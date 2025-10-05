Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tàu cá Việt Nam bị tàu Hàn Quốc đâm chìm, thuyền trưởng mất tích

TPO - Ngày 5/10, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai thông tin về việc một tàu cá của ngư dân trong tỉnh bị đâm chìm trên biển.

Tàu cá BĐ 83019 TS, dài 22,6 m công suất 800 cv hành nghề mành chụp, trên tàu có 11 thuyền viên do ông Nguyễn Trần Út (SN 1976, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) làm chủ, kiêm thuyền trưởng.

Khoảng 22h30 ngày 4/10, tàu cá nêu trên khi đang hoạt động tại vị trí cách cửa biển Cà Ná (Khánh Hòa) 17 hải lý về hướng đông nam thì bị một tàu chở dầu quốc tịch Hàn Quốc, hành trình theo hướng nam - bắc, tông trúng.

Sau khi xảy ra va chạm, tàu cá BĐ 83019 TS đã phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp và được tàu BV 95869 TS tiếp cận, cứu được 10 thuyền viên. Riêng thuyền trưởng Nguyễn Trần Út mất tích, còn tàu bị chìm hoàn toàn. Hiện nay, các ngư dân trên tàu bị nạn đang được đưa về cảng Cá Ná, Khánh Hòa.

Thông tin từ ông Nguyễn Hùng (SN 1990), thuyền trưởng tàu cá BĐ 93966 TS ở gần tàu cá của ông Út, cho biết sau khi tông tàu cá BĐ 83019 TS thì tàu chở dầu quốc tịch Hàn Quốc vẫn tiếp tục hành trình mà không tổ chức cứu nạn, tìm kiếm.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở NN&MT báo cáo Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn quốc gia và đề nghị Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực II, IV điều động phương tiện tìm kiếm, cứu nạn phương tiện và thuyền trưởng tàu cá BĐ 83019.

Đồng thời, đề xuất UBND tỉnh thông báo, trao đổi, đề nghị Cục Hàng hải (Bộ Xây dựng) chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải các tỉnh nắm thông tin liên quan tàu chở dầu quốc tịch Hàn Quốc đang hành trình để phối hợp giải quyết.

Trương Định
#tàu cá Gia Lai #va chạm tàu nước ngoài #thuyền trưởng mất tích #cứu hộ biển #tàu chở dầu Hàn Quốc #tàu cá bị chìm #tìm kiếm cứu nạn

