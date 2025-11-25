Thanh niên Binh chủng Đặc công là lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ

TPO - Thanh niên Binh chủng Đặc công khẳng định và thể hiện rõ vị trí, vai trò là đội dự bị tin cậy, là cánh tay đắc lực của Đảng, là lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ, lực lượng chính trị đặc biệt trung thành, luôn xung kích, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Binh chủng.

Xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động, 6 tiên phong

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Binh chủng Đặc công tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ và PTTN) giai đoạn 2022-2025; xác định phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030.

Lãnh đạo Binh chủng Đặc công và Ban Thanh niên Quân đội tham quan khu trưng bày tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Minh

Theo Cục Chính trị Binh chủng Đặc công, những năm qua, CTĐ và PTTN Binh chủng đã có bước phát triển toàn diện, vững chắc; nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo đã được triển khai trong thực tiễn, mang đậm dấu ấn và màu sắc của tuổi trẻ và những nét riêng của Bộ đội Đặc công.

Thanh niên Binh chủng Đặc công đã khẳng định và thể hiện rõ vị trí, vai trò là đội dự bị tin cậy, là cánh tay đắc lực của Đảng, là lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ, lực lượng chính trị đặc biệt trung thành, luôn xung kích, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Binh chủng.

Thông qua hoạt động CTĐ và PTTN, đã xuất hiện nhiều tập thể điển hình tiên tiến, nhiều cá nhân tiêu biểu xuất sắc, được tuyên dương, khen thưởng ở các cấp.

Video: Hội nghị xác định 3 khâu đột phá trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Binh chủng Đặc công giai đoạn 2025-2030.

Tại hội nghị, Đại tá Hoàng Ngọc Thanh - Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công, nhấn mạnh, dù ở bất kỳ đâu, trên bất kỳ lĩnh vực nào, trong bất kỳ nhiệm vụ gì, dù khó khăn, gian khổ đến mấy, thanh niên Binh chủng luôn nỗ lực và cống hiến hết mình, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm cũng như sự trưởng thành, lớn mạnh của các cơ quan, đơn vị, nhà trường và Binh chủng.

Thời gian tới, Đại tá Hoàng Ngọc Thanh lưu ý, CTĐ và PTTN trong Binh chủng cần có những đột phá mới cả trong tầm nhìn, tư duy và cách làm, nhất là phương pháp tổ chức hoạt động, cách thức tập hợp, giáo dục đoàn viên, thanh niên theo hướng “Linh hoạt - thích ứng - sáng tạo - hiệu quả”, đáp ứng với nhu cầu, thị hiếu và tâm lý tuổi trẻ.

Về công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng tổ chức Đảng, Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công đặt ra yêu cầu xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”, “6 tiên phong”.

Đại tá Hoàng Ngọc Thanh - Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo đó, “3 chủ động” là chủ động thực hiện công tác quản lý đoàn viên, thanh niên ở đơn vị; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và phối hợp với các tổ chức liên quan

“6 tiên phong” gồm: tiên phong về bản lĩnh chính trị; tiên phong trong huấn luyện chiến đấu, giáo dục đào tạo; tiên phong trong chấp hành pháp luật, kỷ luật, quy định của đơn vị; tiên phong trong hoạt động sáng tạo; tiên phong trong tiếp cận công nghệ và ngoại ngữ; tiên phong trong xây dựng môi trường văn hóa quân sự.

Mỗi tổ chức Hội Phụ nữ có một mô hình thiết thực

Cùng ngày, Binh chủng Đặc công tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ giai đoạn 2021-2025; xác định phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030.

Lãnh đạo Binh chủng Đặc công và Ban Phụ nữ Quân đội tham quan khu trưng bày tại hội nghị, chiều 25/11.

Trong 5 năm qua, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Binh chủng Đặc công đã có bước phát triển mới, vững chắc, toàn diện. Bằng tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao, phụ nữ Binh chủng đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Hoàng Ngọc Thanh - Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công, đặt ra yêu cầu xây dựng mỗi tổ chức Hội Phụ nữ có một mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Phụ nữ Binh chủng cần triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ Đặc công bản lĩnh - trí tuệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong kỷ nguyên mới” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.

Video: Các chỉ tiêu về công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Binh chủng Đặc công giai đoạn 2025-2030.

Lãnh đạo Binh chủng Đặc công, Ban Thanh niên Quân đội và Ban Phụ nữ Quân đội tặng hoa chúc mừng hai hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Binh chủng Đặc công giai đoạn 2022-2025.

﻿ ﻿ ﻿ Lãnh đạo Binh chủng Đặc công trao thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, giai đoạn 2022-2025.

﻿ Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Binh chủng Đặc công, giai đoạn 2021-2025