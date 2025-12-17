Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Đêm nay, người Việt Nam được ngắm mưa sao băng kép

Từ phía chòm sao Tiểu Hùng Tinh, một trận mưa sao băng mới sẽ hợp sức cùng siêu mưa sao băng Geminids từ ngày 17/12.

Theo trang Time and Date, người Việt Nam có thể chiêm ngưỡng một trận mưa sao băng thứ hai của tháng 12 là Ursids từ ngày 17 đến ngày 26/12, với giai đoạn cực đại rơi vào đêm 22, rạng sáng 23/12.

Ursids tỏa sáng trên bầu trời mỗi khi Trái Đất đi qua chiếc đuôi đầy đá bụi của sao chổi 8P/Tuttle vào tháng 12 hàng năm.

Mưa sao băng Ursids sẽ như tuôn ra từ chòm sao Tiểu Hùng (Ursa Minor), nằm gần chòm sao Thiên Long (Draco) và Đại Hùng (Ursa Major) - Ảnh: NOIRLab
Mưa sao băng Ursids sẽ như tuôn ra từ chòm sao Tiểu Hùng (Ursa Minor), nằm gần chòm sao Thiên Long (Draco) và Đại Hùng (Ursa Major) - Ảnh: NOIRLab

Tuy nhiên nếu quan sát từ mặt đất, bạn sẽ thấy các ngôi sao băng Ursids trông như tuôn ra từ chòm sao Tiểu Hùng Tinh, tức "gấu nhỏ". Vì vậy, trận mưa sao băng này được đặt theo tên Latin của chòm sao là Ursa Minor.

Ước tính vào thời điểm cực đại, Ursids có thể đem đến khoảng 10 ngôi sao băng mỗi giờ.

Với số lượng đó, Ursids chỉ là một trận mưa sao băng nhỏ. Tuy nhiên, nó có một người bạn đồng hành: Siêu mưa sao băng Geminids, từng đạt đến số lượng 150 ngôi sao băng mỗi giờ trong giai đoạn cực đại.

mua-sao-bang.png
Một trận mưa sao băng - Ảnh: NASA

Đêm đỉnh điểm của Geminids đã qua được vài ngày nhưng nó vẫn sẽ tiếp tục rơi cho đến hết ngày 20-12.

Do vậy, cùng với nhau, Geminids và Ursids sẽ tạo nên một bầu trời đẹp mắt.

Để có thể quan sát mưa sao băng được rõ ràng, bạn nên tìm kiếm một nơi thoáng đãng, ít bị ô nhiễm bởi ánh sáng và để mắt làm quen với bầu trời 15-20 phút.

Trong khi các ngôi sao băng Ursids xuất phát từ chòm sao Tiểu Hùng nằm cao phía trên bầu trời phía Bắc, chòm sao Song Tử nơi sao băng Geminids xuất phát sẽ nằm ở khu vực thấp, gần đường chân trời hơn.

nld.com.vn
#mưa sao băng #Tiểu Hùng #Ursids #Geminids #Ursa Minor

Xem thêm

Cùng chuyên mục