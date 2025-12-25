Bộ đội Đặc công sẵn sàng bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc

TPO - Một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Binh chủng Đặc công năm 2026 là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị và các mục tiêu được giao, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.

Sáng 25/12, Binh chủng Đặc công tổ chức Hội nghị Quân chính Đặc công toàn quân, nhằm tổng kết các mặt công tác năm 2025, xác định phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Đặc công; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Đặc công; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Binh chủng.

Nắm chắc tình hình, sẵn sàng lực lượng

Theo Binh chủng Đặc công, năm 2025, toàn Binh chủng đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng lực lượng, huấn luyện chiến đấu và bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí trang bị kỹ thuật cho lực lượng Đặc công toàn quân.

Binh chủng luôn duy trì nghiêm các chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử trí các tình huống, không để bị động bất ngờ. Triển khai nghiêm túc, chặt chẽ biểu tổ chức biên chế, phát triển lực lượng; chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” có chuyển biến tiến bộ; chất lượng hội thi, hội thao, diễn tập, trình diễn được nâng cao.

Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn - Tư lệnh Binh chủng Đặc công, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Binh chủng vững mạnh về chính trị được đặc biệt coi trọng; chỉ đạo thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh chủng lần thứ XII thực sự mẫu mực, tiêu biểu.

Các mặt công tác hậu cần - kỹ thuật, văn phòng, tài chính có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong thời gian tới.

Tăng cường huấn luyện nâng cao

Theo Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn - Tư lệnh Binh chủng Đặc công, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026, toàn Binh chủng cần chủ động, đổi mới, sáng tạo, triển khai quyết liệt, khẩn trương, đồng bộ, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm.

﻿ Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị của Binh chủng Đặc công và một số Quân khu nêu ý kiến tại hội nghị.

Trong đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng, phát triển, sử dụng lực lượng, thực hiện chức năng đầu ngành chống khủng bố và bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho lực lượng Đặc công toàn quân.

Binh chủng thường xuyên nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị và các mục tiêu được giao, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới hệ thống văn kiện tác chiến; tham mưu với Bộ Quốc phòng kiểm tra lực lượng chống khủng bố toàn quân; tổ chức tốt luyện tập, diễn tập phương án tác chiến; quản lý, sử dụng đất quốc phòng đúng mục đích.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn - Chính ủy Binh chủng Đặc công, phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026 trong lực lượng.

Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn cũng lưu ý về nhiệm vụ tổ chức huấn luyện, giáo dục - đào tạo cho các đối tượng theo chương trình kế hoạch, tăng cường huấn luyện nâng cao, huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm, huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến; tổ chức diễn tập nhiều cấp, nhiều hình thức, diễn tập đối kháng, diễn tập có bắn đạn thật...

Thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất

Đáng chú ý, trong năm 2026, Binh chủng Đặc công sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch mua sắm, cải tiến, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật theo quyết định của Bộ Quốc phòng; thực hiện Đề án đóng mới tàu quân sự đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

﻿ Hội nghị đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Tư lệnh Binh chủng Đặc công Hoàng Minh Sơn và Chính ủy Binh chủng Đặc công Nguyễn Quốc Duẩn.

Theo Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn, cùng với việc đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học, Binh chủng cũng xác định nâng cao chất lượng công tác bảo đảm và huấn luyện chuyên ngành trinh sát, thông tin liên lạc, cơ yếu, công nghệ thông tin cho các nhiệm vụ; sẵn sàng thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất Bộ Quốc phòng giao trong thời gian gấp.

Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng; đẩy mạnh cải cách hành chính, số hoá hồ sơ, giải quyết công việc trên môi trường điện tử toàn trình; gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ Quốc phòng…

Bảo đảm đúng, đủ, kịp thời, đồng bộ mọi mặt hậu cần, kỹ thuật cho các phương án, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Binh chủng; chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội, duy trì tỷ lệ quân số khỏe từ 98,5% trở lên.

Lãnh đạo Binh chủng Đặc công trao Cờ của Bộ Quốc phòng và Binh chủng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2025.

Tiến hành tốt công tác dân vận - tuyên truyền đặc biệt, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Tổ chức tốt hoạt động của các tổ chức quần chúng, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho đăng cai phát động Tháng Thanh niên năm 2026 do Tổng cục Chính trị tổ chức.