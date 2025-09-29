Lộ diện cầu vượt Vành đai 3 đầu tiên qua đường đô thị ở TPHCM

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM có tổng chiều dài 76,34 km, đi qua TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh với tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua tỉnh Bình Dương (cũ) có chiều dài gần 27 km, điểm đầu tại nút giao Tân Vạn, điểm cuối tại cầu Bình Gởi, với tổng mức đầu tư trên 19.200 tỷ đồng. Đường Vành đai 3 TPHCM qua Bình Dương (cũ) được đầu tư với quy mô 8 làn xe cao tốc có đường song hành hai bên và các hành lang để bố trí cây xanh, các công trình hạ tầng kỹ thuật.