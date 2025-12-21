Hơn 400 kỹ sư công nghệ AI hội ngộ tại diễn đàn Zalo AI Summit 2025

Zalo AI Summit 2025 - Diễn đàn AI thường niên quy tụ nhiều chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo Việt Nam và thế giới đã diễn ra trong buổi sáng ngày 20/12 với chủ đề Việt Nam trong kỷ nguyên AI hoá - Vietnam in the Era of AI-fication.

Với sự tham gia trực tiếp của hơn 400 kỹ sư AI và những người yêu thích lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cùng hàng chục nghìn người theo dõi sự kiện qua các kênh livestream, sau 8 năm tổ chức, diễn đàn trí tuệ nhân tạo Zalo AI Summit vẫn thu hút được sự quan tâm lớn của cộng đồng công nghệ tại Việt Nam.

Zalo AI Summit 2025.

Từ tầm nhìn toàn cầu tới thực tế tại Việt Nam qua góc nhìn của chuyên gia AI

Mở đầu sự kiện, ông Nguyễn Minh Tú - Giám đốc Công nghệ Zalo đã có những chia sẻ về tình hình phát triển AI trên thế giới.

Ông Nguyễn Minh Tú khẳng định: “Tại Zalo, chúng tôi phát triển những tính năng lõi phục vụ trực tiếp cho người dùng. Một trong những tính năng lõi là tính năng Dictation, chuyển từ giọng nói sang văn bản. Đây là một phương thức nhanh và tiện lợi hơn rất nhiều. Số lượng người dùng Zalo sử dụng tính năng Dictation hàng tháng hiện nay đạt ngưỡng 7.5 triệu người dùng. Một tính năng khác được sử dụng nhiều là tính năng Translation - dịch ngôn ngữ. Ngoài ra, trong Zalo cũng đẩy mạnh AI trong hoạt động vận hành, đơn cử là việc xây dựng chatbot cho nghiệp vụ chăm sóc khách hàng.”

Ông Nguyễn Minh Tú - Giám đốc Công nghệ Zalo phát biểu khai mạc sự kiện.

Bài tham luận mở màn tại Zalo AI Summit 2025 được trình bày bởi PGS. TS. Quản Thành Thơ đến từ Trường Đại học Bách khoa TP. HCM. Ông đã mang đến cái nhìn tổng quan, dễ tiếp cận về khái niệm AI agent và multi-agent AI, kèm theo đó là những ví dụ tiêu biểu đang được triển khai và đã chứng minh được hiệu quả thực tiễn tại Việt Nam.

PGS. TS. Quản Thành Thơ và bài chia sẻ về chủ đề AI đa tác tử.

Phần chia sẻ với chủ đề “The wave of physical AI” của TS. Trần Minh Quân đến từ Nvidia mang đến góc nhìn rõ ràng về Physical AI và vai trò của công nghệ này cho làn sóng số hoá công nghệ tiếp theo. Theo TS. Trần Minh Quân, Physical AI có thể hiểu là lớp trí tuệ nhân tạo có khả năng lắng nghe, hiểu mệnh lệnh và tạo ra đầu ra trực tiếp tác động lên thế giới vật lý thông qua robot, máy móc và các hệ thống tự động. Đây là bước tiến giúp AI vượt ra khỏi môi trường số, tham gia trực tiếp vào thế giới vật lý và quy trình vận hành thực tế.

TS. Trần Minh Quân bài nói xoay quanh câu chuyện AI vật lý.

TS. Châu Thành Đức và TS. Nguyễn Trường Sơn đã có bài nói về tiến trình AI hoá ở Việt Nam với những câu chuyện từ Zalo.

TS. Châu Thành Đức tới từ Zalo AI.

Zalo AI bắt đầu khá sớm, từ những năm 2017. Thời điểm đó, Zalo AI cố gắng giải quyết từng bài toán riêng lẻ. Từ khoảng những năm 2019, Zalo AI đã phát triển AI để phát hiện các hình ảnh nhạy cảm, phát triển hệ thống FaceID hay eKYC vào năm 2022.

Những năm sau đó, hàng loạt sản phẩm, tính năng AI mới được ra đời như AI Dictation (chuyển giọng nói thành tin nhắn), AI Avatar, KiLM (Mô hình ngôn ngữ lớn), VMLU (bộ tiêu chí đánh giá khung năng lực tiếng Việt của LLM), Kiki Info, Trợ lý công dân số… Các sản phẩm và tính năng mới được ứng dụng sâu rộng trong cuộc sống, khẳng định nỗ lực AI hoá của Zalo và đưa AI tới cho toàn thể người dân.

TS. Nguyễn Trường Sơn trình bày về những thách thức với việc AI hoá.

Bài tham luận với chủ đề “Chips - the hidden undercurrent beneath the AI tsunami” của TS. Phạm Hy Hiếu đến từ OpenAI đã mang đến một góc nhìn khác của trí tuệ nhân tạo thông qua góc nhìn của công nghệ chíp. Anh đã cho thấy song song với sự phát triển của các mô hình AI chính là sự “tiến hoá” của các dòng chip.

TS. Phạm Hy Hiếu đã có bài chia sẻ xoay quanh chủ đề công nghệ chip.

Theo TS. Phạm Hy Hiếu, AI không chỉ lớn mạnh nhờ dữ liệu và thuật toán thông minh, mà còn nhờ nền tảng phần cứng ngày càng mạnh mẽ, đóng vai trò âm thầm mang tính quyết định phía sau.

Phát triển những tài năng AI trẻ của Việt Nam

Diễn ra sôi nổi từ ngày 27/10/2025, cuộc thi Zalo AI Challenge 2025 thu hút 1060 đội thi, tranh tài với 2 đề bài: "AeroEyes - Finding and Rescuing with AI-Powered Drones" - xây dựng thuật toán để điều khiển drone thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, và "RoadBuddy - Understanding the Road through Dashcam AI" - xây dựng một trợ lý lái xe có khả năng hiểu nội dung video từ camera hành trình để nhanh chóng trả lời các câu hỏi liên quan đến biển báo giao thông, tín hiệu, và hướng dẫn lái xe.

Tại sự kiện Zalo AI Summit 2025, 5 đội thắng cuộc ở 2 bảng đã nhận được những giải thưởng đặc biệt từ chương trình.

Bảng RoadBuddy, giải nhất được trao cho đội CtelAI.

Với chủ đề “AI as an efficient partner”, Zalo AI Challenge 2025 có tổng giá trị giải thưởng lên tới 12 nghìn USD. Cuộc thi có sự đồng hành của công ty Realtime Robotics, đối tác truyền thông ZNews và Zalo Video, nhà tài trợ LEADTEK Việt Nam, cùng đội ngũ ban cố vấn uy tín là những chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Bảng AeroEyes ghi nhận chiến thắng thuộc về đội AIO_C3A.

Zalo AI Summit 2025 là lời khẳng định rằng Việt Nam đã bước vào kỷ nguyên AI hóa, để AI trở thành một động lực tăng trưởng bền vững cho quốc gia. Thông qua việc kết nối công nghệ và con người, Zalo AI Summit khẳng định vai trò của Zalo trong việc thúc đẩy hệ sinh thái AI “Make in Vietnam”, góp phần đưa trí tuệ nhân tạo trở thành năng lực cốt lõi phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao vị thế Việt Nam trong bản đồ công nghệ toàn cầu.