Anh Nguyễn Mạnh Hiếu tiếp tục làm Bí thư Đoàn Tổng công ty Viễn thông MobiFone

TPO - Đoàn Thanh niên MobiFone đặt mục tiêu đóng góp hiệu quả trên các mặt trận khoa học công nghệ, viễn thông, chuyển đổi số và an ninh thông tin, xứng đáng là cánh tay nối dài của tổ chức Đoàn trong lực lượng Công an nhân dân.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Viễn thông MobiFone lần thứ III, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vừa diễn ra, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Đoàn Thanh niên MobiFone trong giai đoạn trở thành doanh nghiệp công nghệ - an ninh trực thuộc Bộ Công an.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 (giai đoạn 2022 - 2025); đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ MobiFone đã ghi dấu giai đoạn phát triển hiệu quả và sáng tạo, thể hiện rõ vai trò xung kích trong mọi mặt hoạt động của Tổng công ty. Hơn 7.000 lượt đoàn viên đã trực tiếp tham gia hỗ trợ sản xuất kinh doanh, mang lại giá trị làm lợi 14,3 tỷ đồng.

Các phong trào vì môi trường cũng được triển khai xuyên suốt và bài bản, từ chương trình “MobiFone Xanh” đến những chiến dịch thu gom rác, làm sạch biển tại nhiều địa phương, góp phần phủ xanh hàng chục nghìn cây xanh và cải thiện môi trường sống cho cộng đồng.

Toàn cảnh Đại hội.

Tại Đại hội, Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND đánh giá cao sự trưởng thành nhanh chóng của Đoàn Thanh niên MobiFone sau khi sáp nhập về Bộ. Nhiều công trình tiêu biểu đã tạo được dấu ấn sâu đậm như “Cánh sóng bình yên”, “Phòng máy tính cho em”, các chương trình chuyển đổi số cộng đồng, hay những sáng kiến phục vụ nhiệm vụ an ninh, công nghệ và viễn thông.

Thượng tá Đồng Đức Vũ đề nghị, tuổi trẻ MobiFone tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là trên không gian mạng; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ MobiFone trong nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chuyển đổi số toàn diện.

Đoàn Thanh niên MobiFone tăng cường kết nối, phối hợp hiệu quả trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân; khẩn trương kiện toàn mô hình tổ chức Đoàn theo cơ cấu tổ chức mới sau sáp nhập về Bộ.

"Những định hướng này tiếp tục xác lập vị trí của tuổi trẻ MobiFone như một lực lượng nòng cốt trong chuyển đổi số của ngành Công an và trong hệ sinh thái công nghệ - viễn thông quốc gia", Thượng tá Đồng Đức Vũ nói.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty lên tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Tổng công ty sẽ tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025–2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty nhấn mạnh, tuổi trẻ đơn vị cần xung kích nhận các khâu yếu, việc khó trong nghiên cứu khoa học, dữ liệu, an ninh mạng và hạ tầng số.

Tiên phong trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, quyết tâm, xây dựng MobiFone trở thành Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.