Trung ương Đoàn hỗ trợ người dân Huế khắc phục hậu quả bão lũ

TPO - Thăm, tặng quà, động viên giáo viên, học sinh tại Trường THPT Đặng Trần Côn (phường Phú Xuân, Huế), anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, bày tỏ mong muốn TP Huế, ngành giáo dục thành phố và các cơ sở trường học trên địa bàn sớm khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng ổn định hoạt động dạy học.

Sáng 18/11, đoàn công tác của Trung ương Đoàn do anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đã đến thăm, tặng quà, động viên giáo viên, học sinh Trường Đặng Trần Côn (phường Phú Xuân, TP Huế) - nơi vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của 4 trận lũ liên tiếp kể từ cuối tháng 10 vừa qua.

Ấm áp những sẻ chia

Đây là hoạt động thuộc chương trình thăm, động viên thanh thiếu nhi và nhân dân khắc phục thiệt hại do bão lũ tại TP Huế. Tham dự chương trình còn có đại diện lãnh đạo Thành ủy Huế, Sở GD&ĐT thành phố, Ban Giám hiệu Trường THPT Đặng Trần Côn, cùng giáo viên và học sinh nhà trường.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy thăm hỏi tình hình khắc phục mưa lũ của lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Huế, cán bộ, giáo viên Trường THPT Đặng Trần Côn. Ảnh: Ngọc Văn

Theo bà Võ Thị Hải Lê - Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Trần Côn, trong các đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua, trường bị ngập sâu từ 1,4 m trở lên, gây thiệt hại về cơ sở vật chất, làm gián đoạn công tác dạy, học của giáo viên, học sinh.

Mặc dù nhà trường đã chủ động kê dời phương tiện, thiết bị, đồ dùng dạy học lên tầng cao khi xảy ra mưa lũ, nhưng do nằm ở khu vực thường xuyên ngập lụt, nước lên nhanh và tái diễn nhiều đợt, nhiều hạng mục, tài sản của trường vẫn bị hư hại như bàn ghế, cây xanh, nhà vệ sinh và các thiết bị, đồ dùng phục vụ học tập.

Kiểm tra thực tế ảnh hưởng của mưa lũ đối với cơ sở vật chất nhà trường. Ảnh: Ngọc Văn

Bên cạnh đó, đa số học sinh của trường sống ở vùng thấp trũng; nhiều gia đình học sinh bị ngập sâu, dẫn đến hầu hết đồ dùng học tập, đồng phục của các em bị lũ cuốn trôi hoặc hư hỏng. Trong tổng số 1.028 học sinh của trường, có khoảng 800 em chịu thiệt hại về sách vở, quần áo, đồng phục…

Gia đình các em cũng chịu tổn thất lớn do mưa lũ tái diễn nhiều lần. Có trường hợp học sinh trong lúc phụ giúp gia đình kê dọn đồ đạc tránh lũ đã gặp tai nạn, hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Ngay sau lũ, nhà trường đã kêu gọi sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, bước đầu giúp hàng trăm tập vở khi học sinh trở lại trường.

Đến sáng 18/11, bàn ghế học sinh tại Trường THPT Đặng Trần Côn vẫn còn kê cao để phòng tránh lũ lụt. Ảnh: Ngọc Văn

Thăm, động viên giáo viên, học sinh Trường THPT Đặng Trần Côn, anh Bùi Quang Huy chia sẻ: Đợt lũ lụt vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho TP Huế, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thành phố, các sở, ban, ngành và nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai của nhà trường, cơ sở vật chất, phòng lớp đã được dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ, sẵn sàng phục vụ dạy và học.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã trực tiếp đến các phòng học, phòng chức năng của Trường THPT Đặng Trần Côn, kiểm tra thực tế hậu quả của những đợt mưa lũ dồn dập, nắm công tác ứng phó, khắc phục thiên tai của nhà trường.

Nguồn động viên thiết thực

Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, anh Bùi Quang Huy gửi lời chúc đến tập thể cán bộ lãnh đạo, giáo viên Trường THPT Đặng Trần Côn - những người đang hàng ngày chắp cánh ước mơ cho học sinh trong sự nghiệp trồng người.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể Trường THPT Đặng Trần Côn nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Ngọc Văn

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đồng thời ghi nhận và tuyên dương Thành Đoàn Huế vì đã triển khai kịp thời nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Theo anh Bùi Quang Huy, bên cạnh việc hỗ trợ Trường THPT Đặng Trần Côn và trao quà cho học sinh nhà trường, Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục hỗ trợ dụng cụ học tập cho học sinh nhiều trường khác trên địa bàn TP Huế.

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy bày tỏ mong muốn Trường THPT Đặng Trần Côn sớm khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định hoạt động dạy học.

Anh Bùi Quang Huy bày tỏ mong muốn TP Huế và các cơ sở giáo dục, trong đó có Trường THPT Đặng Trần Côn, sớm khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng ổn định hoạt động dạy học.

Dịp này, đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã trao hỗ trợ 300 triệu đồng cho thanh thiếu nhi và người dân TP Huế; trao 300 triệu đồng hỗ trợ dụng cụ học tập cho thanh thiếu nhi thành phố; hỗ trợ 50 triệu cho Trường THPT Đặng Trần Côn; tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng).

Lãnh đạo Trung ương Đoàn và doanh nghiệp đồng hành trao hỗ trợ cho thanh thiếu nhi và người dân TP Huế. Ảnh: Ngọc Văn

Nhận học bổng lần này, em Hoàng Văn Trương Vinh (học sinh lớp 10/4) xúc động: “Mấy hôm nay nhà em bị thiệt hại nhiều, gia đình gặp khó khăn. Sách vở, đồng phục của em cũng bị ướt, hỏng hết, nên khi nhận được học bổng từ chương trình, em rất vui và xúc động”.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao học bổng, động viên học sinh Trường THPT Đặng Trần Côn gặp hoàn cảnh khó khăn sau mưa lũ. Ảnh: Ngọc Văn

Tại chương trình, Hiệu trưởng Võ Thị Hải Lê bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Trung ương Đoàn và các doanh nghiệp đồng hành ngay sau thiên tai, bão lũ. Đây là nguồn động viên rất thiết thực, giúp nhà trường và học sinh sớm ổn định việc dạy và học, đồng thời góp phần chia sẻ khó khăn với gia đình học sinh.

“Thay mặt nhà trường, phụ huynh và học sinh, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Trung ương Đoàn và đoàn công tác của Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, các doanh nghiệp đồng hành. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, bổ trợ kiến thức kịp thời cho học sinh trong hoàn cảnh việc dạy, học bị gián đoạn và thiệt hại do mưa lũ”, bà Lê bày tỏ.