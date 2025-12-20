Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Đông chí năm 2025 là ngày nào, có ý nghĩa gì với người Việt Nam

Đông chí mang ý nghĩa thiên văn, văn hóa và được nhiều quốc gia đón mừng theo cách riêng. Bài viết dưới đây sẽ cho biết Đông chí 2025 là ngày nào và có ý nghĩa ra sao đối với người dân Việt Nam.

Đông chí là một trong 24 tiết khí gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Trong đó, Đông chí đánh dấu thời điểm Mặt Trời ở vị trí xa nhất về phía Nam của đường Xích đạo thiên văn.

Đông chí 2025 là ngày nào?

Theo thiên văn học, Đông chí xảy ra do trục Trái Đất nghiêng khoảng 23,5 độ so với mặt phẳng quỹ đạo quanh Mặt Trời. Vào thời điểm này, Bắc bán cầu nhận được ít ánh sáng mặt trời nhất, dẫn đến ngày ngắn và đêm dài.

Hiện tượng này là kết quả của chuyển động quay và chuyển động quỹ đạo của Trái Đất, tạo nên các mùa trong năm.

Ngày Đông chí là ngày đầu tiên của tiết Đông chí. Theo Lịch vạn niên, ngày Đông chí 2025 rơi vào Chủ nhật 21/12 dương lịch, tức ngày 02/11 âm lịch.

Ý nghĩa của ngày Đông chí

Dù là hiện tượng thiên văn, Đông chí lại mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc ở nhiều nơi trên thế giới.

Đông chí không chỉ là mốc ngày ngắn đêm dài nhất, mà còn đánh dấu bước chuyển sang mùa đông rõ rệt nhất trong năm.

Tại Việt Nam, Đông chí thường trùng với đợt rét đậm, rét hại của mùa đông. Thời điểm này, nhiệt độ thường giảm sâu đáng kể, đặc biệt ở các vùng núi phía Bắc.

Do đó, đây là thời điểm người dân, đặc biệt là nông dân phải chủ động bảo vệ mùa màng, che chắn chuồng trại, giữ ấm vật nuôi để tránh thiệt hại do thời tiết khắc nghiệt.

Vào dịp này, người dân thường chuẩn bị các món ăn nóng như: cháo, súp đậu đỏ… để giữ ấm cơ thể. Đây cũng là dịp để gia đình quây quần, chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp giữa tiết trời se lạnh.

