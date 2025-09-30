Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Gia Lai lập Sở chỉ huy lâm thời tìm tàu cá có 8 ngư dân mất liên lạc ngoài khơi

Trương Định
TPO - Ngày 30/9, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp bàn phương án tìm kiếm tàu cá với 8 ngư dân bị mất liên lạc ngoài khơi.

tp-y1.jpg
Ông Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp. Ảnh: Trương Định

Tàu BĐ 97258 TS, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Huỳnh Văn Sơn (SN 1981, trú tại tổ dân phố Kim Giao Thiện, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), hành nghề mành chụp kiêm câu cá ngừ đại dương, trên tàu có 8 người.

Lúc 20h13 ngày 27/9, khi đang hoạt động trên vùng biển cách đông nam phường Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 147 hải lý thì thiết bị giám sát hành trình bị mất kết nối, tàu cá mất liên lạc với gia đình. Đến 20h45 ngày 28/9, người nhà gia đình chủ tàu Huỳnh Văn Sơn đến đồn Biên phòng Tam Quan Nam báo cáo sự việc.

Theo đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, đến hiện tại chưa liên lạc được với tàu BĐ 97258 TS. Hiện đơn vị đang phối hợp với lực lượng biên phòng các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk để kêu gọi tàu thuyền trong khu vực hỗ trợ tìm kiếm. Đồng thời thường xuyên liên lạc với gia đình để nắm thông tin...

Tại cuộc họp, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đưa ra các tình huống có thể xảy ra với tàu BĐ 97258 TS như quá trình hoạt động trên biển tàu bị sét đánh; vị trí tàu cá đánh bắt trong khu vực tàu hàng hải, khả năng bị đâm chìm, không phát được tín hiệu; do ảnh hưởng của bão số 10, sóng to gió lớn có thể tàu bị chìm...

Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đồng ý với đề xuất của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về việc thành lập Sở chỉ huy lâm thời để chỉ đạo công tác tìm kiếm, đồng thời đề nghị đơn vị khẩn trương hoàn thành dự thảo kế hoạch tìm kiếm cứu nạn. Trong đó, mở rộng khu vực tìm kiếm, tập trung vào các lực lượng tàu cá trên biển, phát tín hiệu thường xuyên để thông tin đến các ngư dân nắm bắt để hỗ trợ.

Ông Tuấn yêu cầu báo cáo ngay Bộ Quốc phòng để xin huy động các lực lượng cảnh sát biển, hải quân, không quân để hỗ trợ tìm kiếm...

Trương Định
