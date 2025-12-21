BizTech thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp

Trong bối cảnh doanh nghiệp công nghiệp chịu sức ép kép từ chi phí, năng suất đến yêu cầu an toàn và tuân thủ, chuyển đổi số đang trở thành lời giải cho bài toán quản trị, vận hành hiện đại. Đồng hành với xu hướng đó, Công ty Cổ phần BizTech (BizTech JSC) phát triển hệ sinh thái phần mềm quản trị doanh nghiệp BizSolution, tập trung vào số hóa hoạt động sản xuất theo hướng “đúng quy trình, đủ dữ liệu, dễ ra quyết định”.

Từ thực tiễn sản xuất đến giải pháp “may đo” cho từng doanh nghiệp

Được thành lập từ năm 2010, BizTech bắt đầu với các phần mềm kế toán và quản lý vật tư, trước khi phát triển thành hệ sinh thái đầy đủ các giải pháp vận hành doanh nghiệp sản xuất. Đến nay, bộ giải pháp BizSolution của BizTech đã được triển khai rộng rãi tại các đơn vị thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), các công ty sản xuất cơ khí, đóng tàu, công trình ngầm và năng lượng.

Việc ứng dụng BizSolution có thể giúp giảm hơn 60% thời gian thao tác thủ công.

Điểm đặc biệt của BizTech không nằm ở phần mềm đơn lẻ, mà ở năng lực thiết kế giải pháp tổng thể “may đo” theo mô hình vận hành thực tế của doanh nghiệp. BizSolution bao gồm:

Phần mềm Ca lệnh sản xuất: Tự động hóa quy trình từ lập kế hoạch, giao việc, giám sát, báo cáo. Được trao Giải thưởng Sao Khuê 2024, đây là công cụ mạnh mẽ giúp các đơn vị sản xuất như mỏ than, nhà máy cơ khí… giảm 60% thời gian viết lệnh, đồng thời đảm bảo an toàn lao động nhờ quy trình chuẩn hóa và ứng dụng chữ ký số.

Hệ sinh thái giải pháp quản lý doanh nghiệp BizSolution

Phần mềm Quản lý nhân sự, Chấm công Tính lương: Được đồng bộ toàn bộ quy trình quản lý nhân lực từ tuyển dụng, đào tạo, phân ca, chấm công đến chia lương. Tính toán tự động theo các hình thức: hành chính, khoán, sản phẩm, ca kíp... giúp minh bạch, chính xác và giảm áp lực cho bộ phận kế toán.

Phần mềm Quản lý vật tư và bảo trì thiết bị: Giúp doanh nghiệp nắm rõ tồn kho, lịch sử sử dụng, kế hoạch bảo trì định kỳ, từ đó phòng ngừa sự cố, tối ưu hóa tài nguyên và giảm chi phí sửa chữa đột xuất.

Giải pháp quản lý ra/vào, mượn bảo hộ lao động, nhà ăn ca: Đảm bảo an ninh, an toàn và hậu cần cho công nhân viên làm việc tại hiện trường sản xuất 24/7.

Khách hàng trải nghiệm ứng dụng của BizTech.

Tối ưu vận hành, tăng năng suất, giảm chi phí

Lợi ích mà BizTech mang đến không dừng ở “số hóa giấy tờ”, mà hướng tới tác động trực tiếp lên vận hành: giảm thao tác thủ công, tăng nhịp điều hành, minh bạch dữ liệu và rút ngắn thời gian ra quyết định. Theo thông tin từ doanh nghiệp, việc ứng dụng BizSolution có thể giúp giảm hơn 60% thời gian thao tác thủ công nhờ tự động hóa quy trình giao việc, chấm công, tính lương, báo cáo; đồng thời cải thiện năng suất thông qua điều phối ca kíp linh hoạt, giảm thời gian chờ máy móc và nhân lực.

Một lợi ích khác là khả năng “làm sạch” và thống nhất dữ liệu quản trị. Khi dữ liệu về ngày công, lương thưởng, vật tư được tập trung và chuẩn hóa, lãnh đạo có thêm cơ sở để ra quyết định nhanh, giảm độ trễ trong điều hành và hạn chế sai lệch khi tổng hợp thủ công.

Những giải thưởng đã BizTech đạt được

Trong môi trường sản xuất có yêu cầu nghiêm ngặt, yếu tố an toàn và bảo mật được đặt lên hàng đầu. BizTech cho biết quy trình kiểm soát xuyên suốt từ phân ca, thiết bị bảo hộ lao động đến giám sát vị trí làm việc theo thời gian thực giúp tăng cường an toàn lao động; đồng thời hệ thống lưu trữ tập trung, mã hóa dữ liệu và chữ ký số góp phần củng cố yêu cầu bảo mật trong vận hành.

Ông Vũ Đức Uyên, CEO BizTech, nhấn mạnh định hướng của doanh nghiệp: BizSolution không chỉ là phần mềm, mà là “hệ thống tư duy và quy trình số hóa toàn diện”, nhằm giúp doanh nghiệp chuyển đổi số thành lợi thế cạnh tranh bền vững.

Dấu ấn thị trường và các giải thưởng uy tín

Hiện nay, giải pháp của BizTech đã được triển khai tại nhiều đơn vị tiêu biểu như: Công ty Than Vàng Danh, Than Hòn Gai, Than Thống Nhất, Than Khe Chàm, Công ty Xây lắp mỏ, Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm… Đặc biệt, BizTech là đơn vị đi đầu trong việc số hóa toàn diện tại các đơn vị thành viên của TKV, nơi có yêu cầu cao về quy mô, tính an toàn và tính kỷ luật trong vận hành.

Không chỉ được thị trường ghi nhận bằng các dự án triển khai thực chất, BizTech còn liên tiếp nhận những giải thưởng uy tín như Giải thưởng Sao Khuê 2024, Sản phẩm – Dịch vụ Chất lượng Toàn cầu 2023 và Top 20 Thương hiệu Nổi tiếng Đất Việt 2022. Mới đây nhất tháng 10/2025, BizTech được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ qua đó khẳng định năng lực công nghệ, uy tín thương hiệu và cam kết theo đuổi chuẩn chất lượng dài hạn.

Điểm đáng chú ý là BizTech đã triển khai thành công các giải pháp chuyển đổi số cho nhiều doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt trong ngành than, nơi đòi hỏi kỷ luật vận hành cao, dữ liệu lớn và yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Hệ sinh thái BizSolution được ứng dụng tại các đơn vị thuộc TKV và nhiều doanh nghiệp công nghiệp, giúp chuẩn hóa quy trình, tối ưu nguồn lực – vật tư – thiết bị, tăng tốc ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Với riêng mô-đun Ca lệnh sản xuất (Sao Khuê 2024), BizTech cho biết giải pháp có thể giúp các đơn vị giảm đáng kể thời gian tác nghiệp nhờ tự động hóa và chữ ký số, từ đó vừa nâng năng suất vừa củng cố “kỷ luật quy trình” tại hiện trường. Với phương châm “Uy tín để phát triển”, BizTech cam kết tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao trải nghiệm người dùng và mở rộng hệ sinh thái giải pháp theo chiều sâu, hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp nền tảng quản lý doanh nghiệp số hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam.