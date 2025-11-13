Cứu sống 3 ngư dân bị chìm tàu cá trên biển

TPO - Lực lượng chức năng Nghệ An vừa cứu thành công 3 ngư dân trên tàu cá NA-0205-TS bị chìm trên biển.

Chiều 13/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, vừa kịp thời cứu sống 3 ngư dân bị chìm tàu cá trên biển.

Lực lượng chức năng triển khai cứu ngư dân

Trước đó, khoảng 4 giờ cùng ngày, tàu cá NA0205 TS do anh Đậu Trần Bính (SN 1978, trú xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng, khi đang khai thác thủy sản cách bờ biển xã Diễn Châu khoảng 8 hải lý thì bị chìm. Lúc này, trên thuyền còn có 2 thuyền viên khác.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển thông báo cho tàu, thuyền hoạt động gần khu vực tàu bị nạn phối hợp hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, giao Đồn Biên phòng Diễn Thành triển khai lực lượng, phương tiện nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Sau khi được chăm sóc sức khỏe ban đầu, 3 ngư dân được đưa về bờ an toàn

Đồn Biên phòng Diễn Thành đã điều động ca nô, lực lượng cán bộ, chiến sĩ ra hiện trường. Đến khoảng 8h30, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được vị trí tàu bị chìm, đưa 3 ngư dân gặp nạn lên ca nô an toàn, tiến hành chăm sóc sức khoẻ ban đầu và đưa về bờ an toàn.

Nguyên nhân tàu cá bị chìm được xác định do tàu bị thủng đáy.