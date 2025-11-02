Cứu 11 thuyền viên trên 2 tàu cá bị chìm

TPO - Tàu cá bị đứt dây ga phải cặp vào tàu bạn để khắc phục sự cố. Tuy nhiên, khi hai tàu cá này đang khắc phục thì bị tàu hàng nước ngoài va chạm khiến cả 2 tàu bị chìm cùng 11 thuyền viên giữa biển khơi.

Khoảng 20 giờ ngày 1/11, tàu BP 13-98-01 của Hải đội Biên phòng 2 thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã cập cảng Hải đội 2 (phường Rạch Dừa, TP.HCM), đưa 11 thuyền viên trên hai tàu cá gặp nạn từ vùng biển Vũng Tàu về bờ an toàn.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM cho biết, vào khoảng 14 giờ 50 phút cùng ngày, tại vùng biển cách Mũi Vũng Tàu khoảng 8 hải lý về phía Đông Nam, đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu hàng SEA NOBLE (quốc tịch Panama) với hai tàu cá TG 90738 TS và BV 92437 TS. Cú va chạm mạnh khiến cả hai tàu cá cùng 11 thuyền viên bị chìm.

Nhận được thông tin về tai nạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM khẩn trương chỉ đạo Hải đội Biên phòng 2 điều động tàu BP 13-98-01 cùng kíp trực gồm 6 cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác IUU và sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn tại cửa sông Cửa Lấp, lập tức cơ động ra hiện trường để nắm tình hình và tổ chức triển khai các phương án cứu nạn.

11 thuyền viên được cứu sau vụ tai nạn ngoài khơi

Đến 17 giờ, tàu BP 13-98-01 tiếp cận hiện trường, tiến hành ghi nhận, quay phim, chụp ảnh hiện trạng hai tàu cá gặp nạn và tàu SEA NOBLE, đồng thời tiếp nhận toàn bộ 11 thuyền viên bị nạn đưa về bờ an toàn.

Qua kiểm tra sức khỏe ban đầu, lực lượng Quân y ghi nhận một thuyền viên bị chấn thương vùng mặt, tức ngực, khó thở. Quân y của Hải đội Biên phòng 2 đã nhanh chóng thăm khám, chăm sóc y tế, đồng thời cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống, quần áo ấm và các vật dụng cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho các thuyền viên.

Ông Lê Văn Thiệp, Thuyền trưởng tàu cá TG 90738 TS, khi điều khiển tàu cá TG 90738 TS cùng tàu bạn BV 92437 TS từ cảng Phước Tỉnh ra đến vị trí cách Mũi Vũng Tàu khoảng 8 hải lý thì tàu của ông bị đứt dây ga. Sau đó, ông Thiệp cho tàu cặp vào tàu bạn để khắc phục sự cố. Khi 2 tàu thả neo ngoài biển, các thuyền viên phát hiện một tàu hàng đang tiến tới. "Chúng tôi hốt hoảng la lớn nhưng tàu hàng vẫn không phát hiện và va chạm vào hai tàu cá khiến cả 2 tàu cùng chìm"- ông Thiệp kể lại

Hiện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Cảng vụ Hàng hải TP.HCM yêu cầu tàu SEA NOBLE neo lại để phục vụ công tác điều tra, xác minh và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.