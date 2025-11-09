Công an Đắk Lắk tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ

TPO - Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk được tăng cường xuống cơ sở, cùng người dân thu dọn bùn đất, khắc phục thiệt hại sau bão, sớm ổn định cuộc sống và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.