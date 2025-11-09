Công an Đắk Lắk tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ

TPO - Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk được tăng cường xuống cơ sở, cùng người dân thu dọn bùn đất, khắc phục thiệt hại sau bão, sớm ổn định cuộc sống và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Trước đó, cơn bão số 3 đi qua đã tàn phá nhiều nhà dân, trường học, cơ sở hạ tầng. Nhiều khu vực bị nhấn chìm trong "biển nước".
Mỗi khi có thông tin người dân gặp nạn hoặc cần hỗ trợ, các tổ lập tức lên đường, đảm bảo có mặt kịp thời để cứu người, cứu tài sản.
Song song với công tác khắc phục hậu quả, lực lượng Công an toàn tỉnh vẫn duy trì chế độ trực chiến 24/24, tăng cường tuần tra, bám sát cơ sở nhằm ngăn chặn các hành vi lợi dụng thiên tai để phạm tội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, hình ảnh người chiến sĩ Công an Đắk Lắk những ngày này tiếp tục lan tỏa: Luôn có mặt nơi gian khó, cùng người dân dựng lại cuộc sống sau bão.