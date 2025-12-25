Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Xác minh vụ bé nam sơ sinh tử vong trong thùng rác ở Bắc Ninh

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 25/12, Công an tỉnh Bắc Ninh đang xác minh vụ một cháu bé sơ sinh tử vong ở thùng rác tại phường Nếnh.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của Công an phường Nếnh về nội dung, bà Hà Thị C. thu gom rác thải tại tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh (Bắc Ninh). Khi bà C đổ rác từ thùng lên xe chứa rác phát hiện trong số rác đổ ra có cháu bé sơ sinh giới tính nam tím tái đã tử vong.

603894728-1166600772310209-905249560595416894-n.jpg
Hiện trường vụ việc.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo đến công an xã, phường, tổ chức và người dân phối hợp để tìm tung tích cháu bé sơ sinh tử vong ở thùng rác. Khi có thông tin liên quan nạn nhân, tổ chức, cá nhân thông báo đến Cơ quan Công an.

Nguyễn Thắng
#Công an #Bắc Ninh #sơ sinh #vụ việc #thùng rác #Nếnh

