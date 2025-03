Bộ trưởng Lương Tam Quang: Thanh niên Công an phải là điểm tựa bình yên của nhân dân

TPO - Nhân buổi đối thoại với đoàn viên, thanh niên Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, thanh niên Công an cần tiên phong trong việc thực hiện công tác tại cơ sở, xây dựng phong cách gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân. Thanh niên Công an phải trở thành điểm tựa bình yên của nhân dân.

Sáng 25/3, Bộ Công an tổ chức chương trình gặp mặt, đối thoại với đoàn viên thanh niên và trao Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2024. Dự và chủ trì chương trình, có Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Áp dụng chủ trương "3 liên kết" trong thực hiện Đề án 06

Đặt câu hỏi tại buổi đối thoại, Thiếu tá Trương Quốc Việt - đoàn viên Chi đoàn Khoa An ninh chính trị nội bộ, Học viện An ninh nhân dân mong muốn, Bộ trưởng định hướng sâu hơn những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Công an, để góp phần đưa đất nước chúng ta vững bước trong kỷ nguyên mới, và thanh niên Công an cần phải tập trung làm tốt những vấn đề gì.

Về nội dung này, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, trước yêu cầu phát triển mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới, lực lượng Công an nhân dân (CAND) tiếp tục giữ vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương, chiến lược lớn của Đảng và Nhà nước.

Trọng tâm là gia tăng đóng góp của CAND trong thực hiện mục tiêu ổn định, phát triển đời sống cho nhân dân; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước…

Thanh niên có điều kiện, có tiềm năng để đóng góp. Chính thanh niên sẽ tạo nên những kỳ tích mới, muốn làm được, các bạn trẻ phải xác định mình làm gì, làm được như thế nào để thực hiện nhiệm vụ chính trị đó. Thanh niên CAND phải có mục tiêu, hoài bão để không ngừng đổi mới sáng tạo.

“Chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện để các bạn thực hiện ước mơ, hoài bão. Tôi mong muốn và rất cần các bạn mạnh dạn đề xuất sáng kiến, từ khoa học công nghệ đến các giải pháp đột phá từ thực tiễn công tác… Tôi rất hoan nghênh và đặt niềm tin vào sự nỗ lực bứt phá của thanh niên Công an trong giai đoạn hiện nay”. Bộ trưởng Lương Tam Quang nói.

Tại buổi đối thoại, Đại úy Vũ Dương Minh - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, đã có đề xuất tới Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn quan tâm chỉ đạo, định hướng tổ chức Đoàn các cấp đồng loạt tham gia phối hợp với lực lượng Công an để góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án 06 của Chính phủ, phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Thông tin về nội dung trên, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, riêng với dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) - công trình được Chính phủ yêu cầu hoàn thành trong vòng một tháng – đoàn viên, thanh niên đã đảm nhận vai trò chủ lực trong công tác giải phóng mặt bằng với khối lượng công việc lớn.

Kết quả đạt được là nhờ sự phân công khoa học, chuẩn bị kỹ lưỡng, nắm chắc khối lượng công việc, quyết liệt trong triển khai và nhận được sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đoàn với các cấp chính quyền địa phương...

Đặc biệt, trong chỉ đạo hoạt động tình nguyện hiện nay, Trung ương Đoàn nhấn mạnh chủ trương "ba liên kết": liên kết lực lượng, liên kết địa bàn và liên kết cộng đồng.

Theo anh Huy, thực tế, tại nhiều địa phương đã chứng minh, khi lực lượng thanh niên Công an phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn địa phương, hiệu quả triển khai Đề án 06 được nâng cao rõ rệt, trong đó thanh niên Công an đóng vai trò nòng cốt.

Làm chủ công nghệ nguồn, công nghệ lõi

Từ điểm cầu trực tuyến, Đại úy Võ Thị Bích Phương - Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an TPHCM mong muốn được định hướng sâu hơn về chủ trương, mục tiêu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong CAND thời gian tới đây và nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên để góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu đó.

Về nội dung này, Bộ trưởng Lương Tam Quang thông tin, để thực hiện thành công Nghị quyết này, Bộ Công an đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc triển khai phong trào Bình dân học vụ số trong CAND.

“Mục tiêu của chúng ta là phổ cập cơ bản kiến thức công nghệ cho cán bộ, chiến sĩ nhanh nhất, từ đó tạo ra sự chuyển biến toàn diện trong nhận thức và hành động”, Bộ trưởng nói.

Đặc biệt, đoàn viên, thanh niên là lực lượng có tiềm năng rất lớn và là đội ngũ chủ chốt trong công tác khoa học công nghệ. Vì vậy, cần phải làm chủ công nghệ nguồn, làm chủ công nghệ lõi để phục vụ công tác Công an, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Tới đây, Bộ Công an sẽ ban hành Chiến lược phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ trong CAND đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Đề án CAND đi đầu trong đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, phát triển đồng bộ, liên ngành, có trọng tâm, trọng điểm các lĩnh vực khoa học, công nghệ bảo đảm lấy hiệu quả ứng dụng làm tiêu chí hướng tới

Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, trong đó chú trọng cơ chế, chính sách ưu tiên, đặc thù, vượt trội, đột phá nhằm đưa các lĩnh vực khoa học, công nghệ Bộ Công an có thế mạnh đi đầu, tạo động lực phát triển đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia. Ưu tiên tập trung thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài phục vụ công tác Công an.

Ngoài ra, thanh niên Công an phải nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, tiên phong trong việc tự học, nâng cao trình độ, kỹ năng số. Thanh niên CAND phải thực sự trở thành lực lượng nòng cốt đi đầu trong phong trào Bình dân học vụ số.

Điểm tựa bình yên của nhân dân

Nhân buổi đối thoại, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, thanh niên Công an cần tiên phong trong việc thực hiện công tác tại cơ sở, xây dựng phong cách gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân. Thanh niên Công an phải trở thành điểm tựa bình yên của nhân dân. Mọi chủ trương, biện pháp, công tác Công an phải được quán triệt và thực hiện theo phương châm: "Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại thì phải hết sức tránh". Trong tất cả các hoạt động, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của người dân luôn phải được đặt lên trên hết.

Trong khuôn khổ buổi đối thoại, Bộ Công an đã trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu năm 2024 cho 20 cá nhân. Đây là những đoàn viên, thanh niên đến từ nhiều đơn vị, lĩnh vực, địa bàn công tác khác nhau, nhưng đều chung nhau ngọn lửa nhiệt huyết, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

"Các bạn thật sự là những tấm gương tiêu biểu, những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa "người tốt, việc tốt" của lực lượng CAND nói chung, thanh niên CAND nói riêng", Bộ trưởng Lương Tam Quang nói.

Thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, thanh niên Công an tiếp tục chú trọng giáo dục, nêu cao ý thức tận tụy phục vụ nhân dân với tinh thần "trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an", đưa thanh niên trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua của Đoàn phải thiết thực hơn, bám sát và phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần xung kích của thanh niên trong tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở; phát huy tiềm năng sáng tạo của thanh niên trong ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số phục vụ công tác Công an.