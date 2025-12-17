Lộ diện cầu vượt Vành đai 3 qua Quốc lộ 13 và đường Cách Mạng Tháng Tám ở TPHCM

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM có tổng chiều dài 76,34 km, đi qua TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh với tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua tỉnh Bình Dương (cũ) có điểm đầu tại nút giao Tân Vạn và điểm cuối tại cầu Bình Gởi, với tổng mức đầu tư trên 19.200 tỷ đồng. Đoạn này được đầu tư với quy mô 8 làn xe cao tốc có đường song hành hai bên và các hành lang để bố trí cây xanh, các công trình hạ tầng kỹ thuật.