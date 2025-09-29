Lộ diện cầu vượt Vành đai 3 đầu tiên qua đường đô thị ở TPHCM

TPO - Dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Bình Dương (cũ) đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp thông xe kỹ thuật vào tháng 12 tới. Trong 4 cầu vượt trên đoạn này, cầu vượt qua đường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc gói thầu xây lắp 3 (XL3) đã hình thành.
Ngày 29/9, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, công trình đường Vành đai 3 TPHCM đang được đẩy nhanh tiến độ.
Trong chuyến khảo sát thực tế tại
công trình mới đây, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã yêu cầu nhà thầu thi công khẩn trương, làm "ba ca, bốn kíp" để đảm bảo tiến độ dự án. Phó thủ tướng yêu cầu phải cơ bản hoàn thành để thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025 và đến giữa năm 2026 thông xe toàn tuyến Vành đai 3 TPHCM.
Đường Vành đai 3 TPHCM, đoạn qua tỉnh Bình Dương (cũ) dài gần 27 km, trong đó có 4
cầu vượt, qua đường Mỹ Phước Tân Vạn (nút giao Bình Chuẩn), đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương) và đường Cách Mạng Tháng Tám.
Được thi công từ cuối năm 2023, đến nay công trình cầu vượt
đường Nguyễn Thị Minh Khai đã thi công nối nhịp, dần hình thành. Đây là cầu vượt đường đô thị đầu tiên trong số 4 cầu vượt đã lộ diện.
Theo kế hoạch được giao, công trình sẽ hoàn thành thông xe tuyến chính cao tốc nút giao Bình Chuẩn và cầu Bình Gởi trong tháng 12/2025; thông xe tuyến chính nút giao Tân Vạn trước ngày 30/4/2026 và hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/6/2026.
Để đảm bảo đúng tiến độ, kịp ngày hẹn
thông xe kỹ thuật, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương (TPHCM) đã phát động thi đua "100 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ".
Ông Trần Hùng Việt - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương cho biết, đơn vị sẽ theo dõi và đôn đốc sát sao tiến độ đối với các nhà thầu thi công; lắp đặt camera giám sát để đôn đốc và theo dõi chặt chẽ tại công trình.
Trong bối cảnh đang trong mùa mưa, chủ đầu tư đã chỉ đạo các đơn vị thi công tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi. Vào ngày mưa, nhà thầu tập trung xử lý các hạng mục bên trong không bị ảnh hưởng thời tiết. Khi trời nắng, các nhà thầu sẽ tăng cường nhân lực để đẩy nhanh
tiến độ.
Tổng công ty Xây dựng số 1 là một trong những đơn vị được giao thực hiện đoạn cầu vượt qua đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quốc lộ 13. Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành gần 70% khối lượng.
Ông Nguyễn Văn Cừ - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy công trường, Tổng công ty Xây dựng số 1 cho biết: đối với hạng mục nền mặt đường không thể
thi công trong mùa mưa, đơn vị sẽ mua thêm bạt để che chắn 10-20 m, đảm bảo công việc diễn ra liên tục. Bên cạnh đó, nhà thầu cũng chủ động tập kết vật tư đất, đá về công trường để sẵn sàng thi công ngay khi thời tiết nắng ráo.
Ông Hoàng Anh Đào - Giám đốc Xí nghiệp 847, Công ty 340, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay ngoài yếu tố thời tiết là nguồn vật liệu đất đắp nền đường. “Chúng tôi sẽ cố gắng huy động thiết bị và nhân lực để
tăng ca, tăng kíp nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra"- ông Đào cho hay.
Dự án
đường Vành đai 3 TPHCM có tổng chiều dài 76,34 km, đi qua TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh với tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua tỉnh Bình Dương (cũ) có chiều dài gần 27 km, điểm đầu tại nút giao Tân Vạn, điểm cuối tại cầu Bình Gởi, với tổng mức đầu tư trên 19.200 tỷ đồng. Đường Vành đai 3 TPHCM qua Bình Dương (cũ) được đầu tư với quy mô 8 làn xe cao tốc có đường song hành hai bên và các hành lang để bố trí cây xanh, các công trình hạ tầng kỹ thuật.