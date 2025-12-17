Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội phê duyệt quy hoạch bãi xe ngầm đầu tiên trên phố cổ

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND phường Hoàn Kiếm vừa phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 bãi đỗ xe ngầm vị trí tại vườn hoa Phùng Hưng - Bát Đàn.

Theo đó, bãi đỗ xe được quy hoạch gồm 2 tầng hầm; tầng hầm 1 bố trí khu dịch vụ thương mại, bãi đỗ xe máy và khu kỹ thuật; tầng hầm 2 bố trí hệ thống đỗ xe ôtô tự động 4 tầng và khu kỹ thuật.

Diện tích sàn để xe máy tại tầng hầm 1 khoảng 380 m2, đáp ứng khoảng 110 xe. Diện tích sàn để xe ôtô tại tầng hầm 2 khoảng 1.584 m2, bố trí hệ thống đỗ xe tự động với khoảng 268 xe. Ngoài ra, quy hoạch cho phép bố trí bãi đỗ ôtô ngắn hạn trên vỉa hè phố Phùng Hưng và phố Đường Thành, với quy mô khoảng 35 xe.

anh-man-hinh-2025-12-17-luc-084631.png
Phối cảnh vườn hoa Phùng Hưng - Bát Đàn

Không gian phía trên bãi xe ngầm được quy hoạch gồm các công trình kỹ thuật nổi như lối lên xuống ôtô và xe máy, cùng hệ thống cây xanh, vườn hoa và đường dạo. Khu vực này bố trí công trình tạo điểm nhấn kiến trúc kết hợp lối tiếp cận xuống khu thương mại, sân chơi, sân thể dục thể thao và các tuyến đường dạo theo cấu trúc hình tròn hướng tâm.

Quy hoạch cũng bố trí các tiện ích kết hợp nơi sạc xe điện, chỗ để xe đạp điện và khu đất hạ tầng kỹ thuật cho trạm biến áp treo, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và mỹ quan đô thị.

Đây là bãi xe ngầm đầu tiên được phê duyệt quy hoạch tại khu vực phố cổ Hà Nội.

anh-man-hinh-2025-12-17-luc-084621.png
Phối cảnh biển báo và công viên đa năng trên bề mặt bãi xe

Tại đồ án Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội đã lên kế hoạch cho 78 bãi đậu xe ngầm ở khu vực nội đô thuộc địa bàn các quận cũ là: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ.

Các công trình bãi đậu xe ngầm được quy hoạch xây dựng tối đa năm tầng ngầm. Mặc dù đồ án này đã được phê duyệt từ tháng 3/2022, nhưng chưa có dự án nào được triển khai.

Các vướng mắc chủ yếu bao gồm: Tính tiền sử dụng đất tại cùng một địa điểm đối với phần đất trên bề mặt và phần ngầm; cấp quyền sử dụng đất đối với công trình độc lập mà chủ sở hữu không có bề mặt; xác định quyền và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công trình ngầm...

Trần Hoàng
#Quy hoạch bãi đỗ xe ngầm Hà Nội #Bãi đỗ xe vườn hoa Phùng Hưng - Bát Đàn #Phát triển hạ tầng giao thông đô thị #Quy hoạch trung tâm thành phố Hà Nội #Tiện ích và kiến trúc công trình ngầm #Vấn đề pháp lý đất đai cho bãi đỗ xe ngầm #Kế hoạch xây dựng bãi đậu xe nội đô #Phát triển đô thị bền vững Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục