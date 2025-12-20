Gia Lai sẽ có trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI

TPO - Dự án trung tâm AI tại Gia Lai với vốn đầu tư 613 tỷ đồng, hướng tới thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút nhân lực và xây dựng trung tâm AI quốc tế.

Ngày 19/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự lễ khởi công dự án Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI tại phường Quy Nhơn Tây và phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai.

Cùng dự lễ khởi công còn có Bí thư tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang, Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư FPT Lê Quang Tiến...

Dự án là một trong những công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng công nghệ và kinh tế tri thức của khu vực miền Trung - Tây Nguyên theo tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Khải Hoàn - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính FPT Software, Tập đoàn FPT cho biết, với doanh nghiệp, AI quyết định năng suất, năng lực cạnh tranh và vị thế trên thị trường quốc tế. Với quốc gia, AI mở ra cơ hội để Việt Nam đuổi kịp, song hành và cạnh tranh sòng phẳng với các nền kinh tế phát triển. Theo đó, FPT kỳ vọng, Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo AI tại Gia Lai sẽ là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới phát triển AI toàn cầu, nơi hội tụ nghiên cứu, sản xuất dịch vụ công nghệ số, thử nghiệm công nghệ mới và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Nguyễn Khải Hoàn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính FPT Software, Tập đoàn FPT phát biểu tại sự kiện.

Dự án được thực hiện với mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đầu tư và nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, qua đó thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước đưa Gia Lai trở thành trung tâm AI quốc tế.

"Trung tâm nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo AI được quy hoạch trên diện tích hơn 11ha, với tổng mức đầu tư 613 tỷ đồng. Trung tâm có ba hạng mục lớn như Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và sản xuất dịch vụ công nghệ số, Khu nghiên cứu ứng dụng và thử nghiệm máy bay không người lái (UAV), Trung tâm hạ tầng dữ liệu (Data Center). Dự kiến, Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và sản xuất dịch vụ công nghệ số dự kiến chính thức vận hành vào năm 2027", ông Hoàn nói.

Đây sẽ là nơi nghiên cứu và làm việc lâu dài của khoảng 4.000-5.000 chuyên gia, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghệ cao tại địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ quản lý nhà nước, đến sản xuất, dịch vụ và đời sống xã hội. Trí tuệ nhân tạo không còn là thuật ngữ mới mẻ, mà thực sự đã trở thành một trong những nền tảng công nghệ then chốt, quyết định sự thành bại trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Theo Phó Thủ tướng, Luật Công nghiệp Công nghệ số đã được Quốc hội Khóa XV ban hành ngày 14/6/2025, đây là một bước đi hết sức cần thiết để phát triển trí tuệ nhân tạo một cách chủ động, hài hòa, văn minh. Từ đó thúc đẩy phát triển công nghệ mạnh mẽ nhưng cần kiểm soát, an toàn trong thực tiễn tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ, Chính phủ xác định trí tuệ nhân tạo là một trong những công nghệ chiến lược của Việt Nam, cùng với các công nghệ lõi khác như: Bán dẫn, điện toán đám mây, bưu chính viễn thông, an ninh mạng..., nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và bảo đảm quốc phòng an ninh, thúc đẩy tăng trưởng dài hạn của đất nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công động thổ Dự án Trung tâm nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo AI.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho hay, Gia Lai bắt đầu một hành trình phát triển mới với một nền tảng chính trị ổn định, môi trường đầu tư hấp dẫn, hạ tầng ngày càng được hoàn thiện, nguồn nhân lực dồi dào; hoàn toàn có đủ điều kiện, xung lực mới để phát triển bền vững, khẳng định vai trò cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung và cả nước trên hành trình cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc khởi công xây dựng Trung tâm Trí tuệ nhân tạo do Tập đoàn FPT đầu tư tại Gia Lai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây không chỉ là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai, mà còn là một trong những dự án hạ tầng công nghệ tiêu biểu của cả nước.

Phối cảnh khu tổ hợp văn phòng của Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo AI tại Gia Lai.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao tập đoàn FPT đã sớm xác định trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, điện toán đám mây là các công nghệ lõi; thể hiện quyết tâm đầu tư bài bản, lâu dài và làm chủ công nghệ. Phó Thủ tướng tin tưởng ở sự đầu tư của Tập đoàn FPT, với quyết tâm, nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo sẽ không chỉ phát huy vai trò của mình tại Gia Lai, miền Trung và tại Việt Nam, mà tới đây sẽ là một Trung tâm Trí tuệ nhân tạo quan trọng hàng đầu của khu vực Đông Nam Á và châu Á.