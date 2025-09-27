Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

TPHCM:

‘Đất vàng’ bỏ hoang được chi hơn 25.000 tỷ đồng xây nhà ở, trường học

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khu đất nằm ở vị trí đắc địa, cạnh đường Vành đai 3 TPHCM bỏ hoang nhiều năm, đến nay đã được giao cho doanh nghiệp đầu tư nhà ở, trường học, siêu thị…với số vốn hơn 25.000 tỷ đồng.

Ngày 27/9, ghi nhận của phóng viên, tại khu đất trống bỏ hoang nhiều năm, đã bắt đầu khởi công xây dựng khu đô thị, dịch vụ, trường học mang tên Một Thế Giới với vốn đầu tư lên đến hơn 25.000 tỷ đồng. Dự án được triển khai bởi các tập đoàn lớn của Nhật Bản gồm Tập đoàn Sumitomo Forestry, Tập đoàn Kumagai Gumi, Công ty phát triển đô thị NTT, AEON Việt Nam và Tập đoàn Kim Oanh.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Dương (cũ) đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư dự án Một Thế Giới tại phường Thuận Giao, TP Thuận An (cũ), nay là phường Thuận Giao, TPHCM với diện tích gần 50 ha. Khu đất dự án nằm ở vị trí mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai, gần Quốc lộ 13, liền kề dự án đường Vành đai 3 TPHCM.

Trước đây khu đất này từng được ngân hàng bán đấu giá vào năm 2017, doanh nghiệp trúng thầu, mua lại với mức giá hơn 1.500 tỷ đồng. Dự án sau đó xảy ra tranh chấp kéo dài nhiều năm. Đến 4/2022, Tòa án Nhân dân tối cao đã ra phán quyết công nhận kết quả bán đấu giá tài sản. Tập đoàn Kim Oanh chính thức trở thành nhà đầu tư của dự án này.

bd-1.jpg
Khu đất bỏ hoang nhiều năm, liền kề với dự án đường Vành đai 3 TPHCM
tp-bd-1-4222.jpg
Khu đô thị bắt đầu triển khai xây dựng sau nhiều năm bỏ hoang

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực dự án, nhiều máy móc được tập kết, tiến hành thi công. Dọc khu đất dự án nhà ở đô thị này, công trình đường Vành đai 3 TPHCM cũng đang triển khai thi công cầu vượt bắc qua đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Ông Nguyễn Văn Lợi – Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương (cũ) cho biết, sau khi hợp nhất Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và TPHCM, TPHCM mới trở thành trung tâm kinh tế bậc nhất cả nước. Với hơn 14 triệu dân, nhu cầu về nhà ở, học tập, nơi mua sắm của người dân là rất lớn. Do đó, việc việc triển khai dự án khu nhà ở đô thị là sự đón đầu nhanh nhạy, đáp ứng nhu cầu.

Trong khi đó, bà Nguyễn Trường Nhật Phương – Phó chủ tịch HĐND TPHCM cho biết, dự án ra đời sẽ kích cầu phát triển trong khu vực. Ngoài ra, dự án còn tạo thêm việc làm cho người lao động trong lĩnh vực xây dựng, dần dần biến mảnh đất hoang thành khu đô thị hiện đại.

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group cho biết, dự án được chia làm 6 dự án thành phần, trong đó xây dựng các tiện ích quan trọng gồm trung tâm hội nghị - triển lãm, trung tâm thương mại AEON, khách sạn 5 sao, trường học, căn hộ cao cấp, nhà ở xã hội và chính thức giới thiệu sản phẩm ra thị trường ngay trong năm 2025.

bd.png
Phối cảnh khu đô thị nằm bên đường Vành đai 3 TPHCM

Theo đơn giá đất bồi thường tại dự án đường Vành đai 3 TPHCM (chung khu vực với dự án khu đô thị kể trên), cao nhất khoảng 50 triệu đồng/m2 đối với đất ở, thấp nhất gần 5 triệu đồng/m2. Đất nông nghiệp giá cao nhất khoảng 25 triệu đồng/m2 và thấp nhất hơn 2 triệu đồng/m2. Đất dịch vụ thương mại cao nhất khoảng 40 triệu đồng/m2 và thấp nhất khoảng 5 triệu đồng/m2. Đất sản xuất phi nông nghiệp giá cao nhất khoảng 30 triệu đồng/m2, thấp nhất khoảng 4 triệu đồng/m2.

Hương Chi
#đường Vành đai 3 TPHCM #Kim Oanh #khu đô thị #nhà ở xã hội #trường học #đất vàng #đường Nguyễn Thị Minh Khai

Xem thêm

Cùng chuyên mục