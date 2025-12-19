Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Cá 'khủng' nghi hải tượng long Amazon chết nổi trên hồ nước ở Đà Nẵng

Người dân phát hiện 3 cá thể cá “khổng lồ”, nghi là cá hải tượng long, chết nổi trên hồ Trước Đông ở thành phố Đà Nẵng.

Ngày 19/12, tại khu vực hồ Trước Đông (xã Bà Nà, TP Đà Nẵng), người dân phát hiện khoảng 3 cá thể cá “lạ”, nghi là cá hải tượng long, chết nổi trên mặt hồ.

w-hai-tuong-2931.jpg
Hai cá thể cá được người dân phát hiện vớt lên. Ảnh: G.X

Trong đó, hai cá thể đã được người dân vớt lên và đưa đi, hiện trên mặt hồ còn một xác cá đang phân hủy, bốc mùi hôi.

Theo hình ảnh do người dân địa phương ghi lại, hai cá thể cá được vớt lên có chiều dài khoảng 1m, trọng lượng hơn 20kg mỗi con. Do mới chết nên các cá thể này chưa bốc mùi. Xác cá được đưa lên khu vực đường Hoàng Văn Thái, cạnh hồ Trước Đông, để lại nhiều vảy cá rơi vãi trên mặt đường, có độ cứng tương tự vỏ sò.

w-z7343575560119-2ab3beaca795eead45e6d8008acf5d1c-2932.jpg
Cá thể còn lại nổi trên mặt hồ Trước Đông.

Cá thể còn lại nổi lềnh bềnh trên mặt hồ được cho là đã chết từ 1-2 ngày trước, xuất hiện mùi hôi và ruồi nhặng bâu quanh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, xã Bà Nà đã cử cán bộ đến hiện trường ghi nhận, xác minh. Đại diện UBND xã cho biết, địa phương không vớt xác cá còn lại lên bờ mà để phân hủy tự nhiên dưới hồ, đồng thời tiếp tục theo dõi trong 1-2 ngày tới nhằm kịp thời phát hiện nếu xảy ra hiện tượng cá chết bất thường.

Một số người dân địa phương nhận định, các cá thể cá này có thể do người từ nơi khác mang đến thả phóng sinh, tuy nhiên do môi trường nước thay đổi nên không thể thích nghi được.

Hồ Trước Đông là hồ nước tự nhiên nằm dọc tuyến đường dẫn lên khu du lịch núi Bà Nà, nơi có nhiều loài cá sinh sống như cá rô phi, cá lóc…

w-z7343575517934-a41dbac89b12d94ac4ee0bde63c9827d-2933.jpg
Xã Bà Nà cử cán bộ đến kiểm tra sau khi tiếp nhận thông tin.

Theo tìm hiểu, cá hải tượng (tên khoa học Arapaima gigas) là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, có nguồn gốc từ lưu vực sông Amazon (Nam Mỹ), không phải loài bản địa của Việt Nam. Khi trưởng thành, trọng lượng trung bình của cá vào khoảng 100-200kg, dài khoảng 2m. Đây là loài vật có tập tính ăn tạp và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hệ sinh thái nếu bị thả vào môi trường tự nhiên không phù hợp.

