Từ đêm nay không khí lạnh tràn về, nền nhiệt giảm sâu

TPO - Từ đêm nay (24/12), không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc, Bắc Trung Bộ chuyển mưa dông rải rác, nền nhiệt giảm sâu. Quảng Trị đến Phú Yên cũ đêm nay và ngày mai có mưa diện rộng, cục bộ có mưa to.

Trước khi đón không khí lạnh, khu vực miền Bắc sáng nay nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, riêng vùng núi và khu Đông Bắc có mưa rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Từ đêm nay, miền Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất xuống 14-17 độ, vùng núi dưới 13 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ. Gió đông nam cấp 2-3. Từ đêm nay có lúc có mưa, mưa rào, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, trời chuyển rét, nhiệt độ xuống còn 15-17 độ.

Dự báo ngày 25/12, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt tiếp tục giảm. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ, vùng núi dưới 12 độ, nhiệt độ cao nhất 19-21 độ.

Từ đêm nay, miền Bắc chuyển mưa rét.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sáng nay nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng với nhiệt độ cao nhất 24-27 độ. Từ đêm nay có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời chuyển rét với nhiệt độ xuống còn 15-18 độ.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ. Từ đêm nay, trời chuyển lạnh, nhiệt độ xuống còn 19-22 độ.

Dự báo ngày 25-26/12, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ, cao nhất 28-31 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, ít mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo ngày mai (25/12) Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.