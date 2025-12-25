Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

TPO - Chiều 25/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái công bố và trao quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Trần Huy Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, ông Trần Huy Phương là cán bộ trẻ, được Trung ương luân chuyển về địa phương, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan, thẳng thắn, không né tránh, không ngại va chạm; luôn thực hiện nhiệm vụ trên nguyên tắc, tổ chức của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh mong muốn ông Trần Huy Phương tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Trần Huy Phương (thứ 2 bên phải).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Huy Phương cam kết tiếp tục phát huy truyền thống của tỉnh Bắc Ninh, toàn tâm toàn ý với công việc, nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ; cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển.

Ông Trần Huy Phương (SN 1981, quê quán xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình) có trình độ Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh, ông Phương có nhiều năm công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương.