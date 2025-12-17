Đêm nay, người Việt Nam được ngắm mưa sao băng kép

Từ phía chòm sao Tiểu Hùng Tinh, một trận mưa sao băng mới sẽ hợp sức cùng siêu mưa sao băng Geminids từ ngày 17/12.

Theo trang Time and Date, người Việt Nam có thể chiêm ngưỡng một trận mưa sao băng thứ hai của tháng 12 là Ursids từ ngày 17 đến ngày 26/12, với giai đoạn cực đại rơi vào đêm 22, rạng sáng 23/12.

Ursids tỏa sáng trên bầu trời mỗi khi Trái Đất đi qua chiếc đuôi đầy đá bụi của sao chổi 8P/Tuttle vào tháng 12 hàng năm.

Mưa sao băng Ursids sẽ như tuôn ra từ chòm sao Tiểu Hùng (Ursa Minor), nằm gần chòm sao Thiên Long (Draco) và Đại Hùng (Ursa Major) - Ảnh: NOIRLab

Tuy nhiên nếu quan sát từ mặt đất, bạn sẽ thấy các ngôi sao băng Ursids trông như tuôn ra từ chòm sao Tiểu Hùng Tinh, tức "gấu nhỏ". Vì vậy, trận mưa sao băng này được đặt theo tên Latin của chòm sao là Ursa Minor.

Ước tính vào thời điểm cực đại, Ursids có thể đem đến khoảng 10 ngôi sao băng mỗi giờ.

Với số lượng đó, Ursids chỉ là một trận mưa sao băng nhỏ. Tuy nhiên, nó có một người bạn đồng hành: Siêu mưa sao băng Geminids, từng đạt đến số lượng 150 ngôi sao băng mỗi giờ trong giai đoạn cực đại.

Một trận mưa sao băng - Ảnh: NASA

Đêm đỉnh điểm của Geminids đã qua được vài ngày nhưng nó vẫn sẽ tiếp tục rơi cho đến hết ngày 20-12.

Do vậy, cùng với nhau, Geminids và Ursids sẽ tạo nên một bầu trời đẹp mắt.

Để có thể quan sát mưa sao băng được rõ ràng, bạn nên tìm kiếm một nơi thoáng đãng, ít bị ô nhiễm bởi ánh sáng và để mắt làm quen với bầu trời 15-20 phút.

Trong khi các ngôi sao băng Ursids xuất phát từ chòm sao Tiểu Hùng nằm cao phía trên bầu trời phía Bắc, chòm sao Song Tử nơi sao băng Geminids xuất phát sẽ nằm ở khu vực thấp, gần đường chân trời hơn.