Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chìm tàu ở Khánh Hòa: 1 người chết, 2 người mất tích

Thanh Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một ngư dân đã được tìm thấy nhưng tử vong sau vụ chìm tàu cá gần biển Bình Tiên, Khánh Hoà. Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm hai ngư dân còn mất tích trong điều kiện sóng gió phức tạp.

Chiều 28/11, thông tin từ tổ công tác Bình Tiên (Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, Bộ đội Biên phòng Khánh Hoà), lực lượng tìm kiếm vừa tìm thấy một nạn nhân đã tử vong trong vụ chìm tàu nghiêm trọng xảy ra tại khu vực bãi biển Bình Tiên (cách bờ khoảng 300m - xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa) khiến 3 ngư dân bị mất tích.

33.jpg
Lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu gần biển Bình Tiên.

Trước đó, vào khoảng 5h30 cùng ngày, tổ công tác Bình Tiên đã tiếp nhận tin báo về vụ chìm tàu và khẩn trương tổ chức xác minh, triển khai lực lượng cứu nạn.

Theo đó, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải đã điều động ca nô cao tốc cùng 6 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Bình Ba, các lực lượng liên quan và huy động tàu thuyền ngư dân đang hoạt động gần khu vực để tham gia công tác tìm kiếm.

32.jpg
Bác sĩ Quân y kiểm tra sức khỏe cho ngư dân sau khi tự bơi vào bờ an toàn.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 19h30 ngày 27/11, tàu cá NT 90329 TS do ông Nguyễn Văn Trung (SN 1976, trú tại Tổ dân phố 28, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) làm thuyền trưởng, cùng 4 ngư dân hành nghề lưới rê đang trên đường vào bờ để tránh bão. Khi di chuyển đến khu vực biển Bình Tiên, xã Công Hải, tàu bất ngờ gặp sóng to và gió lớn, bị đánh chìm chỉ cách bờ khoảng 300m. Ngay sau sự cố, 2 ngư dân đã tự bơi được vào bờ an toàn, còn 3 ngư dân vẫn mất tích.

e55.jpg
Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm 2 ngư dân còn mất tích.

Hiện công tác tìm kiếm 2 ngư dân còn lại vẫn đang được triển khai khẩn trương, mở rộng phạm vi quanh khu vực tàu chìm và rà soát vùng biển lân cận. Trong điều kiện thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng tiếp tục tập trung tối đa phương tiện, nhân lực, quyết liệt tìm kiếm với tinh thần không bỏ sót bất kỳ khu vực nghi vấn nào.

Thanh Thanh
#tàu chìm #Khánh Hòa #ngư dân #cứu nạn #bão #biển #mất tích

Xem thêm

Cùng chuyên mục