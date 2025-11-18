Đại tướng Lương Tam Quang: Xây dựng cộng đồng dân cư phát triển tại Lạng Sơn

Ngày 18/11, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã dự, chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân liên thôn tại khu dân cư thôn Phổng, xã Vân Nham.

Đại tướng Lương Tam Quang chia sẻ với người dân về những khó khăn, thiệt hại nặng nề do bão số 11 và mưa lũ gây ra ở các xã Vân Nham, Yên Bình... (tỉnh Lạng Sơn) vào đầu tháng 10/2025.

Đại tướng Lương Tam Quang chia sẻ niềm vui trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Đại tướng bày tỏ vui mừng khi thấy các tuyến đường giao thông liên xã đã được nhựa hóa, bêtông hóa 100%. Tất cả người dân trên địa bàn được sử dụng nước hợp vệ sinh; trong đó, hơn 63% số hộ dân được sử dụng nước sạch...

Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh, trong đó có xã Vân Nham khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, của tỉnh, xây dựng cộng đồng dân cư phát triển, cuộc sống của người dân không ngừng nâng cao.

Mỗi gia đình, người dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên làm giàu cho gia đình, xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự.

Cấp ủy, chính quyền địa phương khai thác tiềm năng, lợi thế từ không gian mở sau sắp xếp, sáp nhập để phát triển kinh tế; triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gần dân, sát dân, vì dân.

Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền các cấp cần phát huy dân chủ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng biên giới.

Chính quyền các cấp hỗ trợ những người yếu thế, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, không để ai bị bỏ lại phía sau; giải quyết hiệu quả những vấn đề xã hội gây bức xúc ngay tại cơ sở...

Lực lượng Công an trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; xây dựng các khu dân cư, thôn, bản không có tội phạm và tệ nạn xã hội...

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vân Nham Phạm Trọng Nghĩa thông tin, xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 3 xã gồm: Nhật Tiến, Minh Tiến và Vân Nham (cũ); diện tích tự nhiên là 81,21km2 với 30 thôn, 4.351 hộ dân và 19.497 nhân khẩu.

Thời gian qua, thực hiện nghị quyết của cấp ủy Đảng về phát triển kinh tế-xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng suất, sản lượng cây trồng và vật nuôi, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.

Đại tướng Lương Tam Quang chúc mừng nhân dân xã Vân Nham và Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Nhiều phong trào thi đua như: Nông dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ nhau liên kết sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm; Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc; Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới; Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi.... được thực hiện hiệu quả, giúp nhiều gia đình trong xã có thu nhập ổn định.

Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 50 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 60 hộ, chiếm 1,38%...

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã huy động nhân dân xã hội hóa, ủng hộ xây dựng nông thôn mới với số tiền hàng chục tỷ đồng để làm đường giao thông, trường học, nhà văn hóa, sân chơi, xây dựng đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp…

Dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã tặng nhiều phần quà cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Vân Nham và Yên Bình.

