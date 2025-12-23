Hội thảo khoa học quốc gia 2025: Tạo đột phá cho kinh tế tư nhân TP.HCM trong giai đoạn 2026 - 2030

Ngày 19/12/2025, Trường Đại học Gia Định (GDU) phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ và Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia 2025 với chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn TP.HCM theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị”.

Hội thảo quy tụ giới nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi, chia sẻ quan điểm và đề xuất giải pháp.

Hội thảo thu hút sự tham dự của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia kinh tế và đại diện cộng đồng doanh nghiệp, nhằm trao đổi, phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển khu vực kinh tế tư nhân tại TP.HCM trong giai đoạn mới.

TP.HCM hiện là một trong những địa phương có nền kinh tế tư nhân phát triển năng động và quy mô hàng đầu cả nước, đóng góp trên 60% GRDP, tạo việc làm cho hàng triệu lao động và giữ vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt tiến trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, khu vực này vẫn đang đối mặt với nhiều “điểm nghẽn”, đặc biệt là khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn, thủ tục hành chính còn phức tạp, áp lực cạnh tranh quốc tế ngày càng gia tăng.

Trong bối cảnh đó, Hội thảo được xem là diễn đàn đối thoại học thuật – chính sách có ý nghĩa thiết thực, góp phần làm rõ các vấn đề cốt lõi đặt ra đối với sự phát triển của kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các chuyên gia đã đề xuất nhiều nhóm giải pháp mang tính đột phá cho giai đoạn 2026 - 2030 nhằm hoàn thiện thể chế và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân.

Tham dự Hội thảo có nhiều chuyên gia, nhà quản lý uy tín như: PGS.TS Vũ Tuấn Hưng - Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ; TS Hoàng Thị Thu Huyền - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ; TS Phạm Thị Tường Vân - Giám đốc Trung tâm Kinh tế Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ; PGS.TS Cao Minh Trí - Trưởng Khoa Quản trị Trường Đại học Luật TP.HCM; PGS.TS.LS Bùi Kim Hiếu - Trưởng Khoa, Khoa Khoa học xã hội và Ngôn ngữ quốc tế GDU; TS Phạm Việt Anh - Chuyên gia phát triển kinh doanh bền vững; TS Nguyễn Vinh Huy - Chủ tịch Hệ thống Luật Thịnh Trí, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Khu vực Trung tâm Sài Gòn; ông Trần Ngọc Liêm - Giám đốc VCCI Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; ông Vũ Mạnh Cường - Giám đốc Công nghệ Thông tin Tập đoàn Wilmar CLV; ông Trần Ngọc Ánh - Giám đốc Kinh doanh và Vận hành khu vực Pharmacity;...

Tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Đức Minh - Phó Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhận định: “Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khu vực kinh tế tư nhân không chỉ là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm, mà còn góp phần nâng cao năng suất lao động, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia”.

PGS.TS Nguyễn Đức Minh - Phó Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đánh giá TP.HCM là một trong những khu vực có nền kinh tế tư nhân phát triển hàng đầu cả nước.

Thông qua các tham luận khoa học và phiên thảo luận chuyên đề, Hội thảo tập trung phân tích vai trò, đóng góp và tiềm năng phát triển của khu vực kinh tế tư nhân trong tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu, đầu tư, xuất khẩu và tạo việc làm. Nhiều ý kiến thống nhất rằng, trong bối cảnh kinh tế số, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, vốn, đất đai, nguồn nhân lực là điều kiện then chốt để khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững.

Một trong những nội dung quan trọng của Hội thảo chính là đánh giá thực trạng phát triển kinh tế tư nhân tại TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025. Các phân tích cho thấy, dù khu vực này ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế Thành phố, song vẫn tồn tại những hạn chế về năng suất lao động, trình độ công nghệ, khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã đề xuất nhiều nhóm giải pháp mang tính đột phá cho giai đoạn 2026 - 2030, tập trung vào hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân; cải thiện khả năng tiếp cận vốn và nguồn lực tài chính; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Đồng thời, định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế bền vững và tăng cường liên kết vùng được xác định là những yếu tố then chốt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân tại TP.HCM.

Thông qua việc tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia lần này, GDU tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa nghiên cứu khoa học, hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp. Những kết quả và kiến nghị từ Hội thảo được kỳ vọng sẽ góp phần hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, qua đó thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân tại TP.HCM phát triển mạnh mẽ, bền vững, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố và cả nước trong thời gian tới.