Tìm thấy thi thể người đàn ông bị lật thuyền thúng

TPO - Sau khoảng 20 giờ mất tích, thi thể người đàn ông trong vụ lật thuyền thúng tại khu vực cửa sông Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng đã được tìm thấy.

Chiều 28/11, lãnh đạo xã Liên Hương (Lâm Đồng) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông trong vụ lật thuyền thúng tại cửa biển Liên Hương sau khoảng 20 giờ mất tích.

Trước đó, khoảng 15h50 ngày 27/11, ông Huỳnh Vũ (SN 1992) và ông D.Q.S (SN 1985, cùng trú xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng), bơi thúng ra khu vực cửa sông Liên Hương để vớt lại chiếc neo bị chìm. Tuy nhiên, sóng lớn đã đánh lật thúng. Ông Vũ may mắn bơi được vào bờ, còn ông S. mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, chính quyền xã Liên Hương cùng người dân tìm kiếm xuyên đêm không có kết quả. Đến chiều 28/11, thi thể ông S. được tìm thấy bên bờ kè thôn 2 Phước Thể.

Vào chiều tối 27/11, do ảnh hưởng của bão số 15, sóng biển dâng cao bất thường, đánh mạnh vào tuyến bờ biển Lâm Đồng. Sóng lớn đã gây hư hại kè biển phường Mũi Né và uy hiếp khu dân cư phường Phú Thủy và xã Liên Hương.