Trung ương Đoàn trao tặng 2.000 túi an sinh cho người dân vùng lũ Gia Lai

TPO - Thiên tai gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Gia Lai, Trung ương Đoàn đã kịp thời có mặt tại các vùng bị ảnh hưởng, trao 2.000 túi an sinh, hỗ trợ thiết thực nhằm giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chiều 24/11, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch TƯ Hội Sinh viên Việt Nam, cùng đoàn công tác T.Ư Đoàn tổ chức chương trình trao tặng túi an sinh cho người dân, thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai bị ảnh hưởng do mưa, lũ.

Theo đó, tại hai xã Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Đông, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành tặng 2.000 túi an sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ.

Mỗi túi an sinh trị giá 500.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu và 200.000 đồng tiền mặt.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư TƯ Đoàn trao túi an sinh cho người dân xóm Cồn Chim (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông). Ảnh: Trương Định

Anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai trao tặng quà cho người dân. Ảnh: Trương Định

Ngoài ra, nhằm kịp thời động viên và hỗ trợ các hộ gia đình bị sập nhà do thiên tai, T.Ư Đoàn đã hỗ trợ kinh phí cho 5 hộ dân tại xã Tuy Phước Đông, mỗi hộ 5 triệu đồng. Dịp này, T.Ư Đoàn cũng trao cho Tỉnh Đoàn Gia Lai 200 triệu đồng để triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chia sẻ, chương trình trao túi an sinh hướng đến những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại về người, nhà bị đổ sập, tốc mái trong đợt thiên tai vừa qua để làm sao chia sẻ được một phần mất mát của người dân, giúp bà con sớm sắp xếp lại công việc, ổn định cuộc sống.

Anh Triết cũng đánh giá cao sự vào cuộc rất kịp thời của Tỉnh Đoàn Gia Lai, các lực lượng thanh niên tại chỗ trong việc khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trao quà, túi an sinh cho người dân xã Tuy Phước Bắc.

Trao kinh phí hỗ trợ cho người dân xóm Cồn Chim có nhà bị sập trong bão số 13. Ảnh: Trương Định.

Theo anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai, có thể thấy đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho bà con nhân dân, trong đó có lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Ngay khi bão lũ ập đến, Tỉnh Đoàn đã khẩn trương kích hoạt đường dây nóng cấp tỉnh, các xã phường để tiếp nhận thông tin, kịp thời chuyển đến các bộ phận trực ban ở xã, phường, đảm bảo ứng cứu nhanh nhất cho người dân.

Lực lượng đoàn viên thanh niên ra quân hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão 13. Ảnh: Trương Định.

Ngay sau khi nước rút, các đội hình thanh niên xung kích lập tức ra quân dọn dẹp môi trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đặc biệt ưu tiên các điểm trường để học sinh sớm được trở lại lớp. Cùng với đó, Tỉnh Đoàn phát động chương trình hỗ trợ người dân vùng lũ.

Bằng tinh thần sẻ chia, các bạn đoàn viên, thanh niên đã quyên góp tiền mặt, nhu yếu phẩm và trao tận tay cho những hộ dân gặp khó khăn. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân cũng hưởng ứng, đóng góp thêm nguồn lực để chung tay giúp đỡ bà con.

“Có thể khẳng định rằng những nguồn lực quý báu ấy có được từ sự tin tưởng, uy tín và trách nhiệm của tổ chức Đoàn; và hơn hết là tấm lòng của các cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh dành cho người dân quê hương trong lúc hoạn nạn, khó khăn”, anh Hiệp chia sẻ.