Nhịp sống phương Nam

Google News

Lộ diện cầu vượt Vành đai 3 qua Quốc lộ 13 và đường Cách Mạng Tháng Tám ở TPHCM

Hương Chi

TPO - Dự án đường Vành đai 3, đoạn qua TPHCM đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp thông xe kỹ thuật trong vài ngày tới. Trong đó: Cầu vượt qua Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương) và đường Cách Mạng Tháng Tám thuộc gói thầu xây lắp 3 (XL3) đã hình thành.

Video: Cầu vượt đường Vành đai 3 TPHCM qua đường Cách Mạng Tháng Tám và Quốc lộ 13
tp-cau-vuot-15.jpg
cau-vuot-14.jpg
Ngày 17/12, theo ghi nhận của phóng viên, công trình﻿ đường Vành đai 3 TPHCM đang được đẩy nhanh tiến độ.
cau-vuot-13.jpg
Gói thầu XL3, từ nút giao﻿ Bình Chuẩn đến cầu Bình Gởi, sông Sài Gòn thuộc dự án thành phần 5 đường Vành đai 3 TPHCM, đoạn qua tỉnh Bình Dương (cũ).
cau-vuot-8.jpg
tp-cau-vuot-6.jpg
Gói XL3﻿ qua địa bàn các phường Thuận Giao, Phú Lợi, Thủ Dầu Một và Thuận An.
tp-cau-vuot-5.jpg
cau-vuot-02.jpg
Nút giao Bình Chuẩn đến cầu Bình Gởi có chiều dài gần 10 km với tổng vốn đầu tư﻿ đoạn này khoảng 1.852 tỷ đồng.
cau-vuot-01.jpg
Hiện nay, các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ để cơ bản hoàn thành, thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 12/2025.
cau-vuot-00.jpg
Cầu vượt﻿ qua đường Cách Mạng Tháng Tám đã nối nhịp.
tp-cau-vuot.jpg
tp-cau-vuot-1.jpg
Giai đoạn 1 của đoạn từ nút giao Bình Chuẩn đến cầu Bình Gởi xây dựng đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h và đường song hành﻿ hai bên được kết nối vào mạng lưới giao thông hiện hữu.
tp-cau-vuot-4.jpg
cau-vuot-11.jpg
Đường Vành đai 3, đoạn qua TPHCM (tỉnh Bình Dương trước đây) dài gần 27 km, trong đó có 4 cầu vượt qua đường Mỹ Phước Tân Vạn (nút giao Bình Chuẩn), đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương) và đường Cách Mạng Tháng Tám﻿.
cau-vuot-9.jpg
Được thi công từ cuối năm 2023, đến nay công trình cầu vượt qua Quốc lộ 13 và Cách Mạng Tháng Tám đã hình thành. Trước đó cầu vượt qua đường Mỹ Phước Tân Vạn và Nguyễn Thị Minh Khai cũng đã nối nhịp.
cau-vuot-10.jpg
Tổng công ty Xây dựng số 1 và Tổng công ty xây dựng Trường Sơn - hai nhà thầu xây dựng đoạn cầu vượt Quốc lộ 13 và Cách Mạng Tháng Tám cho biết, đã huy động thiết bị và nhân lực để tăng ca, tăng kíp nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM có tổng chiều dài 76,34 km, đi qua TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh với tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua tỉnh Bình Dương (cũ) có điểm đầu tại nút giao Tân Vạn và điểm cuối tại cầu Bình Gởi, với tổng mức đầu tư trên 19.200 tỷ đồng. Đoạn này được đầu tư với quy mô 8 làn xe cao tốc có đường song hành hai bên và các hành lang để bố trí cây xanh, các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Hương Chi
#Vành đai 3 #TPHCM #cầu vượt #Quốc lộ 13 #Cách Mạng Tháng Tám #dự án giao thông

