

Trường Phong
#Hà Nội #Bí thư Hà Nội #Thành ủy Hà Nội #Phát triển một số xã ở Hà Nội thành phường

