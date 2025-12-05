Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Chèo thuyền thúng ra sông vớt bóng, một thiếu niên ở Quy Nhơn mất tích

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lúc chèo thúng ra sông Hà Thanh để lấy quả bóng bị trôi, hai thiếu niên gặp nạn. Một em may mắn được cứu. Nạn nhân còn lại bị nước cuốn mất tích.

4-2347.jpg
Đến tối 5/12, các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

Tối 5/12, ông Trần Việt Quang - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), cho biết, các lực lượng đang tích cực tìm kiếm em T.V.M (14 tuổi, phường Quy Nhơn) mất tích trên sông Hà Thanh.

Theo thông tin ban đầu, chiều 5/12, em M. cùng V.T.K (14 tuổi, trú cùng phường) đến chơi bóng chuyền tại khu vực Tổ 1, thuộc phường Quy Nhơn Đông.

Trong lúc chơi, quả bóng bị rơi xuống nước, trôi ra sông Hà Thanh. Thấy vậy, K. và M. chèo thúng ra lấy. Tuy nhiên, nước tràn vào khiến thúng bị chìm khiến cả hai hoảng hốt kêu cứu. Phát hiện sự việc, một người dân đã chèo thuyền ra cứu được K. Còn M. bị nước cuốn mất tích.

Trương Định
#Gia Lai #sông Hà Thanh #thiếu niên mất tích #tìm kiếm #lật thúng

