Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tìm thấy thi thể người đàn ông bị lật thuyền thúng

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khoảng 20 giờ mất tích, thi thể người đàn ông trong vụ lật thuyền thúng tại khu vực cửa sông Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng đã được tìm thấy.

Chiều 28/11, lãnh đạo xã Liên Hương (Lâm Đồng) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông trong vụ lật thuyền thúng tại cửa biển Liên Hương sau khoảng 20 giờ mất tích.

nguoi-dan-ong-1-1452-9531.jpg
Thi thể người đàn ông được tìm thấy sau khoảng 20 giờ mất tích.

Trước đó, khoảng 15h50 ngày 27/11, ông Huỳnh Vũ (SN 1992) và ông D.Q.S (SN 1985, cùng trú xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng), bơi thúng ra khu vực cửa sông Liên Hương để vớt lại chiếc neo bị chìm. Tuy nhiên, sóng lớn đã đánh lật thúng. Ông Vũ may mắn bơi được vào bờ, còn ông S. mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, chính quyền xã Liên Hương cùng người dân tìm kiếm xuyên đêm không có kết quả. Đến chiều 28/11, thi thể ông S. được tìm thấy bên bờ kè thôn 2 Phước Thể.

Vào chiều tối 27/11, do ảnh hưởng của bão số 15, sóng biển dâng cao bất thường, đánh mạnh vào tuyến bờ biển Lâm Đồng. Sóng lớn đã gây hư hại kè biển phường Mũi Né và uy hiếp khu dân cư phường Phú Thủy và xã Liên Hương.

Thái Lâm
#thuyền thúng #Lâm Đồng #tai nạn #mất tích #cửa sông Liên Hương #xã Liên Hương

Xem thêm

Cùng chuyên mục