Chìm tàu ở Khánh Hòa: 1 người chết, 2 người mất tích

TPO - Một ngư dân đã được tìm thấy nhưng tử vong sau vụ chìm tàu cá gần biển Bình Tiên, Khánh Hoà. Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm hai ngư dân còn mất tích trong điều kiện sóng gió phức tạp.

Chiều 28/11, thông tin từ tổ công tác Bình Tiên (Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, Bộ đội Biên phòng Khánh Hoà), lực lượng tìm kiếm vừa tìm thấy một nạn nhân đã tử vong trong vụ chìm tàu nghiêm trọng xảy ra tại khu vực bãi biển Bình Tiên (cách bờ khoảng 300m - xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa) khiến 3 ngư dân bị mất tích.

Lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu gần biển Bình Tiên.

Trước đó, vào khoảng 5h30 cùng ngày, tổ công tác Bình Tiên đã tiếp nhận tin báo về vụ chìm tàu và khẩn trương tổ chức xác minh, triển khai lực lượng cứu nạn.

Theo đó, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải đã điều động ca nô cao tốc cùng 6 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Bình Ba, các lực lượng liên quan và huy động tàu thuyền ngư dân đang hoạt động gần khu vực để tham gia công tác tìm kiếm.

Bác sĩ Quân y kiểm tra sức khỏe cho ngư dân sau khi tự bơi vào bờ an toàn.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 19h30 ngày 27/11, tàu cá NT 90329 TS do ông Nguyễn Văn Trung (SN 1976, trú tại Tổ dân phố 28, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) làm thuyền trưởng, cùng 4 ngư dân hành nghề lưới rê đang trên đường vào bờ để tránh bão. Khi di chuyển đến khu vực biển Bình Tiên, xã Công Hải, tàu bất ngờ gặp sóng to và gió lớn, bị đánh chìm chỉ cách bờ khoảng 300m. Ngay sau sự cố, 2 ngư dân đã tự bơi được vào bờ an toàn, còn 3 ngư dân vẫn mất tích.

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm 2 ngư dân còn mất tích.

Hiện công tác tìm kiếm 2 ngư dân còn lại vẫn đang được triển khai khẩn trương, mở rộng phạm vi quanh khu vực tàu chìm và rà soát vùng biển lân cận. Trong điều kiện thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng tiếp tục tập trung tối đa phương tiện, nhân lực, quyết liệt tìm kiếm với tinh thần không bỏ sót bất kỳ khu vực nghi vấn nào.