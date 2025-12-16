Đại tướng Lương Tam Quang làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

TPO - Chiều 16/12, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự địa phương năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự địa phương năm 2025.

Theo đó, trong năm 2025, tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh được kéo giảm 38% so với năm 2024. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06 của Chính phủ; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2024.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; thực hiện tốt an sinh xã hội, sớm ổn định đời sống và phục hồi sản xuất cho nhân dân.

Sau mưa lũ, tỉnh đã kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ khẩn cấp; triển khai "Chiến dịch Quang Trung"; riêng Công an tỉnh đã khởi công xây dựng 23 căn nhà cho các hộ dân bị thiệt hại, là một trong những đơn vị triển khai sớm nhất...

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành báo cáo tóm tắt những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ về nhân, vật lực của Bộ Công an, lực lượng công an tỉnh và các địa phương lân cận trong công tác cứu hộ người dân và công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ trên địa bàn tỉnh; đồng thời, nhấn mạnh, lực lượng công an tỉnh đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từ đó đóng góp rất quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công an tiếp tục ủng hộ chủ trương thành lập Trung tâm dữ liệu quốc gia tại Khánh Hòa; quan tâm giới thiệu các nhà đầu tư lớn đến khảo sát đầu tư tại tỉnh, nhất là đối với các lĩnh vực mới, có tiềm năng; tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án tồn đọng, chậm tiến độ để giải phóng các nguồn lực.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự địa phương năm 2025 của tỉnh Khánh Hòa.

Bộ trưởng cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị của Bộ Công an đồng hành, phối hợp tốt với tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như các nhiệm vụ khác.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường báo cáo tại buổi làm việc.

Đại tướng Lương Tam Quang cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa bám sát, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong đó có 4 Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, bao gồm: Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội đã đề ra.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, Khánh Hòa cần thực hiện nghiêm quan điểm của Đảng “lấy phát triển để ổn định và lấy ổn định để phát triển”, chú trọng đảm bảo tuyệt đối về an ninh đối ngoại, an ninh nội địa, an ninh kinh tế. Đồng thời, tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tội phạm; xây dựng xã, phường không ma túy…