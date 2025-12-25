Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Điện Biên có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thành Đạt - Thu Hằng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 25/12, tại Kỳ họp thứ 25, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh Điện Biên đã bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Điện Biên đã tiến hành bầu ông Nguyễn Văn Đoạt - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng trong kỳ họp, 100% đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên có mặt tại kỳ họp đã biểu quyết thông qua toàn bộ 4 nghị quyết, trong đó gồm:

Quy định bảng giá đất và việc áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/1/2026

22552.jpg
Lãnh đạo tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Đoạt (thứ hai từ trái sang), tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Điện Biên

Bổ sung dự toán kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ được giao, năm 2025.

Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 256/NQ-HĐND ngày 11/9/2025 của HĐND tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục các khu đất thực hiện việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 18/6/2024 của HĐND tỉnh quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và bảo đảm điều kiện hoạt động đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Thành Đạt - Thu Hằng
#Bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên #Kỳ họp HĐND tỉnh Điện Biên #Chính sách đất đai tỉnh Điện Biên #Quy định về bảo vệ an ninh trật tự #Dự toán ngân sách năm 2025 #Chính sách về đấu thầu đất đai #Thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự #Phát triển hạ tầng và dự án đầu tư #Chức vụ và nhiệm kỳ lãnh đạo tỉnh #Thông qua nghị quyết tỉnh Điện Biên

Xem thêm

Cùng chuyên mục