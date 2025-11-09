Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Công an Đắk Lắk tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ

Huỳnh Thủy

TPO - Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk được tăng cường xuống cơ sở, cùng người dân thu dọn bùn đất, khắc phục thiệt hại sau bão, sớm ổn định cuộc sống và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

tienphong-24.jpg
Ngày 8/11, Công an tỉnh Đắk Lắk huy động thêm 100 cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra trên địa bàn.
tienphong-21.jpg
tienphong-22.jpg
tienphong-23.jpg
Trước đó, cơn bão số 3 đi qua đã tàn phá nhiều nhà dân, trường học, cơ sở hạ tầng. Nhiều khu vực bị nhấn chìm trong "biển nước".
tien-phong-9.jpg
Ngay sau khi nước rút, Công an các phường, xã vẫn duy trì các tổ xung kích, phản ứng nhanh với đầy đủ phương tiện cứu hộ, vật tư y tế.
tien-phong-5.jpg
tien-phong-7.jpg
tien-phong-8.jpg
Mỗi khi có thông tin người dân gặp nạn hoặc cần hỗ trợ, các tổ lập tức lên đường, đảm bảo có mặt kịp thời để cứu người, cứu tài sản.
tien-phong-2-221.jpg
Tại các địa phương chịu thiệt hại nặng, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát cơ động, PCCC và CNCH phối hợp cùng người dân dọn dẹp trường học, trạm y tế, cơ quan, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, tẩy rửa bùn đất.
tien-phong-1-2578.jpg
tien-phong-3-2075.jpg
tien-phong-4-8437.jpg
Song song với công tác khắc phục hậu quả, lực lượng Công an toàn tỉnh vẫn duy trì chế độ trực chiến 24/24, tăng cường tuần tra, bám sát cơ sở nhằm ngăn chặn các hành vi lợi dụng thiên tai để phạm tội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.
tien-phong-1-7757.jpg
tien-phong-2-983.jpg
tien-phong-3-1668.jpg
Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, hình ảnh người chiến sĩ Công an Đắk Lắk những ngày này tiếp tục lan tỏa: Luôn có mặt nơi gian khó, cùng người dân dựng lại cuộc sống sau bão.
Huỳnh Thủy
#Bão 13 #công an #Đắk Lắk #khắc phục #thiệt hại

