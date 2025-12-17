Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Camera AI theo dấu cụ ông đi lạc ở Hà Nội

Thanh Hà
TPO - Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa Phòng Cảnh sát giao thông, Công an phường và sự hỗ trợ của hệ thống camera AI cùng người dân, một cụ ông đi lạc tại phường Thanh Xuân đã được phát hiện, đưa về nhà an toàn trong đêm.

1.jpg
Hình ảnh camera AI ghi lại.

Theo thông tin từ gia đình, chiều 15/12, cụ ông Đ.V.T (SN 1947, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) đi tập thể dục từ khoảng 15h30 nhưng đến 18h vẫn chưa trở về. Đến 20h15 cùng ngày, gia đình đã đến Công an phường Thanh Xuân trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Xuân đã cử cán bộ phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội tổ chức rà soát, truy vết hình ảnh từ hệ thống camera giao thông AI theo hướng di chuyển do người nhà cung cấp.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng CSGT, ngay trong đêm 15/12, Thiếu tá Nguyễn Tá Khanh, cán bộ Đội Chỉ huy giao thông và Điều khiển đèn tín hiệu giao thông đã phối hợp với Công an phường và gia đình rà soát camera, thu được các hình ảnh cụ ông di chuyển dọc tuyến đường Nguyễn Tuân theo hướng về khu vực công viên Thanh Xuân và di chuyển trên nhiều tuyến phố.

Từ những hình ảnh đó Công an phường và gia đình đã tổng hợp đặc điểm nhận dạng, đăng tải thông tin tìm kiếm trên các trang mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ.

Đến gần 3h sáng 16/12, một người dân trong quá trình tham gia giao thông đã phát hiện cụ ông trong tình trạng hạ đường huyết, có dấu hiệu ngất lả tại khu vực Dịch Vọng đã nhanh chóng đưa cụ trở về gia đình an toàn.

Ngày 16/12, chị P.T.P, con dâu cụ T, đại diện gia đình đã viết thư, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Phòng Cảnh sát giao thông, Công an phường Thanh Xuân và đặc biệt là người dân đã quan tâm, hỗ trợ, giúp gia đình sớm tìm được người thân.

Vụ việc là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc ứng dụng hệ thống camera AI trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành giao thông và bảo đảm an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Thanh Hà
#Ứng dụng camera AI trong tìm kiếm người mất tích #Phối hợp công an và cộng đồng trong cứu hộ #Hệ thống camera giao thông hỗ trợ an ninh #Phát hiện và cứu hộ người đi lạc #Vai trò của công nghệ trong đảm bảo an toàn xã hội

